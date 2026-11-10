Plaši protesti Francijā
Sestdien Franciju pārņēmuši plaši protesti un vardarbīgi nemieri pret pieaugošo dzīves dārdzību un situāciju izglītības sistēmā, kuru laikā aizturēti vairāk ...
Žurnālistu rīcībā nonāk ES dokumenti par grautiņiem Francijā - tajos figurē slepens Krievijas dezinformācijas tīkls
Krievijas slepens dezinformācijas tīkls centies izmantot pagājušajā mēnesī Francijā notikušos nemierus, sociālajos tīklos izplatot vēstījumus par nekontrolētu imigrāciju un Francijas valdības nespēju kontrolēt situāciju valstī, liecina aģentūras "Reuters" rīcībā nonācis Eiropas Savienības (ES) iekšējais izvērtējums.
Savukārt atsevišķā Francijas Ārlietu ministrijas sagatavotā ziņojumā secināts, ka arī ar Izraēlu un ASV prezidenta Donalda Trampa kustību MAGA (“Make America Great Again”) saistīti sociālo tīklu konti izplatījuši naidīgus vēstījumus par nemieriem, saistot tos ar radikālo islāmu un migrāciju.
Krievija apgalvo, ka tas ir “izdomājums”
Abi ziņojumi atklāj, kā ārvalstu spēki centušies izmantot Francijas iekšpolitisko nestabilitāti savu politisko interešu īstenošanai, norāda Eiropas dezinformācijas apkarošanas eksperti.
ES izvērtējumā konstatēts, ka slepens Krievijas dezinformācijas tīkls "Operation Overload" izplatījis videomateriālus, kas uzdoti par Rietumu mediju ziņu sižetiem un bijuši paredzēti Francijas auditorijai. Dažos no tiem nepatiesi apgalvots, ka migranti izvarojuši protestētājus vai ka valstī drīzumā gaidāmi terorakti.
Krievijas Ārlietu ministrija uz lūgumu komentēt šos secinājumus nav atbildējusi, norāda "Reuters". Augustā ministrijas pārstāve Marija Zaharova noraidīja Francijas valsts dezinformācijas uzraudzības iestādes apsūdzības par nepatiesas informācijas izplatīšanu saistībā ar Francijas 2027. gada vēlēšanām. Viņa paziņoja, ka šīs apsūdzības nebūšot pēdējais izdomājums, ko Francijas varasiestādes izmantos sabiedriskās domas manipulēšanai.
Pagājušajā mēnesī vairākās Francijas pilsētās izcēlās plaši nemieri, kad demonstrācijas pret dzīves dārdzības pieaugumu un sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos pārauga vardarbīgās sadursmēs. Tās kļuva par vienām no smagākajām, kādas valsts pieredzējusi pēdējās desmitgadēs.
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ES ziņojumā, kurā analizēts laikposms no 7. līdz 21. oktobrim, secināts, ka Krievija centusies attēlot Francijas vadību kā vāju un arvien autoritārāku.
"Šādi notikumi sniedz iespēju graut uzticēšanos valstu valdībām, vairot bailes un šķelšanos, kā arī ietekmēt sabiedrības uzskatus pirms vēlēšanām," teikts ierobežotas pieejamības ES dokumentā, ko sagatavojuši bloka diplomātiskā dienesta dezinformācijas eksperti.
Vienlaikus ziņojumā nav atrasti pierādījumi, ka Maskava vai citi ārvalstu spēki būtu izraisījuši protestus, vai veicinājuši to saasināšanos. Notikušais raksturots kā nemieru izmantošana propagandas mērķiem.
Krievijas dezinformācijas operācija darbojas jau vairākus gadus
ES ziņojumā norādīts, ka "Operation Overload" darbojas kopš 2023. gada septembra. Tās mērķis ir diskreditēt Rietumu sabiedrībā pazīstamas personas, institūcijas un medijus, kā arī mazināt uzticēšanos to sniegtajam atbalstam Ukrainai, vienlaikus izplatot Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus.
Operācijas ietvaros arī mēģināts vājināt Eiropas sabiedrības atbalstu Ukrainai, apgalvojot, ka Eiropas valdības Ukrainas vajadzības izvirza augstāk par savu iedzīvotāju problēmām.
Lielbritānijā bāzētā domnīca "Institute for Strategic Dialogue" pērn publicētā ziņojumā raksturoja "Operation Overload" kā ilgstošu un intensīvu Krievijas informatīvo operāciju, kurā tiek atdarināti uzticami informācijas avoti, lai sabiedrībā sētu nesaskaņas, apjukumu un neuzticēšanos.
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Operācijas īstenotāji veido videomateriālus, kas izskatās pēc īstiem ziņu sižetiem, izmanto mākslīgo intelektu ekspertu balsu atdarināšanai, vilto laikrakstu virsrakstus un manipulē ar attēliem.
Turklāt šī dezinformācijas kampaņa pielāgojas aktuālajiem notikumiem dažādās valstīs, izmantojot krīzes un sabiedrībā asas diskusijas izraisošus jautājumus.
Francijas dezinformācijas apkarošanas iestāde "Viginum" jau 2024. gadā publicēja detalizētu ziņojumu par "Operation Overload" un līdzīgām Krievijas informatīvajām operācijām.
Francijas amatpersonas iepriekš norādījušas, ka šādas kampaņas īpaši aktivizējas protestu, vēlēšanu un citu politiski jutīgu notikumu laikā, kad rodas iespēja graut uzticēšanos Francijas valstij.