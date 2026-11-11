“Trampisma” noriets ir sācies, uzskata profesore Žaneta Ozoliņa. Bet ko tas nozīmē demokrātijai?
2026. gada ASV vidustermiņa vēlēšanu rezultāti izgaismo būtisku globālu tendenci, kas tiešā veidā skar gan Eiropu un Latviju, gan pasaules karstākos konfliktus. Donalda Trampa radītais politiskais stils – agresīva retorika, institūciju ignorēšana un klaju melu pārvēršana par ikdienas instrumentu – acīmredzami sāk zaudēt savu pievilcību.
Kā uzsver politoloģe, Latvijas Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa, pasaule šobrīd ieiet jaunā fāzē, kurā vēlētāji vairs nepērk skaļus solījumus, bet pieprasa reālu atbildību, un tas tiešā veidā ietekmēs ne tikai politisko dienaskārtību, bet arī militāros konfliktus Tuvajos Austrumos un Ukrainā.
Trampa metodes vairs nestrādā
Donalda Trampa politisko klonu armija, kas Eiropā, citās pasaules valstīs un arī Latvijā pēdējos gados centusies kopēt Baltā nama saimnieka politisko manieri, saņēmusi skaidru signālu – meli un populisms var kalpot kā īstermiņa stratēģija politiskā kapitāla bākas ātrai uzpildīšanai, bet nedarbojas kā ilgtermiņa enerģijas avots. Republikāņu sakāve ASV vidustermiņa vēlēšanās liek uzdot loģisku jautājumu – vai trampisma ēra tuvojas noslēgumam?
Žaneta Ozoliņa ir pārliecināta, ka šis process Eiropā sācies vēl pirms ASV vēlēšanām. “Man šķiet, to, ka politiskā spirāle iet prom no trampisma, mēs jau redzam Eiropā. Viktora Orbāna sakāve Ungārijā, Aleksandra Vučiča Serbijā – tie ir signāli par šāda tipa politiskās līderības aiziešanu pagātnē. Pašlaik tā spirāle virzās prom no populisma un tradicionālo politiskās komunikācijas līdzekļu noliegšanas. Bezkaunīga, agresīva un savu viedokli uzspiedoša politiskās uzvedības forma var būt klātesoša kādu laiku, bet tas nav tas, ko sabiedrība gaida jebkādos apstākļos un jebkurā situācijā.”
Tomēr, izvērtējot “Trampa sekotājus” Eiropā un Latvijā, pētniece piekrīt, ka ASV prezidents ir unikāla personība ar specifisku harismu, un tas ļāvis izveidot sekotāju loku, kas viņam piedod visu. Un tieši tāpēc šo fenomenu nav iespējams mehāniski nokopēt. “Mēs te, savā galā, tik daudz runājam par dezinformāciju, tās apkarošanu, atpazīšanu un mākslīgā intelekta lietošanu, lai to atvairītu, un tad nāk viens cilvēks un miljoniem, simtiem miljonu cilvēku acu priekšā melo, acis nemirkšķinot un pēc tam – es neko tādu neteicu… Un neviens neko nevar izdarīt! Klaji meli var izrādīties pat vēl iedarbīgāki nekā dezinformācija,” rezumē Žaneta Ozoliņa.
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Vienlaikus viņa uzskata, ka šajā procesā ir notikusi arī neatgriezeniska un demokrātijai pat veselīga evolūcija, kas vairs neļaus atgriezties pie kādreizējās sausās un atsvešinātās politikas. “Kas noteikti ir mainījies – tie politiķi, kuri iepriekš bija ļoti formalizēti un, smalki sakot, ielikti normatīvā diskursā, runājot tikai un vienīgi politiski korektās kategorijās, arī ir sapratuši, ka laiki mainījušies. Tas, ka cilvēki šodien var komunicēt sociālajos medijos un uzrunāt cits citu personiski, ir mainījis politisko ideju apmaiņas formas un kanālus. Un tur nu gan spirāle atpakaļ vairs neies – tur parādīsies jaunas papildu formas un jauni izteiksmes līdzekļi. Bet es to nevērtēju kā kaut ko kritisku vai negatīvu, tieši pretēji – tā ir iespēja demokrātijai vērties vaļā arvien plašākām sabiedrības grupām, kuras varbūt iepriekš nav bijušas sasniegtas, un aiznest savus vēstījumus līdz vistālākajiem nostūriem.”
