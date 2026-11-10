Budanovs Abū Dabī aci pret aci tiksies ar FDD ģenerāli, kuru saista ar atentāta mēģinājumu pret viņu
Krievijas delegācijā sarunām ar Ukrainu un ASV Abū Dabī iekļauts viens no Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) vadītājiem, ģenerālis Dmitrijs Minajevs. Viņa vadītais pretizlūkošanas operāciju departaments esot bijis iesaistīts neveiksmīgā atentāta mēģinājumā pret Kirilo Budanovu Kijivā 2019. gadā.
Budanovs, kurš iepriekš vadīja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galveno izlūkošanas pārvaldi (HUR), bet pašlaik ir Ukrainas prezidenta biroja vadītājs, piedalās Ukrainas delegācijas sastāvā. Pie sarunu galda viņš sēž tieši pretī Minajevam, vēsta "The Wall Street Journal".
Minajevs ir viens no četriem Krievijas delegācijas pārstāvjiem, kuri nav piedalījušies iepriekšējās sarunu kārtās. Delgācijā iekļauta vēl viena augsta ranga FDD amatpersona. Viņus abus saista ar izlūkošanas informācijas vākšanu un operācijām pret Ukrainu pirms pilna mēroga iebrukuma 2022. gadā.
2019. gada 4. aprīlī Krievijas diversants mēģināja novietot spridzekli zem automašīnas "Chevrolet Evanda", ko izmantoja Budanovs. Automašīna atradās Kijivas Holosijivas rajonā.
Tomēr atentāta mēģinājums neizdevās – spridzeklis eksplodēja jau tā uzstādīšanas laikā. Spridzinātājs guva smagus ievainojumus, savukārt Budanovs necieta.
Vēlāk diviem Krievijas pilsoņiem, kuri bija iesaistīti atentāta mēģinājumā, tika piespriesti septiņu un astoņu gadu cietumsodi.
Negotiations between Ukraine, the US, and the Russian Federation have begun in Abu Dhabi. The head of the Ukrainian delegation, Umerov, noted that key issues regarding the cessation of hostilities and bringing peace closer are on the agenda. Work is underway in accordance with the tasks set by the President of Ukraine. The head of the Russian delegation, Medinsky, stated that he hopes the "updated Russian delegation at the negotiations will allow progress to be made on the path to peace."— WarTranslated (@wartranslated) November 10, 2026
Tagad augsta ranga FDD amatpersona, kuras vadītais departaments tiek saistīts ar šo atentāta mēģinājumu, ieradusies Abū Dabī kā Krievijas delegācijas pārstāvis miera sarunās.
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2019. gadā toreizējais Ukrainas Drošības dienesta (SBU) vadītājs Vasilijs Hricaks publiski nosauca Minajevu par pretizlūkošanas darbinieka Oleksandra Haraberjuša un Ukrainas militārās izlūkošanas virsnieka Maksima Šapovala slepkavību organizatoru.
Saskaņā ar Ukrainas specdienesta sniegto informāciju Minajevs pārraudzījis Krievijas diversantu grupu, kas darbojās Ukrainas teritorijā.
Otrs no FDD pārstāvjiem ir Aleksejs Komkovs, kurš kopš 2024. gada jūnija vada dienesta Piekto pārvaldi. Viņš iekļauts Krievijas galvenās delegācijas sastāvā.
Šī FDD struktūrvienība nodarbojas ar izlūkošanas informācijas vākšanu par Krieviju un bijušajām PSRS valstīm, tostarp Ukrainu.
Pārvaldes darbinieki piedalījās Kremļa gatavošanās procesā pilna mēroga iebrukumam Ukrainā. Viņi vāca izlūkošanas informāciju, strādāja ar aģentu tīkliem un izstrādāja scenārijus Maskavai pakļautas varas izveidošanai Ukrainā.
Viņu prognozes paredzēja, ka Ukrainas vadība ātri zaudēs varu un pretošanās Krievijas iebrukumam būs vāja.
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Ukrainas delegāciju trīspusējās sarunās Abū Dabī vada Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Rustems Umerovs. Delegācijas sastāvā ir arī Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs, viņa pirmais vietnieks Serhijs Kisļica, Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Skibickis un Ukrainas parlamenta frakcijas "Tautas kalps" vadītājs Davids Arahamija.
Savukārt Krievijas delegāciju vada prezidenta Vladimira Putina palīgs Vladimirs Medinskis. Tieši viņš 2013. gadā apgalvoja, ka krievu tautai ir par vienu hromosomu vairāk nekā citiem, lai pamatotu tās "īpašo izturību" un vēsturisko gaitu. Delegācijas sastāvā ir arī Krievijas ārlietu ministra vietnieki Sergejs Rjabkovs un Mihails Galuzins, Federālā drošības dienesta (FDD) Operatīvās informācijas un starptautisko sakaru dienesta vadītājs Aleksejs Komkovs, kā arī Krievijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes vadītājs Igors Kostjukovs. Kā ziņo mediji, sarunās piedalās arī Krievijas prezidenta palīgs Jurijs Ušakovs, Ģenerālštāba Galvenās operatīvās pārvaldes vadītāja vietnieks Jurijs Žigarlovskis un augsta ranga FDD amatpersona Dmitrijs Minajevs. Pilns Krievijas delegācijas sastāvs publiski vēl nav viennozīmīgi apstiprināts.
Iepriekš kļuva zināms, ka trīspusējās sarunās Abū Dabī paredzēts apspriest Krievijas okupētās Ukrainas teritorijas. Tāpat ASV piedāvā Ukrainai un Eiropai jaunu drošības garantiju sistēmu.