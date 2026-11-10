"Viņa laiks strauji sarūk!" Pēc vēlēšanu izgāšanās republikāņi vairs nevēlas klusēt par Trampu
Pēc smagiem zaudējumiem ASV Kongresa vēlēšanās Republikāņu partijā pieaug neapmierinātība ar Donaldu Trampu. Aiz slēgtām durvīm arvien skaļāk izskan pārmetumi, kas varētu iezīmēt būtisku pavērsienu prezidenta politiskajā nākotnē.
9. novembrī ASV Kapitolijā atgriezušies republikāņu senatori, kuri ir sašutuši par prezidentu Donaldu Trampu, vainojot viņu pagājušās nedēļas smagajos zaudējumos Senāta un Pārstāvju palātas vēlēšanās.
Pieaugošā neapmierinātība palielina iespējamību, ka Republikāņu partija, tuvojoties 2028. gada prezidenta vēlēšanām, varētu sākt distancēties no Trampa, kura prezidentūras termiņš tuvojas beigām. Tā uzskata republikāņu palīgi un politiskie stratēģi, vēsta laikraksts "The Hill".
Spriedzi vēl vairāk saasinājis Trampa 6. novembra paziņojums, ka par viņa jauno Baltā nama administrācijas vadītāju kļūs stingrās imigrācijas politikas piekritējs Stīvens Millers, kurš amatā nomainīs aizejošo Sūziju Vailsu.
Millera iecelšana liecina, ka Tramps negrasās atkāpties no līdzšinējās politikas, īpaši stingrās imigrācijas kontroles jomā. Tas notiek pēc vēlēšanām, kurās latīņamerikāņu izcelsmes vēlētāji ievērojami vairāk atbalstījuši demokrātus, īpaši Teksasā.
Republikāņu Pārstāvju palātas deputāts Mārlins Stucmans no Indiānas 8. novembrī paziņoja, ka Milleru vajadzētu atlaist, nevis paaugstināt amatā.
"Ja tava komanda piedzīvo tik smagu sakāvi, kādu mēs piedzīvojām pagājušajā nedēļā, cilvēki ir jāatlaiž," Stucmans sacīja intervijā CNN. "Nedrīkst paaugstināt amatā tos, kuri bija atbildīgi par rezultātu, kas bija jāsasniedz."
Pazīstamais republikāņu sabiedriskās domas pētnieks Vits Eierss uzskata, ka pēc ievērojama vietu skaita zaudēšanas vēlēšanās republikāņu senatori vairs nebūs tik paklausīgi Trampam.
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Pēc Eiersa teiktā, Tramps "neapšaubāmi paliks partijas līderis nākamos divus gadus, taču, manuprāt, automātiskā pakļaušanās ikvienai viņa tā brīža iegribai, visticamāk, ir beigusies".
"Īpaši Senāta republikāņu vidū valda milzīgs aizvainojums par to, ko Donalds Tramps izdarīja Ziemeļkarolīnā, Dienvidkarolīnā un Teksasā," viņš sacīja.
Ar to Eierss atsaucās uz Trampa atbalstu kandidātiem Maiklam Votlijam, Dārlinai Greiemai un Kenam Pakstonam, kuri visi vispārējās vēlēšanās piedzīvoja pārliecinošu sakāvi.
"Domāju, ka viņa dzelžainā kontrole pār Senāta republikāņiem, visticamāk, kļūs vājāka," secināja Eierss.
Kāds augsta ranga republikāņu senatora palīgs prognozēja, ka nākamā gada laikā republikāņu senatori un partija kopumā sāks pakāpeniski distancēties no Trampa.
"Tramps apgalvoja, ka arī viņš piedalās vēlēšanās. Patiesībā viņa vārda vēlēšanu biļetenos nebija, taču viņš izturējās tā, it kā pats kandidētu," sacīja palīgs. Viņš norādīja, ka daudzi vēlētāji izšķirošajos štatos balsojuši par demokrātiem tā, it kā republikāņu kandidātu saraksta priekšgalā atrastos pats Tramps.