Trampa fokusā – Irānas krīze
Novembra vēlēšanas Amerikā ir parādījušas, ka pat Trampa politiskajai alķīmijai pienāk robeža, kad vēlētāju maciņi un ikdienas realitāte uzvar skaļus saukļus. Vēlēšanu rezultātā, Demokrātiskajai partijai iegūstot kontroli abās Kongresa palātās, prezidenta varai pirmo reizi viņa otrajā termiņā ir uzliktas reālas konstitucionālās bremzes, un tas tiešā veidā ierobežos Baltā nama manevru iespējas pasaulē. Viens no karstākajiem jautājumiem šobrīd ir – kā Tramps rīkosies atlikušajos divos mēnešos, kamēr pilnvaras vēl saglabā vecais Kongresa sastāvs, un vai viņš nemēģinās spert straujus soļus Irānā, kur reģionā jau ir sadzīti ASV karakuģi.
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Žaneta Ozoliņa atgādina, ka ASV ārpolitika ir prezidenta prerogatīva un ar izpildrīkojumiem viņš individuāli joprojām var panākt ļoti daudz, lai gan pastāv vēl Džo Baidena laikā pieņemtie ierobežojumi, piemēram, likums, kas liedz prezidentam vienpersoniski izstāties no NATO bez Kongresa balsojuma. “Es nedomāju, ka Tramps kā tāds zaudētājs pacels rokas un teiks – oi, tagad Kongresā ir demokrāti, es ārpolitikā vairs neko nedaru un klausu, ko viņi man saka… Viņš izmantos apjukuma stāvokli abās partijās, mēģinās parādīt, ka joprojām ir saimnieks mājās, un tikai spiedīs gāzes pedāli grīdā. Taču tā būs ļoti sīva cīņa un stīvēšanās, jo Kongress ir tas, kas pieņem budžetu, kamēr Trampam ir pietiekami daudz spēka ar savām veto tiesībām apturēt Kongresa lēmumus. Kaut kādi kompromisi būs jārod. Attiecībā uz Irānu es domāju, ka zināmas karadarbības izpausmes turpināsies, jo pašlaik finansējums tam vēl ir, bet sākt kādu jaunu karu vai paplašināt operācijas – to gan ne. Kongresa un Senāta vēlēšanas skaidri parādīja, ka cilvēkiem šī afēra Irānā nav pieņemama, to kritizē abos flangos, izņemot varbūt pašu aktīvāko Trampa atbalstītāju kodolu. Ja skatāmies uz aptaujām, vēlētāju balsojumu līdzīgās proporcijās izšķīra gan demokrātija, gan ekonomika. Un karš Irānā ir tiešs sitiens pa ekonomiku – tā ir neapmierinātība ar inflāciju un cenu pieaugumu, jo neviens no Trampa un republikāņu solījumiem par vieglāku dzīvi nav piepildījies, cenas nemitīgi iet uz augšu. Šādā situācijā sākt vēl kaut ko militārajā jomā būtu politiska pašnāvība.”
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Vai "Ukrainas labirintam" ir izeja?
