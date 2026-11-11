Vai Trampu samals Kongresa birokrātijas dzirnavas?
ASV vidustermiņa vēlēšanām, kas norisinājās 3. novembrī, ir būtiska nozīme – tās ASV pretsvaros un līdzsvarā darbojas kā sava veida drošinātājs.
Kas ir ASV vidustermiņa vēlēšanas?
Vidustermiņa vēlēšanas notiek precīzi prezidenta četru gadu amata pilnvaru vidusposmā, pārvēlot ASV parlamentu jeb Kongresu, ko veido divas atsevišķas palātas ar dažādiem politiskajiem un birokrātiskiem uzdevumiem. Apakšpalātā jeb Pārstāvju palātā tiek pārvēlētas pilnīgi visas 435 vietas. Tās svarīgākā funkcija ir valsts budžeta pieņemšana un naudas plūsmas uzraudzība valsts makā. Tā izskata un akceptē (vai noraida) visus lēmumus, kas saistīti ar valsts naudas tēriņiem un federālo aģentūru finansējumu. Savukārt augšpalātā jeb Senātā tiek pārvēlēta aptuveni trešdaļa sastāva – šajā ciklā tās ir 35 vietas, ieskaitot ārkārtas vēlēšanas. Senāts apstiprina vai noraida prezidenta izvirzītos ministrus, federālo aģentūru vadītājus un tiesnešus. Līdztekus federālajam līmenim daudzos štatos tiek pārvēlēti gubernatori un vietējās amatpersonas, kas nosaka varas aparāta darbību reģionos.
Pārstāvju palāta parasti darbojas kā operatīvs un agresīvs izmeklētājs, kura īpašās komitejas uzrauga ikdienas tēriņus un federālo struktūru darbu. Šai palātai pieder ekskluzīvas tiesības uzsākt impīčmenta jeb amatpersonas atstādināšanas procedūru. Apakšpalāta šajā procesā uzņemas prokurora lomu, jo tā apkopo pierādījumus un balso par oficiālu apsūdzību uzrādīšanu prezidentam vai ministriem. Savukārt Senāts izmeklēšanā fokusējas uz augstāka līmeņa nacionālās drošības, ārpolitikas un institucionāliem jautājumiem. Tā process tradicionāli ir lēnāks un juridiski smagnējāks, jo impīčmenta gadījumā tieši Senāts pārtop par tiesu. Tikai augšpalātai ir tiesības aizvadīt tiesas procesu un ar divu trešdaļu balsu vairākumu pieņemt galīgo lēmumu par amatpersonas reālu atstādināšanu no amata.
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Šo juridisko mehānismu dēļ kontrole pār abām palātām vienlaicīgi ir kļuvusi par izšķirošu faktoru ASV politiskajā arēnā. Partija, kura spēj iegūt vairākumu gan pārstāvju palātā, gan Senātā, iegūst iespēju izvērst maksimālu spiedienu uz Balto namu un realizēt pilna cikla izmeklēšanu, kur apakšpalāta sagatavo materiālus, kas nekavējoties nonāk Senāta tiesvedībā. Turpretim, ja abas palātas kontrolē prezidenta pārstāvētā partija, jebkuras izpildvarai neērtas izmeklēšanas tiek bloķētas jau pašā saknē. Republikāņu partijai ir vitāli svarīgi saglabāt kontroli vismaz vienā palātā, lai tā spētu pasargāt ne tikai prezidentu, bet arī visu viņa administrāciju un citas amatpersonas no nemitīgām prāvām divus nākamos gadus.
Kongresa vara
Valsts pārvaldes kontekstā šīs vēlēšanas nav parasta partiju sāncensība, bet gan sistēmas lielais audits, kas izšķir, vai prezidents saglabā administratīvo rīcībspēju vai kļūst par “klibo pīli”.
Kā sarunā ar “Kas Jauns Avīzi” uzsver politikas zinātnes doktors Mārtiņš Hiršs, sabiedrības izpratnē prezidenta reālā vara nereti tiek kļūdaini absolutizēta: “Virspusēji sekojot ASV politikai, var rasties iespaids, ka ASV prezidentam pieder absolūtā vara, un mēs ar viņu asociējam ar visu ASV ārpolitiku un iekšpolitiku, bet ļoti daudz ir atkarīgs no Kongresa. Ja Baltais nams zaudē kontroli pār Kapitoliju, izpildvara saskaras ar masīvām administratīvām barjerām. Pārstāvju palāta iegūst tiesības nogriezt resursus izpildvaras programmām, savukārt Senāts var apturēt jebkuru lēmumu kadru jautājumos. Tādējādi vēlēšanas nosaka to, vai pārvaldes mašīna turpinās darboties ierastajā gaitā vai iestrēgs pastāvīgā procedūru blokādē.”
