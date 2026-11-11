Aiz propagandas priekškara: rusofobā Baltija ar "nolaisto" Jūrmalu
Īsta ideoloģiskā medusmaize krievu propagandistiem aizvadītajā nedēļā bija Ukrainas galvaspilsētas Kijivas piepilsētā Petropavlivskā Borščahivkā notikušie nemieri, kur saniknotu cilvēku pūlis protestēja pret Ukrainas īstenoto piespiedu mobilizāciju. Zināmā mērā pašas Krievijas inspirēto un provocēto incidentu krievi iztēloja kā kārtējo "pierādījumu", ka ukraiņu karavīri ir nacisti un Ukrainā darbojas "koncentrācijas nometnes".
Līdztekus šim ideoloģiski ārkārtīgi izdevīgajam vēstījumam propagandisti vēstīja gan par gaidāmo trīspusējo - Krievijas, Ukrainas un ASV - tikšanos Abū Dabī, gan turpināja attīstīt savu leģendu par "nesaprātīgajiem" eiropiešiem, kas gatavojoties karam ar Krieviju, gan atkal klāstīja pastāstiņus par "rusofobajiem" baltiešiem.
Vienlaikus krievi, protams, neminēja ne vārda par pierādīto un faktos balstīto ziņu, ka Krievijas sarīkotajā slaktiņā humānās palīdzības izdales centrā Komišuvahā tika nogalināti vismaz 55 cilvēki. Tāpat netika ziņots, ka krievi 3. novembrī veica kombinētu gaisa triecienu medicīnas iestādei Harkivā, ievainojot 73 cilvēkus. Jāpiebilst, ka uzbrukumi medicīnas iestādēm tiek uzskatīti par kara noziegumiem.
Toties viņi ar sadistisku baudu klāstīja, cik smagu ziemu nāksies piedzīvot ukraiņiem, un lielījās, kā iznīcina Ukrainas civilo energoinfrastruktūru. Globālā bezpeļņas juridisko pakalpojumu organizācija "The Public International Law & Policy Group" skaidri norāda uz šo uzbrukumu kara noziegumu statusu: "Lai arī daži Krievijas uzbrukumi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām varētu būt likumīgi, vairums no tiem ir pretrunā ar bruņotu konfliktu tiesībām. Uzbrukumu plašais mērogs, mērķu izvēle, nešķirojot tos, un smagās sekas Ukrainas civiliedzīvotājiem liek secināt, ka daudzi no šiem uzbrukumiem ir uzskatāmi par kara noziegumiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām."
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Jāpiebilst, ka propagandisti atklāti proponē rīcību, kas uzskatāma par kara noziegumu. Tā, piemēram, odiozais propagandists Vladimirs Solovjovs paziņoja, ka Kijiva, tāpat kā Ļviva, Ivanofrankivska, Dņipro, arī Odesa un Nikolajiva esot jāsagrauj drupās. Viņš gan piebilda, ka "mēs visu atjaunosim", taču aicinājumi pilsētas pārvērst drupās ir vērtējami kā aicinājumi veikt kara noziegumu un pielīdzināmi tādam vēsturiskam precedentam kā Hitlera pavēle sabumbot Varšavu Otrā pasaules kara laikā.
Kārtējā Krievijas eskalācija
Krievijas pētnieki atkārtoti ir norādījuši, ka šīs valsts specdienesti ļoti prasmīgi izmanto citās valstīs pastāvošu objektīvu sociālu spriedzi un neapmierinātību, to uzkurinot, eskalējot un izraisot nemierus, kā arī rīkojot provokācijas.
Tieši tāds scenārijs bija arī Kijivas piepilsētā Petropavlivskā Borščahivkā, kur pie kādas privātmājas pulcējās aptuveni 100 saniknotu cilvēku. Kā ziņo Ukrainas sabiedriskā raidorganizācija "Suspilne", tas notika pēc sociālajos tīklos izplatītiem apgalvojumiem, ka ēkas pagrabā pret viņu gribu tiek turēti desmitiem vīriešu.
Laikraksts "Kyiv Independent" vēsta, ka sašutuma cēlonis bija iespējama nelikumīga aizturēšana un vardarbība, ko pret mobilizētajiem ukraiņu vīriešiem it kā vērsusi kāda Nacionālās gvardes vienība.
Taču, atklājoties plašākai informācijai par notikumu gaitu un personām, kurām bija izšķiroša loma vardarbības izraisīšanā, ir radušās aizdomas, ka šī sadursme vismaz daļēji bijusi plānota provokācija un Krievijas interesēs īstenota informatīvā operācija. Vienlaikus laikraksts atzīst, ka sabiedrībā tiešām valda neapmierinātība ar mobilizācijas procesu.