Ja iekšpolitiskais spiediens un ekonomiskā realitāte spiež Vašingtonu meklēt izeju Tuvajos Austrumos, tad Krievijas izvērstais karš Ukrainā pakļaujas pavisam citai loģikai. Pētniece uzsver, ka uz militāriem konfliktiem vienmēr jāraugās no perspektīvas, kā tie var beigties, un šajā ziņā Trampam un Putinam ir diametrāli atšķirīgas izejas pozīcijas. “No vienas puses, Tramps ar Putinu ir vienās pozīcijās, jo viņiem abiem gribas uzvarēt, bet viņi nezina, kā “uzvaru” ietērpt un kā to panākt. Tomēr pastāv ļoti būtiska atšķirība politiskās varas un sabiedrības attiecību loģikā. Putina sociālā platforma – Krievijas sabiedrība, kur nekādu īstu vēlētāju sen vairs nav, – pieņems jebko, ko Putins teiks; viņi vēl ciešāk pievilks jostas un var karot vēl un vēl, un vēl. Savukārt ASV sabiedrība spiež Trampam pārtraukt to, kas notiek Irānā, un viņam nāksies atrast veidus, kā to izdarīt. Turklāt Ukrainas un Krievijas gadījumā ārpus ASV nav citu nozīmīgu starptautisko spēlētāju, kas varētu izšķirt situāciju, kamēr Izraēlas, ASV un Irānas konfliktā ir ļoti cieši iesaistītas reģionālās valstis. Tieši šīs reģionālās valstis var izdarīt spiedienu un nākt klajā ar to, ko mēs saucam par win-win jeb abpusēja ieguvuma situāciju, kad visi apsēžas pie galda, pasaka, ka kodolieroču un kodolprogrammas nav, mēs varbūt samaksājam kādu nodevu, bet Hormuza šaurumu veram vaļā un kopā kaut ko izdarām. Trampam Irānā ir daudz vairāk manevrēšanas iespēju, un viņš kā cilvēks, kurš vienmēr spēlē pirmo vijoli, jebkuru rezultātu spēs noformēt tā, ka viņš ir uzvarētājs.”
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Pētniece gan uzskata, ka Ukrainā nekāds ātrs win-win risinājums nav iespējams, un divi mēneši līdz jaunajam ASV Kongresam tur neko nemainīs. Putinam šobrīd faktiski nav laba scenārija kara izbeigšanai. Ja karadarbība vienkārši apstājas pie pašreizējās frontes līnijas, Krievijā visi gaidīs dzīves atgriešanos pirmskara sliedēs, taču sankcijas paliks spēkā un ekonomika turpinās grimt. “Putinam nav win-win situācijas – Putinam ir tā saucamais zero-sum game jeb nulles summas spēle, kurā tikai un vienīgi viņam ir jābūt uzvarētājam. Viņam būs ļoti grūti jebkādu kompromisu pasniegt kā uzvaru, tāpēc viņam vajag ļoti skaidru šīs nulles summas spēles risinājumu. Jāņem vērā, ka, jo dziļākā fāzē ir karš, jo grūtāk no tā ir tikt ārā, un februārī būs jau pieci gadi kopš šī posma sākuma. Rupji runājot, šobrīd pastāv trīs versijas. Pirmā versija ir kaut kur piekāpties, ar ko Putins, iespējams, būtu laimīgs un pateiktu – nu labi. Otrā versija ir Putinam nepiekāpties un karot līdz Ukrainas uzvarai, taču ir pilnīgi skaidrs, ka pie mūsdienu karošanas tehnikas, formām un stratēģijām militāri iekarot teritoriju un sakaut Krieviju kaujas laukā ir ļoti maz iespējams, lai cik ļoti mums to gribētos. Un trešais scenārijs ir tāds, ka karš vienkārši turpinās un puses viena otru pakāpeniski iznīcina. ASV ar Trampu priekšgalā šobrīd ir izvēlējusies pirmo ceļu – mēģināt meklēt saskares punktus, kur abas puses varētu piekrist –, taču Tramps to dara ļoti neveikli. Klausoties Volodimira Zelenska izteikumos, arī redzam, ka viņa retorika, kas vēl pirms gada bija ļoti noraidoša, tagad kļūst piekāpīgāka, jo mēs visi saprotam, ka katra kara diena Ukrainā arvien vairāk izposta ne tikai infrastruktūru, bet arī cilvēkus un bērnu nākotni. Ja mēs pieņemam, ka esam šī pirmā scenārija ietvarā, tad tas ir ļoti ilgs ceļš un tuvākajos divos mēnešos tur nebūs nekādu galvu reibinošu pavērsienu – turpināsies tā pati taustīšanās, komplimenti un kritika vienam pret otru.”