Zelenskis brīdina: ja Ukraina atteiksies no Donbasa, Putins atgriezīsies pēc gada, diviem vai pieciem
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdinājis, ka atteikšanās no Donbasa nenodrošinās ilgstošu mieru. Viņaprāt, Krievijas diktators Vladimirs Putins tikai uz laiku apturēs karu, lai pēc tam atkal uzbruktu Ukrainai.
"Neviens netic, ka Putins apstāsies, ja mēs atteiksimies no Donbasa. Viņš vienkārši ieturēs pauzi, lai atgrieztos pēc gada, diviem vai pieciem. Un kurš tad būs vainīgs?" intervijā Dānijas sabiedriskajai raidorganizācijai "DR Nyheder" sacīja Zelenskis. Intervijas fragmentus viņš publicējis arī savā "Telegram" kanālā.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Krievijas līdzšinējā rīcība liecina – Maskavas teritoriālās prasības nedrīkst uztvert kā galīgas. Viņš atgādināja, ka Putins iepriekš runājis par Donbasu, taču pilna mēroga iebrukuma laikā devis pavēli uzbrukt arī Ukrainas galvaspilsētai Kijivai.
"Putins runāja par Donbasu, taču nolēma ieņemt Kijivu, mūsu galvaspilsētu. Viņa vārdi bija par Donbasu, bet realitātē runa bija par Kijivu," sacīja Zelenskis.
Viņš arī atgādināja par civiliedzīvotāju slepkavībām un spīdzināšanu Bučā, Kijivas apgabalā, un citās okupētajās teritorijās, norādot, ka Krievijas deklarētais mērķis aizsargāt krievvalodīgos iedzīvotājus neatbilst tās faktiskajai rīcībai.
Zelenskis apšauba piedāvātās drošības garantijas
Ukrainas prezidents pauda šaubas par to, kādas drošības garantijas Ukraina saņemtu apmaiņā pret teritoriālām piekāpēm.
Viņš atcerējās sarunu ar ASV amatpersonām, kurās tika apspriesta iespēja atteikties no Donbasa apmaiņā pret drošības garantijām. Zelenskis jautājis, vai ar to domāta Ukrainas uzņemšana NATO.
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"Nevis NATO, bet kaut kas līdzīgs NATO," pēc Zelenska teiktā, atbildējuši ASV pārstāvji.
"Līdzīgs? Jūs taču nevēlaties, lai atbilde par Donbasu būtu "līdzīga". Jūs vēlaties skaidru atbildi par Donbasu. Tas ir jūsu mērķis. Un tas šodien ir arī Putina mērķis," sacīja Ukrainas prezidents.
Brīdina par draudiem Baltijas valstīm un citām Eiropas valstīm
Zelenskis arī brīdināja, ka Eiropas militārā un finansiālā atbalsta pārtraukšana Ukrainai apdraudētu visa kontinenta drošību.
"Skeptiska attieksme pret palīdzības sniegšanu Ukrainai nav nevienas Eiropas valsts interesēs, jo patiesībā jautājums ir par Krieviju," viņš sacīja. "No pragmatiskā viedokļa spēcīga Ukraina ir svarīga – pat nepieciešama."
Prezidents iezīmēja divus iespējamos scenārijus gadījumā, ja Eiropa pārtrauktu atbalstu Ukrainai.
Tā dēvētajā maigākajā scenārijā Krievija pastiprinātu hibrīduzbrukumus Eiropas valstīm, tostarp Moldovai, Rumānijai, Bulgārijai, Vācijai, Somijai un Dānijai.
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Bīstamākajā scenārijā, pēc Zelenska domām, Krievijas karaspēks varētu virzīties tālāk Eiropā, bet Maskava censtos paplašināt savu ietekmi bijušajās Padomju Savienības valstīs, tostarp Baltijas valstīs un Moldovā.
Viņš arī brīdināja, ka Krievija varētu apdraudēt kuģošanas drošību, bloķējot Baltijas jūru, līdzīgi kā tā rīkojusies Melnajā jūrā.
Ātrākais ceļš uz mieru – apturēt karadarbību pašreizējās frontes līnijās
Zelenskis uzskata, ka ātrākais veids, kā izbeigt Krievijas sākto karu, būtu apturēt karadarbību pašreizējā saskares līnijā, panākt pamieru un pāriet pie diplomātiskām sarunām.
"Ātrākais veids, kā izbeigt Krievijas karu, ir saglabāt mūsu pašreizējās pozīcijas un pāriet pie sarunām," sacīja prezidents.
"Galvenais ir pieņemt lēmumu apstāties tieši tur, kur pašlaik atrodamies, ieviest pamieru un pāriet uz diplomātisko risinājumu."
Viņš atzina, ka sarunas varētu ilgt mēnešiem vai pat ilgāk. Tomēr pamiers ļautu apturēt cilvēku bojāeju, samazināt mobilizācijas tempu un palīdzētu Ukrainas ekonomikai pakāpeniski atgriezties normālā darbībā.
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Vienlaikus šāds risinājums radītu daudz jautājumu – kur tieši tiktu noteikta saskares līnija, kā darbotos starptautiskā novērošanas misija, kuras teritorijas varētu demilitarizēt un kā tiktu finansēta Ukrainas atjaunošana.
Tomēr Zelenskis uzsvēra, ka tieši pamiers varētu radīt priekšnoteikumus karadarbības pārtraukšanai.
Viņš arī brīdināja, ka Krievija varētu noraidīt tūlītēju pamieru, tā vietā pieprasot vispirms vienoties par plašāku dokumentu, kas aptvertu vairākus sarežģītus jautājumus.
"Ja Putins noraida pamieru, sakot: 'Nē, es vēlos ilgtermiņa plānu, kas aptvertu dažādus jautājumus – sarežģītus, sensitīvus un citus –, un tikai pēc šī plāna parakstīšanas mēs apturēsim karu,' tas vienkārši nozīmē, ka viņš nevēlas pārtraukt karu," sacīja Zelenskis.
Abū Dabī sarunās iespējami kompromisi teritoriālajos jautājumos
Tikmēr aģentūra "Reuters", atsaucoties uz kādu ASV amatpersonu, ziņoja, ka Krievija un Ukraina neoficiālās sarunās izrādījušas zināmu gatavību kompromisiem saistībā ar iespējamu teritoriju apmaiņu pirms ASV starpniecībā organizētajām miera sarunām Abū Dabī.
Tomēr jebkāda teritoriāla vienošanās, visticamāk, tiktu apspriesta tikai sarunu noslēguma posmā, kad būtu atrisināti citi jautājumi.
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Ukraina joprojām noraida Krievijas prasību nodot tai kontroli pār visu Donbasu, savukārt Maskava turpina uzturēt savas teritoriālās pretenzijas.
Zelenskis iepriekš paziņojis, ka ir gatavs personīgi tikties ar Putinu, lai atrisinātu neatrisinātos jautājumus, taču uzstāj, ka Ukraina neatteiksies no savām teritorijām un neatzīs Krimu par Krievijas daļu.
Ukrainas pastāvīgais pārstāvis ANO Andrijs Meļņiks norādījis, ka abu valstu līderu tieša tikšanās varētu būt nepieciešama politiska izrāviena panākšanai.
Pēc viņa teiktā, Zelenskis būtu gatavs tikties ar Putinu jebkurā vietā, izņemot Maskavu.