"Mums ir vajadzīgs kāds, kurš spēj sadarboties ar cilvēkiem, nevis tikai cenšas viņus šķelt. Kāds, kurš pievēršas reālām, cilvēkiem svarīgām problēmām, nevis muļķīgām interneta mēmēm, kurām, šķiet, Tramps un Venss pašlaik pievērš vairāk uzmanības," uzsvēra palīgs.
Republikāņu avoti norāda, ka Tramps mazinājis partijas izredzes uzvarēt izšķirošajās Senāta vēlēšanās, atbalstot vājus kandidātus, piemēram, Pakstonu un Greiemu, kā arī nespējot konsekventi pieturēties pie vienotas priekšvēlēšanu kampaņas vēstījuma.
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Republikāņu senatori ir neapmierināti arī ar Trampa, viņuprāt, nevēlēšanos izmantot milzīgos kampaņas finanšu līdzekļus līdz pat priekšvēlēšanu cīņas noslēgumam.
Republikāņu senatoru palīgi un sabiedriskās domas pētnieki uzskata, ka Trampa negatīvā ietekme uz vēlēšanu rezultātiem visā valstī izraisīs asas diskusijas par partijas nākotni un to, vai pienācis laiks atteikties no MAGA kustības un tās politikas.
Senāta vairākuma līderis Džons Tūns, republikānis no Dienviddakotas, un viņa vadības komandas pārstāvji vairākus mēnešus centās pārliecināt Trampu Teksasas republikāņu priekšvēlēšanās atbalstīt senatoru Džonu Korninu, nevis štata ģenerālprokuroru Kenu Pakstonu, vai vismaz saglabāt neitralitāti.
Tomēr Tramps viņu ieteikumus ignorēja un pirms priekšvēlēšanu otrās kārtas pauda atbalstu Pakstonam, tādējādi būtiski mazinot Kornina izredzes.
Tūns un viņa komanda mudināja prezidentu un republikāņu senatorus priekšvēlēšanu kampaņā koncentrēties uz partijas likumdošanas sasniegumiem, īpaši populārajiem nodokļu samazinājumiem likumā "One Big Beautiful Bill Act", tostarp nodokļu atvieglojumiem par saņemto dzeramnaudu.
Taču Tramps bieži novirzījās no šīs stratēģijas, iesaistoties strīdos par Baltā nama balles zāli, Linkolna memoriāla atspulga baseinu, Kenedija centru, Īstpotomakas parka golfa laukumu un citiem jautājumiem, kurus republikāņu stratēģi uzskatīja par traucēkli partijas galvenā vēstījuma popularizēšanai.
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Tramps pagājušās nedēļas zaudējumos vainoja vājus republikāņu kandidātus, taču daudzi republikāņu senatori uzskata, ka atbildība par vismaz septiņu vietu zaudēšanu gulstas tieši uz nepopulāro prezidentu.
"Mēs šeit runājam par ilgtermiņa ieguvumiem, ko sniedz izvairīšanās no nodokļu paaugstināšanas vairāk nekā četru triljonu dolāru apmērā, un par visu pārējo, kas ietverts šajā likumā. Tikmēr prezidents runā par atspulga baseinu vai balles zāli, un tieši šie jautājumi nonāk ziņu virsrakstos," sacīja kāds republikāņu senatora palīgs. "Mūsu vēstījumi nebija savstarpēji saskaņoti."
Republikāņu senatorus īpaši saniknoja Trampa izteikums, kurā viņš likuma "21st Century ROAD to Housing Act" pieņemšanu nodēvēja par "lielu garlaicību".
Republikāņu līderi šo abu partiju atbalstīto likumu bija pasnieguši kā nozīmīgu sasniegumu mājokļu pieejamības problēmas risināšanā, taču Tramps viņu entuziasmu apslāpēja, paziņojot, ka viņam daudz svarīgāka ir likuma "Safeguard American Voter Eligibility" jeb "SAVE America Act" pieņemšana.