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Sadursmju centrā nonāca Nacionālās gvardes vienības "Azov" izmantota ēka, kas kalpoja kā pagaidu izvietošanas punkts no armijas dezertējušo karavīru aizturēšanai. Krievi vēstīja, ka protestētāji centušies ielauzties "ēkā-koncentrācijas nometnē", kur "bruņotās vienības "Azov" teroristi, kas pazīstami ar izvarošanu un spīdzināšanu, pagrabā tur četrdesmit vīriešus. Tie ir dezertieri un cilvēki, kas izvairās no dienesta un nepiekrīt Zelenska režīmam".
"Zelenska vara balstās uz spīdzināšanas vietām, kas veido viņa režīma atbalsta tīklu," situāciju ziņu aģentūrai TASS komentēja arī Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova.
Krievu propagandisti atkārtoti uzdeva "retorisku jautājumu", kādēļ militārām vienībām ir nepieciešamas savas privātmājas. Viņuprāt, atbilde esot acīmredzama - tie esot "spīdzināšanas centri". Patiesībā, kā Ukrainas medijiem skaidroja 1. Azovas korpusa Stratēģiskās komunikācijas nodaļas virsnieks Valentins Dziubenko, mobilizēto karavīru izmitināšana parastās īrētās mājās ir ierasta prakse ne tikai zemessardzē, bet visās Ukrainas aizsardzības spēku vienībās. Nelielas personāla grupas tiek izmitinātas dažādās vietās galvenokārt drošības apsvērumu dēļ.
Propagandisti arī apgalvoja, ka aizturētos nežēlīgi spīdzinot un smagi ievainotajiem nesniedzot medicīnisko palīdzību. Tāpat tika demonstrēts sižets, kurā sieviete, kas uzdevās par neatliekamās palīdzības mediķi un medijiem stādījās priekšā kā Valentīna Moloda, nometusies ceļos, lūdzas, lai viņu ielaiž ēkā pie ievainotajiem.
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Moloda runāja ar žurnālistiem, stāstot par smagiem ievainojumiem - tostarp mugurkaula lūzumiem -, kurus, iespējams, bija guvuši ēkā esošie vīrieši. Pēc viņas teiktā, viens no ēkā esošajiem vīriešiem jau esot miris, kas gan izrādījās meli.
Tikmēr Ukrainas neatkarīgie mediji savā izmeklēšanā noskaidroja, ka Moloda, kas uzdevās pār neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi, nekad tur nav strādājusi un patiesībā ir kosmetoloģe. Ukrainas varas iestādes Molodu aizturēja, turot viņu aizdomās par Ukrainas aizsardzības spēku darbības kavēšanu un informācijas izplatīšanu par militāro vienību atrašanās vietām.
Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs paziņoja, ka aizturētā jau iepriekš iegādājusies neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu, uzvilkusi mediķes formastērpu un kopā ar šoferi vismaz trīs dienas pirms notikumiem veikusi objekta izlūkošanu.
Turklāt izmeklētāji uzskata, ka Moloda par samaksu organizējusi cilvēku izvešanu no teritoriālajiem komplektēšanas centriem, kā arī militārajām daļām, izmantojot ātrās palīdzības mašīnu. Saskaņā ar izmeklēšanas versiju par šādu "ārkārtas evakuācijas" pakalpojumu viņa prasījusi 107 000 grivnu (aptuveni 2090 eiro).
Propagandisti, protams, pasludināja, ka Molodas aizturēšana esot prettiesiska un apliecinot Zelenska režīma necilvēcisko būtību.
Trampa "dīls" un republikāņu zaudējums
Pēc ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojuma, ka starp viņu un Krievijas pārstāvi esot panākta "liela, skaista vienošanās par Eiropu", kuras detaļas gan netiek atklātas, propagandisti īpaši uzsvēra, ka ļoti daudz ko pasakot fakts, ka tajā laikā Vašingtonā atradās arī Ukrainas delegācija, kuru Tramps vienkārši ignorēja.
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Krievijai liekas absolūti normāli un pieņemami tas, ka Ukrainas liktenis tiek izlemts tai aiz muguras. Krievu skatījumā, kas diemžēl līdzīgs ir arī Trampam, nozīme ir tikai lielvalstīm, kas savā starpā sadala pārējo pasauli savās ietekmes zonās. Pirmsākumi šādai domāšanai un pasaules redzējumam meklējami jau bēdīgi slavenajā 1939. gadā noslēgtajā Molotova Rībentropa paktā, kuru diemžēl ar demokrātisko Rietumu valstu līdzdalību 1945. gadā turpināja Jaltas konference.
Savukārt par plānoto trīspusējo tikšanos Abū Dabī krievi kategoriski noliedza Ukrainas ārlietu ministra Andrija Sibihas teikto, ka tās laikā varētu saskaņot Krievijas diktatora Vladimira Putina un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanos.
