Nosaukts iespējamais Krakovas šāvēja iedvesmas avots; izmeklētāji atklāj, kas atrasts viņa istabā
Polijas tieslietu ministrs Valdemars Žureks otrdien paziņoja, ka Krakovas Galvenajā tirgus laukumā notikušās apšaudes sarīkotāja automašīnā atrasts ieroča klusinātājs.
Otrdien paredzēts veikt uzbrucēja līķa sekciju. Viņš pirmdien nomira Krakovas slimnīcā, vēsta "rmf24.pl".
24 gadus vecais Mihals Oksiņskis sestdien, 7. novembrī, ar automašīnu iebrauca Krakovas Galvenajā tirgus laukumā un pēc tam ar automātisko ieroci atklāja uguni uz nejauši izvēlētiem cilvēkiem. Uzbrukumā gāja bojā seši cilvēki, bet 15 tika ievainoti, tostarp divi policisti.
Polijas tieslietu ministrs Valdemars Žureks otrdien paziņoja, ka uzbrucēja datorā atrastas pēdas, kas liecina par Andersam Breivīkam veltītu interneta vietņu apmeklēšanu.
"Es jau varu apstiprināt noteiktu informāciju, jo drošības dienestiem ir piekļuve uzbrucēja datoram. Tajā patiešām redzams, ka viņš apmeklējis interneta vietnes, kas saistītas ar Andersu Breivīku - labējo ekstrēmistu, kurš sarīkoja traģisko masu slepkavību Ūtejas salā," otrdien intervijā "Radio Kraków" sacīja Valdemars Žureks.
Ministrs piebilda, ka izmeklētāji pārmeklējuši un izmeklēšanas vajadzībām nodrošinājuši arī uzbrucēja darbavietu.
"Arī tur ir simbolika, kas varētu norādīt uz šo virzienu (labējo ekstrēmismu). Tātad labējais ekstrēmisms ir viena no izmeklēšanas versijām," norādīja ministrs. Viņš atzina, ka uzbrucējs nav atstājis nekādu vēstuli vai vēstījumu.
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Uzbrucēja automašīnā atrasts ieroča klusinātājs
Dzīvoklī, kur Mihals Oksiņskis dzīvoja kopā ar ģimeni, tika atrasti viņa vecāku un māsas līķi. Tomēr kaimiņi stāstīja, ka nav dzirdējuši nevienu šāvienu. Arī izmeklētāji notikuma vietā neatrada ieroča klusinātāju.
Tagad Polijas tieslietu ministrs, atsaucoties uz jaunākajiem izmeklēšanas rezultātiem, paziņojis, ka ieroča klusinātājs atrasts uzbrucēja automašīnā - melnā "Subaru".
"Ir savākts ļoti daudz pierādījumu, taču mēs joprojām turpinām tos analizēt. Sabiedrība tiks regulāri informēta par izmeklēšanas gaitu. Uzbrucējs ir miris, un parasti kriminālprocess pret viņu būtu jāizbeidz. Tomēr mēs turpinām izmeklēšanu plašākā kontekstā, proti, cenšamies noskaidrot, ar ko viņš kontaktējās, vai darbojās viens un vai viņu kaut kas iedvesmoja lielākā vai mazākā mērā. Mums tas viss ir rūpīgi jāizpēta," uzsvēra ministrs.