Šis likumprojekts paredzēja būtiskas izmaiņas vēlēšanu noteikumos, taču tam praktiski nebija izredžu gūt Kongresa atbalstu.
Republikāņu avoti Senātā arī norādīja, ka Tramps pārāk ilgi vilcinājies ar simtiem miljonu dolāru izlietošanu, ko bija uzkrājis pirms Kongresa vidustermiņa vēlēšanām.
"Viņi turēja šos 400 miljonus dolāru rezervē tik ilgi, līdz bija jau par vēlu sākt tos tērēt," sacīja otrs republikāņu palīgs.
Augustā Tramps paziņoja, ka iztērēs "daudz" naudas no viņu atbalstošās politiskās finansēšanas organizācijas super PAC, lai palīdzētu "labiem" republikāņu kandidātiem. Tomēr republikāņu stratēģi Senātā sūdzējās, ka prezidenta politiskie sabiedrotie nogaidījuši līdz priekšvēlēšanu kampaņas pēdējām nedēļām, pirms sākuši ieguldīt ievērojamus līdzekļus vēlēšanu cīņā. Tas samazinājis finansējuma efektivitāti, jo par televīzijas reklāmām nācies maksāt augstākas cenas.
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Oktobra beigās Tramps paziņoja, ka līdz vēlēšanu dienai republikāņu atbalstam kopumā iztērēs vairāk nekā 400 miljonus dolāru, lai palīdzētu partijai saglabāt kontroli pār Kongresu.
Kad republikāņi vēlēšanās piedzīvoja smagu sakāvi, Baltais nams vainoja partijas kandidātus, apgalvojot, ka viņi savu kandidatūru un sasniegumu popularizēšanā nav ieguldījuši tik daudz pūļu kā prezidents.
Vēlēšanu naktī Tramps paziņoja: "Manis nebija vēlēšanu biļetenos, un, ja es būtu kandidējis, mēs būtu guvuši pārliecinošu uzvaru!"
Republikāņu senatori uzskata, ka Tramps viņu izredzes vēlēšanās pasliktinājis arī ar pastāvīgu kritiku par nespēju pieņemt likumu "SAVE America Act". Tas noticis, neraugoties uz to, ka republikāņi vismaz piecas reizes balsojuši par šo likumprojektu vai atsevišķām tā daļām, taču ne reizi nav pietuvojušies 60 balsīm, kas nepieciešamas tā virzībai.
Tramps brīdināja, ka republikāņu senatoriem draudēs "lielas nepatikšanas", ja viņi neatcels filibastera procedūru, kas ļauj mazākumam bloķēt likumprojektu virzību, lai panāktu šī likuma pieņemšanu.
"Ja tu pats savu komandas biedru pasniedz kā pretinieku, kādu vēstījumu tas sūta vēlētājiem?" jautāja republikāņu palīgs.
Trešais republikāņu senatora palīgs uzskata, ka Tramps nepārprotami ir vainojams septiņu, bet, iespējams, pat deviņu vietu zaudēšanā Senātā un vairāk nekā 40 vietu zaudēšanā Pārstāvju palātā.
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"Trampa vēstījums bija: "Es nodrošināšu jums labu ekonomisko situāciju." Taču izskatās, ka vienīgais, kurš no ekonomikas guva labumu, bija viņš pats," sacīja palīgs.
Viņš piebilda, ka demokrātiem izdevies veiksmīgi sasaistīt vēlētāju bažas par cenu pieaugumu ar korupciju Vašingtonā.
"Šie divi jautājumi noveda pie katastrofāla rezultāta neatkarīgo vēlētāju vidū," viņš norādīja.
Pēc republikāņu palīga teiktā, daļa senatoru sagaida arvien lielāku pretestību Trampam, jo "viņa politiskās ietekmes laiks strauji sarūk". Vienlaikus viņš brīdināja, ka prezidents joprojām ir populāra figūra Republikāņu partijā.
Stīvena Millera, kurš tiek uzskatīts par stingras konservatīvās politikas piekritēju, paaugstināšana amatā varētu būt Trampa mēģinājums saglabāt uzticamu MAGA kustības vēlētāju atbalstu.