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Ko liecina prognozes?
Pašlaik abās Kongresa palātās minimālu pārsvaru saglabā Republikāņu partija. Pārstāvju palātā republikāņiem pieder 218 balsis pret demokrātu 214, kas nozīmē, ka opozīcijai kontroles pārņemšanai nepieciešams iegūt vien četras papildu vietas. Senātā republikāņu pārsvars ir 53 pret 47, tādēļ demokrātiem nepieciešams panākt četru vietu izmaiņu savā labā.
Vadošo ASV pētījumu centru apkopotie nacionālie reitingi rāda krasu noskaņojuma maiņu par labu demokrātiem. Varbūtība, ka demokrāti pārņems pārstāvju palātu, prognozēs sasniegusi 90%–91%, savukārt cīņā par Senātu viņu izredzes tiek lēstas ap 57%–64%.
Mārtiņš Hiršs atzīmē, ka varas maiņa vismaz vienā palātā ir teju neizbēgama: “Pēc aptaujām izskatās, ka pārstāvju palāta noteikti, un arvien lielāka iespējamība, ka, iespējams, arī Senāts aizies demokrātiem. Pirms neilga laika bija 50/50, tagad demokrāti izraujas priekšā. Aptaujas rāda demokrātiem aizvien pozitīvāku ainu.”
Šo vēlēšanu ciklu īpašu padara fakts, ka līdztekus tradicionālajām sadzīves tēriņu, inflācijas un medicīnas pakalpojumu tēmām pirmsvēlēšanu dienaskārtībā būtisku lomu spēlē ārpolitika. Kā britu domnīcas “Chatham House” analīzē uzsver pētnieks Endrū Peins, vēlētāju motivācijā noticis rets lūzums: “Tradicionāli tiek uzskatīts, ka vēlētāji maz zina un vēl mazāk rūpējas par starptautiskajām lietām, pamatā fokusējoties uz sava maciņa saturu. Taču šogad ekonomika ir ārpolitika. Gaidāmās vidustermiņa vēlēšanas tādēļ var izrādīties retas ārpolitikas vēlēšanas – kādas nav pieredzētas kopš 2006. gada, kad sabiedrības pretreakcija pret Irākas karu nesa republikāņiem smagu sagrāvi.”
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Tam piebalso arī Mārtiņš Hiršs, akcentējot kara un resursu dārdzības savstarpējo saikni: “Irānas karš ir šo vēlēšanu zilonis istabā – tieši tam pateicoties, aug degvielas cenas. Trampa stratēģija pēc šīm vēlēšanām, ja demokrātiem būs gan pārstāvju palāta, gan Senāts, visdrīzāk būs novelt visu uz demokrātiem. Būs kaut kāds miera līgums jāslēdz, kaut kāda vienošanās ar Irānu jāpanāk, un Tramps teiks, ka demokrāti zaudē šo karu. Līdzīgi arī Ukrainas gadījumā – demokrāti apturēs Trampa degvielas darījumus ar Krieviju, un viņš tos vainos cenu kāpumā.”
Cik unikāla ir situācija šajās vēlēšanās?
Varas līdzsvara maiņa vidustermiņa vēlēšanās nav anomālija, bet gan ASV konstitucionālās sistēmas ierasta prakse. Mārtiņš Hiršs atgādina par šīs politiskās svārsta kustības vēsturisko inerci: “ASV divpartiju sistēmā politika iet uz priekšu virzienā no viena grāvja uz otru. Tā tas ir bijis vēsturiski – arī Aukstā kara laikā vienmēr bija pretinieka iegrožošana, kad oponents, kas nebija pie varas, sauc otru par pilnīgi izgāzušos. ASV iekšpolitika vienmēr ir bijusi ļoti polarizēta. Protams, pēdējos gados pretstatījums ir asāks, bet vēsturiski nekad nav bijis tā, ka visi absolūtā harmonijā dzīvo roku rokā laimīgi un saticīgi.”
Unikālu raksturu šim brīdim piešķir nevis varas pārdale, bet gan administratīvā un tiesiskā spriedze ap pašu vēlēšanu norisi. Trampa stratēģija paredz apšaubīt rezultātus jau preventīvi. Kā norāda Hiršs: “Tramps jau vairākkārt ir neatzinis savu zaudējumu, un ļoti iespējams, ka kaut ko līdzīgu darīs arī šoreiz. Tas ir vienkārši viņa “brends”. Ir vairāki mēģinājumi no republikāņu puses jau ieskicēt, ka vēlēšanas nebūs godīgas, vēlēšanas būs nozagtas, būs krāpšanās lielā apjomā. Tas, protams, nenāks par labu ASV demokrātijai un abu partiju spējai sadarboties.”
