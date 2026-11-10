Epstīna upure atklāj, ka modeļu aģentūra MC2 viņu pakļāva briesmām - aģentūras modeļu vidū savulaik bija arī Ginta Lapiņa
Uzbekistānas modele Roza medijam BBC atklāj, ka modeļu aģentūra "MC2 Model Management", viņu 18 gadu vecumā pakļāva briesmām, nosūtot uz bēdīgi slavenā pedofila Džefrija Epstīna dzīvesvietu. Aģentūra savulaik pārstāvēja arī vairākas latviešu modeles kā, piemēram, Gintu Lapiņu, Anastasiju Lagūnu un Alisi Znaroku.
Roza, kura nevēlējās publiski atklāt savu īsto vārdu, norāda, ka incidents ar Epstīnu pirmo reizi notika 2009. gadā, kad viņa bija vien 18 gadus veca. Tajā laikā Epstīns izcieta cietumsodu par dzimumnoziegumiem pret nepilngadīgo, tomēr viņam bija atļauts katru dienu doties strādāt no savām mājām Floridas pilsētā Palmbīčā.
Tieši uz šo lokāciju Rozu uz fotosesijām nosūtīja viņas pārstāvētā modeļu aģentūra "MC2 Model Management". Jāpiemin, ka jaunā sieviete bija ieradusies ASV vien mēnesi iepriekš no Uzbekistānas. "Manas aģentūras uzdevums bija mani pasargāt, taču tā to nespēja. Gluži otrādi - tā mani pakļāva briesmām. Un aģentūrai par to ir jāatbild," medijam norāda bijusī modele.
Aģentūras vadītājs viņai personīgi rezervēja lidojumu
Roza norādīja, ka fotosesija viņai likusies savāda - mājoklī neatradās ne stilists, ne profesionāls fotogrāfs, un fotogrāfijas uzņēmusi Epstīna tā laika draudzene Nadja Marcinko. Tāpat uzņemtie attēli nekad tā arī netika izmantoti. Vēlāk Roza secināja ka fotosesijas, iespējams, bija Epstīna un aģentūras MC2 iestudētas, lai ievilinātu viņu Epstīna slazdā.
Pēc notikušā Roza kļuva par Epstīna asistenti. Citas pedofila upures BBC norāda, ka Epstīns asistentes darbu izmantoja kā aizsegu, lai ilgstoši varētu seksuāli izmantot jaunas sievietes. Arī Roza apgalvo, ka Epstīns viņu izvarojis sistemātiski. ASV Tieslietu ministrijas publiskotie dokumenti liecina, ka pēc Epstīna notiesāšanas ar viņu tikās vai sazinājās desmit MC2 aģentūras modeles.
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Juriste Sigrida Makavlija, kura pārstāv vairāk nekā 100 Epstīna upures, norāda, ka modeļu aģentūras Epstīnam bija izdevīgs veids, kā atrast jaunas sievietes. “Epstīns daudziem cilvēkiem atklāja, ka katru dienu vēlas vismaz trīs dažādas meitenes. Padomājiet par šiem skaitļiem… Modeļu skauti [šajā ķēdē] bija īpaši svarīgi, jo viņi atrada tieši tādas meitenes, kādas Epstīnam patika,” viņa sacīja.
Makavlija norāda, ka jaunajām "asistentēm" arī neesot bijusi izvēles brīvība. “Šīs jaunās sievietes regulāri tika seksuāli izmantotas, un viņu iztikas avots bija apdraudēts. Viņām nācās darīt to, ko lika," pauž juriste.
Kāda cita modele vārdā Simona, kura nāk no Austrumeiropas, medijam atklāj, ka "daudzi domā, ka jaunās meitenes kaut ko no šiem sakariem ar Epstīnu esot ieguvušas. "Ir cilvēki, kas domā, ka mēs [upures] no tā kaut ko ieguvām, vai tā būtu nauda vai popularitāte, un piekritām, ka tiekam izmantotas. Tā nav taisnība — viss, kas mums palika bija dziļa trauma [par notikušo],” pauž sieviete. Viņa norāda, ka, atrodoties Epstīna ietekmē, pedofils ar laiku sācis kontrolēt visus viņas dzīves aspektus.
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Epstīns aģentūrai pārsūtījis miljonu dolāru
Jāpiemin, kad Rozas tika nosūtīta pie Epstīna, proti 2009. gadā, aģentūras "MC2" ASV nodaļu vadīja Džefs Fullers, kurš šobrīd jau vada citu ASV modeļu aģentūru – "The Source Models". Kamer viņš apgalvojis, ka nav zinājis par Rozas došanos uz Epstīna mājokli, Roza medijam BBC uzrādījusi izdevumu pārskatu, kas liecina par to, ka viņš personīgi rezervējis viņas lidojumu mājup no Palmbičas pēc tam, kad Roza bija piedalījusies jau otrajā fotosesijā Epstīna mājoklī.
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ASV Tieslietu ministrijas failos arī redzams, ka Epstīns 2005. gadā MC2 nosūtīja vienu miljonu ASV dolāru. Bet, neskatoties uz to, aģentūras īpašnieki divus gadus vēlāk ASV medijam paziņoja, ka Epstīnam ar viņu uzņēmumu neesot nekādas saistības.
Tāpat Tieslietu ministrijā publicēts Fulera epasts Epstīnam, kas skaidri apliecina abu saskarsmi. "Ja nebūtu tu, mēs viņu būtu atlaiduši jau pirms vairākiem mēnešiem," Fulers rakstīja Epstīnam 2012. gada martā, apspriežot kādas modeles likteni. Jāpiebilst, ka mēnesi pēc Epstīna otrā aresta 2019. gadā aģentūras MC2 ASV filiāle tika likvidēta, bet Fulers atvēra jaunu aģentūru, kas joprojām darbojas.
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