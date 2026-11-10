Krievijas Arhangeļskas apgabalā sabrucis stratēģiski svarīgs dzelzceļa tilts, iespējama diversija
Krievijas Arhangeļskas apgabalā sabrucis dzelzceļa tilts pār Viledas upi, kā rezultātā no sliedēm noskrējuši kravas vilciena vagoni.
Negadījums noticis ap plkst. 05:10 dzelzceļa posmā starp Čeremuhu un Viledu, paziņojis apgabala gubernators Aleksandrs Cibuļskis.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju cietušo nav, bet tilta sabrukšanas iemesli pagaidām nav noskaidroti. Vilcienu satiksme ir pilnībā apturēta, un ceļā iestrēguši astoņi pasažieru vilcieni.
Vienlaikus "Telegram" kanāls "Exilenova+" ziņo, ka viena no galvenajām izmeklēšanas versijām esot iespējama diversija, tomēr šai informācijai pagaidām nav oficiāla apstiprinājuma.
Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka aizvadītajā naktī deviņos valsts reģionos esot iznīcināti 155 Ukrainas bezpilota lidaparāti. Arhangeļskas apgabals publicētajā reģionu sarakstā nav minēts.
Sabrukušais tilts ir daļa no Pečoras dzelzceļa maģistrāles – nozīmīga transporta koridora, kas nodrošina pasažieru un kravu pārvadājumus uz Krievijas ziemeļu reģioniem.
Tilta bojājumu dēļ satiksme šajā posmā ir pārtraukta, radot traucējumus dzelzceļa pārvadājumos un loģistikas ķēdēs.