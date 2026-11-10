"Pēdas", ko atstāja Krakovas slepkava - kriminoloģe izceļ būtiskas nianses, kas jāņem vērā pēc uzbrukuma Polijā
Slepkava, kurš iepriekšējā sestdienā Polijas pilsētas Krakovas centrā sarīkoja asiņainu apšaudi, nomira slimnīcā. Kamēr interneta apvāršņos komentētāji joprojām strīdas, kāda paveida radikālis – labējs vai kreisais – viņš bija, skaidrs ir viens. Šāda veida notikumi īpaši rezonē ar līdzīgi domājošām, potenciāli bīstamām personām.
Uzbrukums notika 7. novembrī, pēcpusdienā. Bruņots vīrietis ar automašīnu iebrauca Krakovas galvenajā tirgus laukumā un atklāja uguni uz garāmgājējiem no AR-15 tipa šaujamieroča.
Uzbrukumā dzīvību zaudēja seši cilvēki – četras sievietes un divi vīrieši, - bet vēl 15 tika ievainoti. Starp bojāgājušajiem ir viens ārvalstnieks, savukārt starp ievainotajiem – pieci ārvalstu pilsoņi.
Atšķirībā no ASV Eiropā šāda veida uzbrukumi ir reta parādība un katrs šāds incidents liek aizdomāties ne vien par tieši izrietošajām sekām, bet arī par to – kas virza šāda tipa cilvēkus, kas kļūst par galējo iemeslu lēmuma pieņemšanā pastrādāt šādu noziegumu un – kā šāda rīcība var ietekmēt citus, grūti identificējamus vientuļos ekstrēmistus.
Par šo vaicājām kriminoloģei, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sociālo zinātņu fakultātes docentei Aldonai Kipānei.
Kas jāsaprot par Krakovas incidentu:
Atbildot uz jautājumu, uzbrukums Krakovā var kalpot par iedrošinājumu citiem šādiem vientuļiem ekstrēmistiem, kriminoloģe saka – jā, šāda iespēja pastāv.
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“To es varētu skaidrot ar imitācijas jeb atdarināšanas mehānismu. Ja uzbrukums iegūst plašu publicitāti, tas var kļūt par sava veida uzvedības modeli citiem cilvēkiem, kuriem jau iepriekš ir līdzīgi ideoloģiski uzskati, naidīgums pret noteiktām sabiedrības grupām vai tieksme uz vardarbību. Īpaši bīstami ir gadījumi, kad uzbrucējs tiek glorificēts, viņa rīcība tiek attaisnota vai pasniegta kā veiksmes stāsts. Tas var radīt iedrošinājumu personām, kuras jau atrodas radikalizācijas procesā,” apgalvo Kipāne.
Speciāliste uzskata, ka izšķiroša nozīme ir tam, kā šie uzskati mijiedarbojas ar personas individuālajiem apstākļiem, sociālo vidi un spēju pieņemt vardarbību kā pieļaujamu problēmu risināšanas līdzekli.
“Es gan negribētu runāt par vienu konkrētu pēdējo pilienu, kas liek pieņemt lēmumu šādi rīkoties, bet par ietekmju summu. Kriminoloģijā šādas rīcības veidošanos skaidro ar vairāku faktoru kopumu un to ilgstošu mijiedarbību. Bieži vien pirms vardarbīgas rīcības ir ilgstošs personisko, sociālo un emocionālo problēmu uzkrāšanās periods. Tie var būt konflikti ģimenē, sociālā izolācija, ilgstošas dzīves grūtības, darba vai izglītības problēmas, finansiālas grūtības, pazemojuma izjūta, personiska neveiksme, kā arī piederības un pašapliecināšanās meklējumi,” norāde kriminoloģe.
Nozīme varot būt arī psihiskās veselības traucējumiem: “Taču ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka psihiska saslimšana pati par sevi nenozīmē vardarbības risku. Lielākā daļa cilvēku ar psihiskās veselības traucējumiem nav vardarbīgi.”
