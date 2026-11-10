Krievija draud Rietumiem ar kuģu aizturēšanu: Lavrovs apsūdz Eiropu "pirātismā"
Krievija sola īstenot atbildes pasākumus, reaģējot uz Rietumvalstu veikto tā dēvētās Krievijas ēnu flotes kuģu aizturēšanu. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs apsūdzējis Eiropas valstis "pirātismā".
Lavrovs apgalvojis, ka Eiropas Savienība pārvēršas par militāru aliansi un "sākusi atklāti sagrābt ārvalstu kuģus un zagt to kravas", vēsta neatkarīgais, Amsterdamā bāzētais izdevums "The Moscow Times".
Viņš arī norādījis, ka Eiropas valstis "izdomājušas terminu "ēnu flote", kas starptautiskajās tiesībās nepastāv, kā arī noteikušas naftas cenu griestus, kas ierobežo Eiropas uzņēmumu sadarbību ar Krievijas floti". Tas radot nestabilitāti pasaules tirgos.
Pēc Lavrova teiktā, Rietumvalstu īstenotā spiediena un piespiešanas politika sastapsies ar līdzvērtīgiem un asimetriskiem Krievijas pretpasākumiem.
Rietumvalstis 2026. gada sākumā pastiprinājušas kuģu, kas pārvadā Krievijas naftu, aizturēšanu. Šajos pasākumos iesaistījušās Francija, Zviedrija, Lielbritānija un citas valstis.
Saskaņā ar izdevuma ziņoto tā dēvētās "ēnu flotes" kuģi tiek pārtverti Baltijas jūrā, Vidusjūrā un Indijas okeānā.
Viens no šādiem gadījumiem ir sankcijām pakļautā tankkuģa "DF Peak" aizturēšana Indijas okeānā, ko veica Francijas Jūras spēki. Ar Beninas karogu kuģojošais tankkuģis bija ceļā uz ostu Čīlē un kļuva par sesto tā dēvētās "ēnu flotes" tankkuģi, ko Francija aizturējusi pēdējā gada laikā.
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Kuģis piederēja Krievijas kuģniecības uzņēmumam "Sovcomflot", tā nosaukums divreiz ticis mainīts, bet tā ekspluatāciju nodrošina Honkongā reģistrēts uzņēmums.
Krievijas vēstniecība Francijā kuģa aizturēšanu nosaukusi par "pirātismu" un paziņojusi, ka tas esot "rupjš starptautisko tiesību pārkāpums".
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde iepriekš apkopoja informāciju par 28 Krievijas tā dēvētās "ēnu flotes" kuģiem un publiskoja to kapteiņu vārdus, lai, kā norādīja izlūkdienests, "ēnu loģistika nepaliktu anonīma".
Iepriekš arī ziņots, ka Krievija nemanāmi paplašinājusi savu gāzes pārvadāšanai paredzēto "ēnu floti", papildinot to ar lietotiem kuģiem un pirmajiem pašmāju ražotajiem tankkuģiem. Šajā flotē pašlaik esot 25 kuģi.
Tikmēr Krievijas un Irānas "ēnu flotes" turpinājušas izmantot viltotas tīmekļvietnes, lai izgatavotu neīstus dokumentus un imitētu kuģu reģistrus, jūrniecības administrācijas un Āfrikas valstu jūrnieku organizācijas. Šādi mēģināts apiet starptautiskās sankcijas naftas eksporta laikā.
Iepriekš Eiropas Savienība arī atļāva Vidusjūrā notiekošās operācijas "IRINI" militārpersonām, kuru galvenais uzdevums ir novērst nelikumīgas ieroču piegādes Lībijai, pārbaudīt arī tankkuģus, kas tiek turēti aizdomās par Krievijas naftas pārvadāšanu.
Savukārt Zviedrijas tiesa atzina kravas kuģa "Caffa" aizturēšanu Baltijas jūrā par likumīgu un atļāva tā nodošanu Ukrainai saistībā ar izmeklēšanu par graudu izvešanu no Krievijas okupētajām teritorijām.