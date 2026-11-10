Rubio: Ukrainas drošības garantijām jābūt pieņemamām Krievijai
ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Ukrainai pēc kara jāspēj justies droši, taču drošības garantijām jābūt pieņemamām arī Krievijai, vēsta medijs "The Kyiv Independent".
“Es nedomāju, ka mēs jau esam vienojušies par galīgo konkrēto plānu, kā tas izskatītos,” pirmdien žurnālistiem sacīja ASV valsts sekretārs Marko Rubio, atbildot uz jautājumu, vai Vašingtona apsver iespēju Ukrainai sniegt NATO tipa drošības garantijas.
Rubio norādīja, ka par drošības garantijām Ukrainai pēc kara jau ir notikušas diskusijas. “Un iemesls, kāpēc šī tēma paliek virsrakstos, ir tas, ka, manuprāt, lai beidzot izbeigtu karu, būs ļoti svarīgi piekrist, ka Ukraina jūtas droši pēc kara,” viņš teica.
“Un, protams, lai tas darbotos, tam ir jābūt kaut kam, kam Krievija piekristu,” piebilda Rubio. Viņš uzsvēra, ka Ukrainas drošības garantijas būs izšķirošas, lai Kijiva varētu piekrist iespējamam miera līgumam. Jautāts, vai ASV varētu šādas garantijas nostiprināt līgumā, valsts sekretārs šo iespēju neizslēdza. “Iespējams, jā, bet es nezinu, vai mēs to jau esam apsprieduši tik detalizētā līmenī,” viņš sacīja, vienlaikus norādot uz grūtībām, kas varētu rasties, līgumu apstiprinot Senātā.
Abū Dabī otrdien sākas Krievijas, Ukrainas un ASV sarunas
Rubio komentāri izskanējuši neilgi pirms otrdien gaidāmajām ASV, Ukrainas un Krievijas pārstāvju sarunām Abū Dabī. Tās paredzētas 10. un 11. novembrī, un tās būs pirmās Ukrainas, Krievijas un ASV delegācijas sarunas vairāk nekā deviņu mēnešu laikā.
Kremlis paziņojis, ka uz sarunām nosūtīs augsta ranga diplomātus un militārpersonas. Bet ASV delegācijā iekļauts ASV prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners un ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs. Abū Dabī atrodas arī Eiropas valstu, NATO un Eiropas Savienības pārstāvji, kas iesaistās atsevišķās tikšanās un sarunu formātos.
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Ukraina saņems ieročus no ASV 400 miljonu dolāru apmērā
Ukrainas pārstāvji sarunās plāno arī apspriest ieroču piegādes ar ASV Valsts departamentu. Pentagons jau informējis Kijivu, ka tā šajā finanšu gadā varēs saņemt 400 miljonus ASV dolāru Ukrainas Drošības palīdzības iniciatīvas ietvaros. Par to telekanālam ICTV pastāstīja Ukrainas pagaidu pilnvarotais lietvedis ASV Deniss Sieniks.
Ukrainas galvenā prioritāte joprojām ir "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmām paredzēto PAC-3 pārtveršanas raķešu piegāžu paātrināšana. Sieniks sacīja, ka Vašingtona apstiprinājusi konkrētu ieroču sūtījumu plānošanu, taču to vēl nepieciešams saskaņot ar Ukrainas Aizsardzības ministriju. Kijiva gaida arī jaunus atbalsta sūtījumus PUR programmas ietvaros.
Ukrainai vajadzīgas arī F-16 kaujas lidmašīnu rezerves daļas un tehniskās apkopes pakalpojumi, kā arī raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām NASAMS un Hawk. Sieniks norādīja, ka ieroču piegāžu jautājumu rada abu pušu pārstāvji Kongresā, un Ukraina plāno to apspriest ar ASV Valsts departamentu. Viņš arī uzsvēra, ka piegāžu ātrums un kārtība ir atkarīga no ASV administrācijas lēmumiem.
Jau aizvadītajā gadā ASV Aizsardzības ministrija paziņoja par aptuveni 400 miljonu dolāru militāro atbalstu Ukrainai, tomēr Trampa administrācija informējusi Kongresu, ka visa summa netiks izmantota uzreiz. Līdzekļus paredzēts piešķirt pa daļām līdz 2029. gadam. Sieniks sacīja, ka Ukrainas pārstāvji vēlas saņemt skaidrāku informāciju par plānotajām piegādēm.
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Sarunas notiek laikā, kad pēc sakāves ASV Kongresa vēlēšanās ASV prezidents 6. novembrī Baltajā namā aizvadīja neplānotu sarunu ar Krievijas diktatora Vladimira Putina sūtni Kirilu Dmitrijevu. Pēc tās Tramps paziņoja ka gaidāma "ļoti liela" vienošanās ar Krieviju. Pēc viņa teiktā, tā attiekšoties ne tikai uz kara izbeigšanu Ukrainā, bet, iespējams, arī uz visu Eiropu.