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Kādi scenāriji ir iespējami?
Ikvienās ASV vēlēšanās valsts sadalās trīs krāsās – sarkanie, zilie un pelēkie. Cīņa par Kongresa kontroli risinās vien pelēkajos, jo konservatīvie, piemēram, Vaiomingas, Rietumvirdžīnijas un Alabamas štati, saglabā negrozāmu uzticību republikāņiem, savukārt liberālie – Kalifornijas, Ņujorkas un Masačūsetsas štati – ir stabils demokrātu bastions. Tiesa gan, šajās vēlēšanās vairākos tradicionāli sarkanajos štatos demokrātiem ir cerības mainīt gadu desmitiem ilgušas politiskās tradīcijas. Šo vēlēšanu iznākumu izšķirs septiņi svārstīgie štati: Ziemeļkarolīna, Meina, Ohaio, Mičigana, Aiova, Ņūhempšīra un pavisam negaidīti arī Teksasa, kur demokrāts Džeimss Talariko spējis izvirzīties vadībā pret republikāņu smagsvaru Kenu Pakstonu.
Vienlaikus demokrāti izmantojuši administratīvu apiešanas manevru – tā dēvēto Trojas zirga stratēģiju. Tādos konservatīvos štatos kā Nebraska un Aidaho partija atsauca savus oficiālos kandidātus par labu neatkarīgajiem strādnieku šķiras pārstāvjiem. Tā kā vietējais vēlētājs neatbalsta demokrātu zīmolu, šis solis ļauj piesaistīt neapmierinātos konservatīvos, lai gan ievēlēšanas gadījumā šie neatkarīgie iegūs izšķirošas “zelta balss” tiesības likumdošanas procedūrās. Tomēr matemātiku joprojām var sašūpot vēlētāju līdzdalība: ja jaunieši un mazākumtautības neieradīsies iecirkņos, disciplinētais lauku elektorāts var izjaukt aptauju prognozes.
Iespējamie iznākumi reducējas uz diviem pamatmodeļiem: pirmais ir dalītā Kongresa variants, kurā demokrāti atgūst tikai pārstāvju palātu, bet Senāts paliek republikāņu kontrolē. Šādā gadījumā likumdošanas iniciatīvas nonāk savstarpējā procedūru strupceļā starp abām palātām, taču Senāts turpina netraucēti apstiprināt administrācijas kadrus. Otrais un ticamākais scenārijs ir pilnīgs “Zilais vilnis”, kad opozīcija pārņem abas palātas, pakļaujot visu likumdevēja varu vienotai uzraudzībai un nobloķējot izpildvaras iniciatīvas.
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Birokrātiskais karš
Ja demokrāti atgūs kontroli pār Kongresu, Trampa bremzēšana iegūs nevis deklaratīvu, bet gan stingri reglamentētu birokrātisku raksturu. Tā vietā, lai atklāti bloķētu visus procesus un nokaitinātu mērenos vēlētājus pirms nākamajām prezidenta vēlēšanām, opozīcija iedarbinās tā dēvēto kontrolēto sabotāžu ar minimālu publisko risku.
Šis birokrātiskais sprosts balstās uz precīziem administratīviem mehānismiem: pirmkārt, tiks izmantota Kongresa komiteju izmeklēšanas mašinērija jeb “nāve no tūkstoš iegriezumiem”. Komitejas pieprasīs tūkstošiem dokumentu, rīkos obligātas uzklausīšanas un veiks regulārus izpildvaras auditus, noformējot to kā cīņu par nodokļu maksātāju līdzekļu tiesisku izlietojumu un juridiski sasaistot ministriju aparātu. Otrkārt, tiks piemērota budžeta “ķīlnieku” taktika. Pārstāvju palāta nevis pilnībā apturēs valsts finansēšanu, bet gan apstiprinās 95% no ikdienas funkcijām, mērķtiecīgi izslēdzot naudu konkrētām administrācijas prioritātēm – piemēram, masveida deportāciju loģistikai vai robežapsardzes ārkārtas programmām. Ja iestājas valdības darba apturēšana jeb “shutdown”, atbildība par funkciju paralīzi birokrātiski tiek pārnesta uz Baltā nama atteikšanos parakstīt kompromisa likumprojektus.
