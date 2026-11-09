"Dažas dienas ir labākas par citām..." Džo Baidens atklāti pastāsta par savu cīņu ar vēzi
Bijušais ASV prezidents Džo Baidens nācis klajā ar jaunu paziņojumu par savu veselības stāvokli, atzīstot, ka cīņa ar agresīvo prostatas vēzi būtiski ietekmē viņa ikdienu. Lai gan ārsti esot apmierināti ar ārstēšanas rezultātiem, 83 gadus vecais politiķis neslēpj, ka slimība dažkārt viņam atņem spēkus un liek atteikties no iecerētajām aktivitātēm.
Svētdien, 8. novembrī, Baidens sociālajos tīklos publicēja emocionālu vēstījumu, kurā pastāstīja par savu veselību un gaidāmo memuāru iznākšanu.
"Rakstot šo grāmatu, man tika diagnosticēts vēzis – slimība, kas ir pārāk labi pazīstama miljoniem amerikāņu un viņu ģimenēm," rakstīja bijušais prezidents.
Viņš uzsvēra, ka ārstēšana sniedz pozitīvus rezultātus un ārsti joprojām ar cerībām vērtē viņa organisma reakciju uz terapiju. "Mani ārsti joprojām ir gandarīti par to, kā es reaģēju uz ārstēšanu. Jūsu lūgšanas, labie vārdi un atbalsts man, Džilai un mūsu ģimenei nozīmē vairāk, nekā jūs spējat iedomāties," norādīja Baidens.
Tomēr bijušais prezidents atzina, ka slimība viņu fiziski ietekmē. "Dažas dienas ir labākas par citām. Slimība mani nav apturējusi, taču dažkārt tā mani palēnina," viņš atklāja.
Baidens arī paziņoja, ka veselības problēmu dēļ būs spiests ierobežot publiskās uzstāšanās, kas bija plānotas saistībā ar viņa jaunās grāmatas iznākšanu. "Diemžēl tas nozīmē, ka nevarēšu piedalīties tik daudzās sarunās par savu grāmatu, kā biju cerējis. Tomēr es ceru, ka grāmatā rakstītais runās pats par sevi," viņš piebilda.
Jau vēstīts, ka 2025. gada maijā, tikai dažus mēnešus pēc Baltā nama atstāšanas, Baidena pārstāvji paziņoja, ka bijušajam prezidentam diagnosticēts agresīvs prostatas vēzis, kas jau bija izplatījies kaulos. Kopš diagnozes noteikšanas Baidens saņēmis staru terapiju un hormonterapiju.
Šā gada augustā viņa dēls Hanters Baidens intervijā BBC atklāja, ka tēva veselības stāvoklis ir smags un slimība izplatījusies vēl tālāk. "Vēzis ir izplatījies, tas ir metastazējies kaulos un vēl tālāk. Tas ir ļoti sāpīgi un daudzējādā ziņā ārkārtīgi novājinoši," toreiz sacīja Hanters.
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Viņš arī atzina, ka ir emocionāli smagi vērot tēva cīņu ar slimību. "Tas ir patiešām skumji. Vienīgais, ko es vēlētos, – lai mans tēvs vairāk sūdzētos, jo viņa stāvoklis nav labs," sacīja bijušā prezidenta dēls.
Neraugoties uz iepriekš izskanējušo informāciju par slimības progresēšanu, Baidens savā jaunākajā paziņojumā uzsvēris, ka ārsti ir apmierināti ar reakciju uz ārstēšanu. Plašākas medicīniskas detaļas par pašreizējo veselības stāvokli viņš neatklāja.
17. novembrī paredzēta Baidena jaunās grāmatas "Promise Me, America" iznākšana, kurā viņš atskatās uz četriem Baltajā namā pavadītajiem gadiem.
Grāmatā bijušais prezidents stāsta par savas administrācijas pieņemtajiem lēmumiem, Covid-19 pandēmiju, starptautiskajiem konfliktiem un iemesliem, kuru dēļ viņš 2024. gadā sākotnēji nolēma atkārtoti kandidēt uz prezidenta amatu, bet vēlāk no šīs ieceres atteicās. Baidens uzsvēris, ka vēlas dalīties savā pieredzē un atgādināt par vērtībām, uz kurām balstīta Amerikas demokrātija.
Noslēdzot savu vēstījumu, Baidens atcerējās tēva savulaik doto padomu: "Kad tevi nogāž no kājām, celies augšā." "Tā ir laba mācība gan man, gan Amerikai," viņš piebilda.