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Atsevišķos gadījumos nozīmīgs faktors ir radikalizācija – persona sāk uztvert pasauli caur ļoti šauru ideoloģisku prizmu, izveido sev ienaidnieka tēlu un pakāpeniski sāk attaisnot vardarbību kā pieņemamu rīcību.
Šeit docente piemin divas kriminoloģiskās teorijas:
- Konfliktu teorija. Tā palīdz skaidrot, kā sociālā nevienlīdzība, netaisnīguma izjūta, marginalizācija, interešu sadursmes un pretstati starp dažādām sabiedrības grupām var veicināt naidīgumu un vardarbīgu attieksmi. Nozīmīgi ir arī kā pati persona interpretē savu situāciju un vai sāk uztvert vardarbību kā līdzekli savu mērķu sasniegšanai.
- Sociālās kontroles teorija. Tā pievērš uzmanību cilvēka saiknei ar sabiedrību – ģimeni, izglītības iestādi, darbu, sociālajām grupām un sabiedrībā pieņemtajām normām. Ja šīs saiknes vājinās, cilvēks zaudē daļu no sociālajiem ierobežojumiem, kas attur no prettiesiskas rīcības. Tas gan nenozīmē, ka sociālā izolācija automātiski noved pie vardarbības.
“Tādēļ es teiktu, ka pēdējais notikums var būt tikai katalizators procesam, kas cilvēkā veidojies ilgākā laika posmā. Tas ne vienmēr ir galvenais vardarbības cēlonis,” pauž Kipāne.
Vai topošo radikāli var “pamanīt”?
Šis ir ļoti būtisks jautājums, jo vardarbīgas rīcības novēršanā svarīga ir agrīna riska pazīmju identificēšana.
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Kriminoloģe izdalīta vairākas pazīmju grupas:
- Izmaiņas personas sociālajā uzvedībā. Cilvēks var pakāpeniski noslēgties sevī, pārtraukt ierastos sociālos kontaktus, attālināties no ģimenes, draugiem un līdzšinējās vides. Var mainīties viņa ikdienas paradumi, komunikācija un attieksme pret apkārtējiem.
- Var parādīties arvien izteiktāka neiecietība, naidīgums pret noteiktām personu grupām, agresīva retorika, vardarbības attaisnošana vai pārliecība, ka vardarbība ir pieļaujams veids, kā panākt taisnīgumu vai atrisināt konfliktu.
- Konkrētas vardarbīgas rīcības indikācijas. Īpaši nopietni jāuztver tieši draudi konkrētām personām vai grupām, runas par vēlmi nodarīt pāri, interese par konkrētu uzbrukuma mērķi, kā arī pazīmes, kas liecina par iespējamu vardarbīgas rīcības plānošanu vai gatavošanos tai.
“Tomēr es gribētu uzsvērt to, ka noslēgšanās sevī, vientulība vai sociālo kontaktu samazināšana pati par sevi nav pamats uzskatīt cilvēku par potenciāli bīstamu. Šīs pazīmes jāvērtē kontekstā, īpaši pievēršot uzmanību tam, vai vienlaikus parādās vardarbības attaisnošana, konkrēti draudi vai gatavošanās vardarbīgai rīcībai. Tuviniekiem nevajadzētu ignorēt būtiskas un straujas uzvedības izmaiņas, it īpaši tad, ja tās papildina tieši vardarbību raksturojošas izpausmes. Ja izskan konkrēti draudi vai ir pamats uzskatīt, ka tiek gatavots uzbrukums, par to nekavējoties jāinformē tiesībaizsardzības iestādes,” piebilst Kipāne.
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Kriminoloģe arī norāda – vientuļais ekstrēmists ne vienmēr ir cilvēks, kuram faktiski arī nav sociālo kontaktu. Vientulība šajā kontekstā var izpausties arī kā ideoloģiska un psiholoģiska izolācija – cilvēks var būt sociāli integrēts, bet vienlaikus radikalizēties un pieņemt vardarbību kā savu pārliecību īstenošanas līdzekli.