Mārtiņš Hiršs uzsver, ka šī sadursme būs neizbēgama: “Ja demokrātiem ir abas palātas, tad Kongress bremzē jebkādas Trampa iniciatīvas, bet prezidents liek šķēršļus un sprunguļus Kongresa ceļā. Tas, cik viņš veiksmīgi to varēs izdarīt, ir cits jautājums, jo Tramps māk pavēlēt, māk nokritizēt visus, bet iekšpolitiskais darbs, kur vajag meklēt kompromisus starp abām partijām, viņam tik veiksmīgi nekad nav sanācis.”
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Hiršs ieskicē nākamo divu gadu iespējamo scenāriju ASV politikā: “Lielais virziens būs Trampa iegrožošana gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski. Demokrāti mēģinās pieņemt likumus, kas aizliedz Trampam darīt vienu vai otru lietu, piemēram, iegrožot izpildvaras pavēles, ko Tramps izmantojis vairāk nekā jebkurš prezidents līdz šim. Un, protams, nākamais būs impīčments – Senātā vajag divas trešdaļas, kuru demokrātiem nebūs, bet to procesu viņi diezgan droši sāks vienkārši tādēļ, lai diskreditētu Trampu un parādītu viņa neizdarības atkal un atkal.”
Prezidents savukārt liks pretī savas konstitucionālās sviras – veto tiesības un izpildrīkojumu apvedceļus, mēģinot pārvirzīt finansējumu ārkārtas kārtībā. Šādā modelī lēmumu pieņemšana pāriet pie tiesu varas: opozīcija apstrīd katru dekrētu, un tiesneši mēnešiem ilgi vērtē formulējumu atbilstību likumiem, novedot valsts pārvaldes efektivitāti līdz minimālajai robežai.
Kā tas viss ietekmēs Eiropu un Ukrainu?
Ārpolitikā administratīvais karš starp Balto namu un Kongresu var radīt situāciju, kurā juridiski lēmumi saduras ar izpildvaras sabotāžu. NATO kontekstā Kongress jau iepriekš ir iestrādājis drošības mehānismus, lai prezidents nevar vienpersoniski izstāties no Ziemeļatlantijas alianses bez divu trešdaļu Senāta piekrišanas. Demokrātu uzvara šo jautājumu aizslēgs pilnībā. Tomēr, kā brīdina Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta (EPRS) eksperti savos transatlantisko attiecību ziņojumos, normatīvie aizliegumi neatrisina operatīvās vadības riskus. Tramps kā bruņoto spēku virspavēlnieks saglabā tiesības veikt “retorisko sabotāžu”, publiski apšaubot alianses 5. panta saistības, kā arī vienpersoniski izdot rīkojumus par ASV karavīru rotāciju apturēšanu vai samazināšanu Eiropā.
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Ukrainas jautājumā sadursme izpaudīsies kā birokrātiskais bads. Demokrāti pārstāvju palātā spēs iniciēt tādus likumprojektus kā Ukraine Support Act, liedzot mīkstināt sankcijas Krievijas naftas un ēnu flotes sektoram. Taču, pat ja Kongress nobalso par palīdzības paketēm, Baltā nama birokrātijai pieder kontrole pār resursu fizisko nosūtīšanu. Administrācija var apzināti novilcināt ieroču piegādes, aizbildinoties ar nepieciešamību veikt padziļinātus Pentagona noliktavu krājumu auditus un drošības pārvērtēšanu.
Mārtiņš Hiršs gan norāda, ka situācija nav pilnīgi bezcerīga: “Kongresam ir ļoti plašas budžeta pieņemšanas pilnvaras. Tur ir dažādi radoši legālie mehānismi, ko var darīt, lai piešķirtu naudu Ukrainai. Ne visa nauda iet caur izpildvaru. Ja Tramps negribēs Ukrainai dot naudu, viņš varēs cīnīties pretī, bet pilnīgi visu viņš noteikti nevarēs apturēt. Diezgan droši, manuprāt, ja demokrāti dabūs abas palātas, tad atbalsts Ukrainai atjaunosies vienā vai otrā veidā. Nav obligāti tieši Ukrainai – var palielināt atbalstu NATO, un caur NATO tas iet uz Ukrainu.”
Vienlaikus Mārtiņš Hiršs uzsver, ka Vašingtonas iekšējās pretrunas kopumā nav vērtējamas pozitīvi: “Pat ja Republikāņu partija tagad zaudē abas palātas, ilgtermiņā ASV būs haotiska, asu iekšpolitisko cīņu pārņemta, nevis drošības un stabilitātes garants pasaulē, kas, protams, nav labi mums. Tās Amerikas, kas bija deviņdesmitajos un divtūkstošajos gados, vairs nav, jo republikāņu vēlētāji pamatā ir par to, ka ASV vajag spēlēt pasaulē mazāku lomu.”