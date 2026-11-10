Portugālē izplatīts nopietns brīdinājums: iedzīvotājus aicina nepamest mājas
Portugāles varasiestādes brīdina par plūdiem, krītošiem kokiem un elektroapgādes pārtraukumiem, aicinot iedzīvotājus stipra lietus un vēja laikā meklēt patvērumu.
Gaidāmas spēcīgas lietusgāzes ar pērkona negaisu, līdz sešiem metriem augsti viļņi un vēja brāzmas līdz 130 km/h, vēsta "Euronews".
Ciklonu "Čārlzs" un "Bruna" ietekmē vairākos Portugāles reģionos gaidāma laikapstākļu pasliktināšanās. Madeirā tā sāksies jau otrdienas vakarā, bet Portugāles kontinentālajā daļā - trešdien. Tādēļ valdība sociālajos tīklos izplatījusi brīdinājumu iedzīvotājiem.
"Izejiet no mājām tikai galējas nepieciešamības gadījumā," aicināja valdība, uzsverot, ka īpaši svarīgi to ievērot laikā, kad lietus un vējš sasniedz vislielāko intensitāti. Tiem, kuriem tomēr nepieciešams sēsties pie stūres, varasiestādes iesaka ievērot "maksimālu piesardzību".
Tāpat varasiestādes iesaka turēt pa rokai kabatas lukturīšus, alternatīvus apgaismojuma avotus un ierīces, piemēram, ārējos akumulatorus jeb powerbank.
Portugāles Jūras un atmosfēras institūts (Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA) vairākos valsts kontinentālās daļas apgabalos izsludinājis oranžā līmeņa brīdinājumus par spēcīgiem nokrišņiem, vēju un augstiem viļņiem jūrā.
Brīdinājumi īpaši attiecas uz Lisabonas, Evoras, Faru, Setubalas, Santarenas, Leirijas, Bežas un Kaštelu Branku apgabaliem.
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Saskaņā ar IPMA datiem ciklona "Čārlzs" izraisītie nelabvēlīgie laikapstākļi būs jūtami jau no dienas vidus. Valsts teritorijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi, kas "vietām būs spēcīgi". Prognozētas vēja brāzmas līdz 120 km/h un līdz sešiem metriem augsti viļņi.
Arhipelāga ziemeļu piekrastē no plkst. 21:00 līdz 09:00 būs spēkā oranžā līmeņa brīdinājums. Savukārt Portusantu salā tajā pašā laikposmā izsludināts dzeltenā līmeņa brīdinājums. IPMA prognozē, ka, sākot no dienas vidus, gaidāms periodisks lietus un lietusgāzes, kas vietām būs spēcīgas un ilgstošas. Iespējams arī pērkona negaiss.
Augstkalnu rajonos vēja brāzmas var sasniegt 130 km/h, savukārt viļņu augstums dienvidu piekrastē var sasniegt 4,5 metrus.
Saistībā ar gaidāmajiem nelabvēlīgajiem laikapstākļiem valdība brīdina par plūdu, zemes nogruvumu un nobrukumu risku, kā arī iespējamu koku un dažādu priekšmetu krišanu. Tāpat iespējami bīstami apstākļi piekrastes zonās.
Atsevišķos laikposmos iespējami elektroapgādes pārtraukumi un sakaru traucējumi.
Ieteikumi, kā rīkoties nelabvēlīgos laikapstākļos
Valdība iesaka iztīrīt lietusūdens notekas, ūdens novadīšanas caurules un citus drenāžas kanālus, pēc iespējas atbrīvojot tos no ūdens un gružiem, lai novērstu aizsērēšanu.
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Tāpat jānovāc visi priekšmeti, kas varētu traucēt ūdens aizplūšanu.
Iedzīvotāji aicināti izvairīties no uzturēšanās ūdensteču tuvumā un vietās, kur iepriekš jau bijuši plūdi. Valdība īpaši brīdina, ka "ūdens var slēpt bedres un atvērtas kanalizācijas akas, kā arī aizskalot cilvēkus un automašīnas".
Par bīstamām tiek uzskatītas arī pludmales, stāvkrasti, moli, piestātnes, upju piekrastes un citas vietas, kur iespējama ūdens pārplūšana.
Nav ieteicams novietot automašīnas applūšanai pakļautās teritorijās, pazemes autostāvvietās vai zem kokiem. Savukārt būvniecības sastatnes un citas konstrukcijas, tostarp piekārtie elementi, ir droši jānostiprina.
Valdība brīdina, ka spēcīgo nokrišņu dēļ drenāžas sistēmas var nespēt novadīt visu ūdens daudzumu, tāpēc vairākās teritorijās, tostarp pilsētās, iespējama applūšana.
Līdz plkst. 06:00 reģistrēti 130 ar vētru saistīti incidenti
Lisabonas Ugunsdzēsības dienests (RSBL) ziņojis par 130 ar nelabvēlīgajiem laikapstākļiem saistītiem incidentiem, kas reģistrēti otrdien no plkst. 00:00 līdz 06:00. Lielākā daļa no tiem bijusi dzīvojamo ēku un sabiedrisko vietu applūšana, kas nav radījusi būtiskus postījumus.
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Tāpat reģistrēti trīs koku nogāšanās gadījumi, kuros nav cietuši cilvēki un nav nodarīti materiālie