Kremlis apstiprināja darba kontaktus ar Kijivu, bet noliedza Sibihas teikto. Tikšanās laikā tikšot apspriestas tikai savstarpējas drošības garantijas. Krievi arī neslēpa savu prieku, ka tikšanās Abū Dabī notiks bez eiropiešu līdzdalības, kas Berlīnē jau tiekot uztverts ar "neslēptu agresiju".
Kā ciniski paziņoja propagandisti, "mēs redzam, ka Eiropas Savienības (ES) valstu vadītāji, neskatoties uz dažām veselā saprāta dzirkstelēm, joprojām nedemonstrē nepieciešamo saprātīguma līmeni, lai runātu ar Krieviju".
"Prezidents Tramps tikās ar augsta ranga Krievijas amatpersonu un solīja miera līgumu Ukrainai, kas varētu aptvert visu Eiropu. Prezidents joprojām ir apņēmies piedalīties sarunās par kara izbeigšanu, pat pēc tam, kad viņa partija cieta graujošu sakāvi vēlēšanās, Trampu plaši kritizē demokrāti, kā arī daži republikāņi par pārmērīgu Putina aizstāvību un atteikšanos izdarīt lielāku spiedienu uz Krieviju," klāstīja propagandisti.
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Trampa znots Džareds Kušners platformā "X" publicēja paziņojumu, norādot, ka ir nepieciešama "plašāka Eiropas drošības arhitektūra", lai "risinātu visu pušu drošības bažas, mazinātu turpmāku konfliktu risku un radītu stabilāku un paredzamāku drošības vidi".
Savukārt Zelenskis sacīja, ka viņam nav zināms daudz detaļu par iespējamo jauno drošības ietvaru, ko ierosinājis Tramps, taču brīdināja, ka vienošanās starp Krieviju un Eiropu nebūtu vienkārša un varētu būt pat bīstama.
Saskaņā ar "Euronews" vēstīto Eiropas līderi iebilst pret Vašingtonas ierosinājumu izveidot plašāku drošības ietvaru, brīdinot, ka Maskava nedrīkst diktēt kontinenta nākotni. Eiropas līderi ir stingri noraidījuši jebkādus ASV un Krievijas mēģinājumus pārveidot kontinenta drošības arhitektūru bez viņu līdzdalības. "Mums jau ir izveidota Eiropas drošības arhitektūra," piektdien Varšavā žurnālistiem sacīja ES ārpolitikas vadītāja Kaja Kallasa.
Tikmēr par republikāņu zaudējumu ASV vidustermiņa vēlēšanās propagandisti rezumēja, ka pie visa vainīgs ir karš Irānā un "militārā neveiksme Irānā neapšaubāmi lielā mērā veicināja Republikāņu partijas graujošo sakāvi Amerikas Savienotajās Valstīs".
Krievi arī sūrojās ka pēc uzvaras vēlēšanās Demokrātu partija vēlas pilnībā izbeigt bēdīgi slaveno degvielas līgumu, un Trampa oponenti plāno atsākt ieroču pārdošanu Ukrainai, neskatoties uz Baltā nama nostāju. Propagandiste un raidījuma "60 minūtes" vadītāja Olga Skabejeva paziņoja, ka "uz šī fona Zelenskis kļūst arvien nekaunīgāks un sagaida, ka Vašingtona palielinās militāro un finansiālo palīdzību".
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Cita starpā, Kremļa ideologi, tāpat kā Rietumu politiskie analītiķi, prognozēja, ka Tramps kļūs aizvien aktīvāks ārpolitikā. Tikai, ja rietumnieki par to domā ar bažām, tad krievi tajā saskata sev iespējas.
Eiropas "militarizācija" un rusofobā Baltija
Krievi kārtējo reizi sūkstījās par "karu kurinošo" Eiropu, kas gatavojoties Trešajam pasaules karam. Izskanēja apgalvojumi, ka Eiropas ekonomika esot pārorientējusies uz kara laika ekonomiku. Par to liecinot tas, ka eiropieši nolēmuši 5% no IKP atvēlēt militāriem izdevumiem. Tāpat propagandisti proponēja, ka metalurģija Eiropā ir gandrīz mirusi. Tajā pašā laikā tās metalurģijas rūpnīcas, kas strādā kara vajadzībām, plaukst un zeļ. Tas Kremļa ieskatā liecina, ka Eiropa aizvien vairāk militarizējas un gatavojas karam ar Krieviju.
Tajā pašā laikā propagandisti pat neiepīkstas, ka, iepretī Eiropas vēlmei palielināt izdevumus aizsardzībai līdz 5% no IKP, kamēr realitātē virkne valstu no šī rādītāja ir ļoti tālu, pašas Krievijas izdevumi militārajām vajadzībām nu jau sasniedz 7% no IKP.
