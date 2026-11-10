Krievijas un Ukrainas sarunu pirmā kārta Abū Dabī noslēgusies: panākta pirmā vienošanās, vēsta avoti
Krievijas, Ukrainas un ASV trīspusējo sarunu pirmā kārta Abū Dabī ir noslēgusies ar vienošanos par jaunām karagūstekņu apmaiņām. Savukārt Krievija sarunās pieprasījusi drošības garantijas arī sev, un šis jautājums apspriests atsevišķi, vēsta mediji, atsaucoties uz saviem avotiem.
Par sarunu pirmās kārtas noslēgumu ziņojis Ukrainas prezidenta birojam un personīgi Kirilo Budanovam pietuvinātais "Telegram" kanāls "Ukraine context". Sarunu otrā kārta paredzēta rīt no rīta.
"Šodienas Ukrainas, ASV un Krievijas sarunu pirmā kārta ir noslēgusies. Drīzumā Ukrainas delegācija detalizēti informēs Zelenski par sarunu gaitu ar Krievijas pārstāvjiem, pēc kā saņems jaunus norādījumus. Pagaidām varam runāt tikai par vienošanos par jaunām karagūstekņu apmaiņām. Pārējās detaļas kļūs zināmas pēc tam, kad delegācijas šodien būs konsultējušās ar savu valstu vadītājiem, un pēc otrās sarunu kārtas, kas sāksies rīt no rīta," teikts kanāla paziņojumā.
Informāciju par vienošanos attiecībā uz karagūstekņu apmaiņu apstiprinājis arī blogeris, kurš pazīstams ar segvārdu "Nikolajevskij Vanek".
Saskaņā ar izdevuma "Ukrainska Pravda" avota sniegto informāciju pirmās sarunu kārtas galvenais temats bija drošības garantijas Ukrainai un Eiropai kopumā.
Atsevišķi tika apspriestas arī Krievijas prasības pēc drošības garantijām pašai Krievijai.
Otrs būtisks sarunu temats bija pēckara nākotne – Ukrainas atjaunošana un jaunas Eiropas drošības sistēmas veidošana apstākļos, kad starp valstīm valda uzticēšanās krīze.
"Ukrainas puses galvenā nostāja ir tāda, ka vispirms jāpanāk kara izbeigšana. Tikai pēc tam iespējams pāriet pie jaunas Eiropas drošības sistēmas veidošanas, kurai jānodrošina ilgtermiņa stabilitāte un jānovērš atkārtota agresija," izdevumam norādījis avots.
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Ukrainas delegāciju trīspusējās sarunās Abū Dabī vada Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Rustems Umerovs. Delegācijas sastāvā ir arī Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs, viņa pirmais vietnieks Serhijs Kisļica, Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Skibickis un Ukrainas parlamenta frakcijas "Tautas kalps" vadītājs Davids Arahamija.
Savukārt Krievijas delegāciju vada prezidenta Vladimira Putina palīgs Vladimirs Medinskis. Tieši viņš 2013. gadā apgalvoja, ka krievu tautai ir par vienu hromosomu vairāk nekā citiem, lai pamatotu tās "īpašo izturību" un vēsturisko gaitu. Delegācijas sastāvā ir arī Krievijas ārlietu ministra vietnieki Sergejs Rjabkovs un Mihails Galuzins, Federālā drošības dienesta (FDD) Operatīvās informācijas un starptautisko sakaru dienesta vadītājs Aleksejs Komkovs, kā arī Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes vadītājs Igors Kostjukovs. Kā ziņo mediji, sarunās piedalās arī Krievijas prezidenta palīgs Jurijs Ušakovs, Ģenerālštāba Galvenās operatīvās pārvaldes vadītāja vietnieks Jurijs Žigarlovskis un augsta ranga FDD amatpersona Dmitrijs Minajevs. Pilns Krievijas delegācijas sastāvs publiski vēl nav viennozīmīgi apstiprināts.