Senators Toms Tiliss, republikānis no Ziemeļkarolīnas un viens no asākajiem Millera kritiķiem republikāņu senatoru vidū, viņa iecelšanu Baltā nama administrācijas vadītāja amatā nodēvēja par "kolosālu kļūdu".
"Sliktākā no visām iespējamajām izvēlēm," Tiliss sacīja CNN žurnālistam Džeikam Taperam. "Prezidentam šis lēmums būtu jāpārdomā."
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Republikāņu kandidāts Senātā Džons Sununu vainoja Trampu savā pārliecinošajā zaudējumā demokrātu Pārstāvju palātas deputātam Krisam Papasam Ņūhempšīrā. Sununu zaudēja ar vairāk nekā desmit procentpunktu starpību, lai gan vēl augustā republikāņu vadība Senātā šo štatu uzskatīja par daudzsološu iespēju iegūt demokrātu kontrolētu vietu.
Sununu uzskata, ka viņa izredzes uzvarēt sagrāva Trampa nespēja izbeigt vairākus mēnešus ilgušo konfliktu ar Irānu, kā arī nepārtrauktās ziņas medijos par Trampa ģimenes uzņēmējdarbības darījumiem.
"Šis prezidents kandidēja un uzvarēja ar solījumu izbeigt nevajadzīgus, nebeidzamus karus. Bet pēc tam viņš uzbruka Irānai, un mēs joprojām esam iesaistīti šajā konfliktā," Sununu sacīja raidījumā "The John Kasich Show" radiostacijā SiriusXM.
"Šis prezidents kandidēja un uzvarēja ar solījumu "nosusināt purvu", vai ne? Taču tagad šķiet, ka viņš vai viņa ģimene ir iesaistīta gandrīz katrā darījumā, kas notiek Vašingtonā," viņš turpināja.
"Manuprāt, tieši šie divi apstākļi lika cilvēkiem teikt: "Ziniet, es vienkārši nevaru balsot par republikāni, kamēr viņš vēl ir amatā.""
Savukārt senators Džons Kornins uzskata, ka Tramps pēc 2024. gada vēlēšanām nepareizi interpretējis vēlētāju piešķirto mandātu.
Viņaprāt, prezidenta patvaļīgie lēmumi par muitas tarifiem paaugstinājuši cenas miljoniem amerikāņu, nepanākot labvēlīgākus tirdzniecības nolīgumus. Tikmēr administrācijas pārmērīgi agresīvā imigrācijas kontroles politika ievērojami pārsniegusi to, ko vēlētāji bija gaidījuši.
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"Vēlētāji vēlējās pārskatīt mūsu tirdzniecības attiecības, bet saņēma patvaļīgus "Atbrīvošanas dienas" tarifus, kas paaugstināja cenas, neradot stimulus ražošanas ilgtermiņa atgriešanai ASV. Vēlētāji vēlējās drošas robežas un mierīgas ielas, bet saņēma pārmērīgi agresīvu imigrācijas kontroles politiku," Kornins rakstīja savā viedokļrakstā laikrakstā "The Wall Street Journal".
Tikmēr citi republikāņi aizstāvējuši Senāta vairākuma līderi Džonu Tūnu un pārējo partijas vadību, norādot, ka viņiem bijusi maza ietekme uz nelabvēlīgo politisko situāciju, kuras veidošanā būtiska loma bijusi pašam Trampam.
"Es nedomāju, ka kāds saprātīgs un godīgs cilvēks varētu vainot Džonu Tūnu kaut vienā no šīm lietām," neilgi pirms vēlēšanām žurnālistiem sacīja senators Kevins Kreimers, republikānis no Ziemeļdakotas. "Es nedomāju, ka kāds varētu viņu vainot sliktos vēlēšanu rezultātos."
Kad Kreimeram jautāja, vai Tramps uzņemsies lielāko daļu vainas gadījumā, ja republikāņi zaudēs kontroli pār Senātu, viņš vien atbildēja: "Būs daudz savstarpēju pārmetumu."