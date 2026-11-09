"Ukraiņi jau ir izlēmuši!" Ukraina asi reaģē uz Francijas prezidenta amata kandidāta izteikumiem par Donbasu
Ukraina pirmdien noraidījusi Francijas kreiso ekstrēmistu līdera un prezidenta amata kandidāta Žana Lika Melanšona izteikumus par Donbasu, uzsverot, ka Ukrainas pilsoņi jau ir izlēmuši šī reģiona likteni.
Melanšons, kas vada galēji kreiso partiju "Nepakļāvīgā Francija" (LFI), sestdien runā norādīja, ka Ukrainas konfliktu nevar atrisināt, piešķirot teritoriālas koncesijas bez apspriešanās ar attiecīgajās teritorijās dzīvojošajiem cilvēkiem. "Tikai pašiem cilvēkiem ir jāizlemj, ko viņi vēlas," teica Melanšons.
Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Baro asi kritizēja Melanšona izteikumus, sakot, ka Melanšons "ir kļuvis par Kremļa runasvīru".
Ukrainas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Heorhijs Tihijs šodien paziņoja, ka "ukraiņi jau ir atrisinājuši jautājumu par savas valsts robežām".
"1991. gada nacionālajā referendumā vairāk nekā 90% vēlētāju atbalstīja Ukrainas neatkarību tās pašreizējās, starptautiski atzītās robežās," platformā "X" norādīja Ārlietu ministrijas preses sekretārs. "Vairākums balsoja "par" katrā reģionā, ieskaitot Donbasu (83%)."
Tihijs norādīja, ka tieši Krievija "izvēlējās ignorēt ukraiņu izvēli un ar spēku mainīt robežas, sākot agresijas karu".
""Referendumi" okupācijas apstākļos ir aneksijas instruments, nevis tautas gribas izpausme. Neviena civilizēta, demokrātiska valsts nekad nepieņemtu šādu rīcību attiecībā uz savām robežām, tāpēc to nevajadzētu ierosināt arī ukraiņiem," viņš piebilda.