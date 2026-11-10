ASV senators aicina saukt pie atbildības Masku un Hegsetu saistībā ar situāciju Ukrainā
ASV senators Kriss Kūnss paziņojis, ka Kongresam jānoskaidro, kas un kāpēc cenšas traucēt Ukrainai aizstāvēties pret Krievijas agresiju.
ASV Demokrātu partijas senators Kriss Kūnss aicinājis saukt pie atbildības visus, kuri traucē Ukrainai atvairīt Krievijas agresiju. Par to amerikāņu politiķis paziņojis savā kontā sociālajā tīklā "X".
Kūnss uzskata, ka amerikāņu miljardieris Īlons Masks, uzņēmuma "SpaceX" īpašnieks, varētu būt iesaistīts darbībās, kas ierobežo Ukrainas iespējas aizstāvēties pret Krievijas agresiju.
Turklāt, pēc demokrātu senatora domām, šajā situācijā sava loma varētu būt bijusi arī ASV aizsardzības ministram Pītam Hegsetam.
Kūnss uzskata, ka gan Masks un Hegsets, gan visas pārējās personas, kas kavē Ukrainas spējas pretoties Krievijas agresijai, būtu jāsauc pie atbildības.
Viņš uzsvēris, ka ASV Kongresam ir pienākums rūpīgi izmeklēt šo situāciju.
Elon Musk, Pete Hegseth, and anyone else who played a role in cutting off Ukraine's ability to defend itself must answer for it. Congress must get to the bottom of this.— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) November 9, 2026
Pirms tam Kūnss vērsās pie uzņēmuma "SpaceX", norādot, ka "Tramps turpina izdabāt Putinam".
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Senators pieprasīja paskaidrot, kurš un kāpēc pieņēmis lēmumu ierobežot "Starlink" darbību Ukrainā.
Kūnss norādīja, ka Ukrainas piekļuves ierobežošana modernajām tehnoloģijām, kuras Ukrainas Bruņotie spēki izmanto Krievijas raķešu un bezpilota lidaparātu iznīcināšanai, mazina valsts aizsardzības spējas un palielina civiliedzīvotāju upuru skaitu.
Šā gada oktobrī Ukraina saskārās ar ierobežojumiem "Starshield" darbībā. Tā ir uzņēmuma "SpaceX" satelītsakaru sistēmas "Starlink" militārām vajadzībām paredzētā versija.
Sakaru izmantošanai tika noteikts ātruma ierobežojums – 160 kilometri stundā, kas negatīvi ietekmēja Ukrainas aizsardzības spēku operācijas.