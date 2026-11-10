Tramps: pēckara Ukraina būs "citādā veidolā"
ASV prezidents Donalds Tramps paudis pārliecību, ka miera vienošanās starp Kijivu un Maskavu jau ir tuvu, neraugoties uz būtiskām domstarpībām par teritoriālajām piekāpēm un drošības garantijām pēc kara.
Tramps pieļāvis, ka Ukrainas teritorija nākotnē noslēgtās vienošanās ar Krieviju ietvaros varētu mainīties. Viņš to paziņoja dažas dienas pirms ASV starpniecībā paredzētajām Kijivas un Maskavas sarunām Abū Dabī.
"Es domāju, ka mēs to novedīsim līdz galam, un uzskatu, ka tas notiks. Galu galā Ukrainai būs nedaudz citādas aprises," intervijā televīzijas kanāla CBS raidījumam "60 Minutes", kas publicēta pirmdien, sacīja Tramps.
ASV prezidenta izteikumi izskanējuši pirms trīspusējām sarunām, kurās piedalīsies Ukraina, Krievija un ASV un kuras paredzētas 10. un 11. novembrī Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī.
Tramps pauda pārliecību, ka vienošanās panākšana ir iespējama jau tuvākajā laikā, lai gan Kijivai un Maskavai joprojām ir būtiskas domstarpības par teritoriālajām piekāpēm un drošības garantiju mehānismiem, kas būtu jāievieš pēc iespējamās uguns pārtraukšanas.
"Tagad notiks ļoti svarīga tikšanās," sacīja Tramps. "Es ticu, ka šis karš beigsies, turklāt drīz. Un vienīgais iemesls, kāpēc tas beigsies, būšu es."
ASV prezidents neprecizēja, ko viņš domājis, sakot, ka Ukrainai būs citādas aprises, kā arī nepaskaidroja, kādas tieši teritoriālās izmaiņas viņš pieļauj.