Propagandisti arī nemitīgi rāda sižetus par protestiem Francijā, klāstot, cik grūti klājas tās ekonomikai. Tāpat tiek runāts par slikto Vācijas tautsaimniecības situāciju. Iemesls esot viens - izdevumu pārorientēšana no sociālām vajadzībām uz militāro sfēru.
Tajā pašā laikā krievi, protams, klusē par to, ka kopš kara sākuma Ukrainā 2022. gadā komunālo pakalpojumu rēķini Krievijā ir pieauguši par vairāk nekā 50%, tostarp par vairāk nekā 13% tikai šogad vien, tādējādi veicinot inflāciju, ko varas iestādes uzskata par lielāko problēmu ekonomikā.
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"Forbes" ziņo, ka Krievija ir izsmēlusi 71% no savām zelta rezervēm, lai finansētu karadarbību. Tikai piecu gadu laikā Krievija zaudējusi visu to progresu, kas tika panākts pēc Covid-19 pandēmijas, kad valsts piedzīvoja spēcīgu ekonomisko atveseļošanos un IKP pieauga par vairāk nekā 5%.
Tāpat izdevums raksta, ka Krievijas civilais sektors jūk pa vīlēm. Civilie uzņēmumi cīnās par darbaspēku, un, piedāvājot kara dēļ paaugstinātas algas, tiem nākas aizņemties par likmēm, kas tuvojas 20%, turklāt šie uzņēmumi darbojas tirgū, kurā patērētāju pieprasījums ir zems. Puse no visām civilās rūpniecības apakšnozarēm piedzīvo lejupslīdi. Tādējādi Krievija saskaras ar divējādu problēmu: ekonomikas militārais sektors ir pārkarsis, savukārt civilais sektors stagnē.
Vēl viena problēma Krievijas ekonomikā ir inflācija, kas sasniegusi augstāko līmeni pēdējos piecos mēnešos - 6%, turklāt pakalpojumu sektorā inflācija sasniegusi 10,6%. Pieaugušas cenas tādām būtiskām patēriņa precēm kā pārtika - tikai laika posmā no 2024. līdz 2026. gadam pārtikas preču cenas ir kāpušas par 18%.
Uz Krievijas civilās ekonomikas recesijas fona visai komiski izklausās propagandistu gaudas par Vācijas un Francijas iedzīvotāju lielajām problēmām. Protams, abās minētajās valstīs ir absolūti objektīvas ekonomiskas problēmas, taču tās noteikti civilajā sektorā nav tik lielas kā Krievijā.
Propagandisti aizvadītajā nedēļā atkārtoti pievērsās "rusofobajai" Baltijai, šoreiz īpašu uzmanību pievēršot Latvijai. Uzmanības lokā nonāca mūsu valsts lēmums paplašināt to Krievijas personu melno sarakstu, kurām aizliegts ieceļot valstī. Sarakstam tika pievienoti Aleksandrs Ovečkins, dziedātājs Kļava Koka un aktieris Pāvels Prilučnijs, kā arī režisors Konstantīns Bogomolovs un žurnāliste Ksenija Sobčaka.
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Sobčakas izteikumi Krievijas medijos būtībā skaidri ilustrē Latvijas varas iestāžu lēmuma fonu: "Drosmīgie latviešu strēlnieki. Tā vietā, lai pateiktos krieviem par gadu gaitā ieguldīto naudu, nostiprinot panīkušo Baltijas ekonomiku, piesaistot slavenības, ar savu enerģiju un naudu barojot niecīgos šovus, organizējot pasākumus šajā nožēlojamajā un nelietojamajā Dzintaru koncertzālē, iestudējot lugas un filmējot filmas šajās vietās, pievienojot ievērojamus ieņēmumus vietējam budžetam, "paldies" vietā notiek kaut kāda muļķīga demonstrācija, kas runā tikai par bezspēcību. Man noteikti nav vajadzīga jūsu zeme, es pavisam labi jūtos savā valstī."
Tālāk sekoja jau simts reizes krievu propagandistu izpildījumā dzirdētās gaudas, ka Jūrmala, kas savulaik, pateicoties krievu tūristiem, bija plaukstošs kūrorts, tagad nonācis "avārijas stāvoklī". Iedzīvotāji sūdzoties, ka nevienam citam, izņemot skopos latviešus, šis kūrorts nav vajadzīgs.
Propagandistu secinājums ir apbrīnojami skaidrs un ļoti melīgs - "pretkrieviskā retorika, kas vērsta pret krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, militāro izdevumu palielināšana un mēģinājumi graut Krievijas iekšējo stabilitāti, šķiet, ir kļuvusi par vienīgo baltiešu nacionālo ideju".