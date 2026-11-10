Gājēji Ģertrūdes ielā.
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Šodien 13:17
Noskaidrots Eiropas iedzīvotāju lielākais satraukuma iemesls 2026. gadā
Kas visvairāk satrauc Eiropas iedzīvotājus? Vai mūsu bažas ir līdzīgas neatkarīgi no tā, kurā kontinentā esam dzimuši, vai tomēr tieši ekonomiskā un sociālā situācija nosaka, kādas problēmas mums neļauj naktīs mierīgi gulēt?
Pētījums FII PRIORITY Compass 2026, ko "Future Investment Initiative" institūts (FII Institute) sagatavojis sadarbībā ar "Ipsos", sniedz detalizētu ieskatu pasaules iedzīvotāju bažās. Tā pamatā ir 61 200 pieaugušo atbildes no 32 valstīm, kurās dzīvo 66% pasaules iedzīvotāju, ziņo "Euronews".