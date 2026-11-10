VIDEO: Bulgārijā notikusi plaša mēroga avārija - sadūrušās desmitiem automašīnu; ir bojāgājušie; daudzi joprojām iesprostoti
Bulgārijas austrumos otrdien notikusi plaša mēroga autoavārija, kurā iesaistīti desmitiem transportlīdzekļu. Sadursmē bojā gājuši 11 cilvēki, bet 50 nogādāti ārstniecības iestādē, paziņojis Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs.
Avārija notika uz šosejas A1, kas savieno Sofiju ar Bulgārijas austrumu pilsētu Burgasu. Notikuma vietā šobrīd atrodas liels skaits policijas darbinieku, mediķi un ugunsdzēsēji. Vietējo mediju publicētajos attēlos redzams, ka avārijā iesaistītie transportlīdzekļi nobloķējuši sešas braukšanas joslas — daudzas automašīnas un kravas auto ir sadragāti, apgāzušies vai nobraukuši ceļa malā.
Bulgārijas iekšlietu ministrijas ģenerālsekretārs Ļubomirs Nikolovs pieļauj, ka avāriju izraisījusi migla. Pēc viņa teiktā, sadursmju ķēde sākusies ar autobusa un kravas automašīnas sadursmi šosejas posmā Burgasas virzienā.
Bet Jambolas reģionālās Iekšlietu ministrijas direktorāta galvenais inspektors Todors Mišinevs telekanālam "Nova TV" paziņoja, ka daži cilvēki joprojām atrodas iesprostoti savās automašīnās. “Pašlaik prioritāte ir glābšanas darbi. Kad tie būs pabeigti, tiks veiktas procesuālās un izmeklēšanas darbības,” viņš sacīja.
Valsts premjerministrs Rumens Radevs avāriju nosaucis par traģēdiju un paziņojis, ka ievainoto evakuēšanai nosūtīti lidaparāti. Viņš arī paziņojis, ka pats grasās apmeklēt notikuma vietu. Bet Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, kura šobrīd atrodas vizītē Bulgārijā, pavēstījusi, ka savu oficiālo vizīti, saistībā ar traģiskajiem notikumiem, saīsinās. “Vēlos izteikt visdziļāko līdzjūtību par notikušo un apliecināt cieņu glābšanas dienestu darbiniekiem,” viņa sacīja.