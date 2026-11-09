Dienvidāfrikā aiztur deviņus ārvalstu jauniešus, kuri, iespējams, plānojuši doties karot uz Ukrainu
Dienvidāfrikas Republikā (DĀR) aizturēti deviņi ārvalstu pilsoņi, kas tiek turēti aizdomās par mēģinājumu doties no DĀR uz Krieviju, lai piedalītos Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu.
Policija aizturēja aizdomās turamos, kuri ir vecumā no 20 līdz 26 gadiem, svētdienas vakarā O. R. Tambo lidostā un netālu esošajā viesnīcā, atklāja pulkvedis Katlego Mogale.
Aizdomās turamie plānoja lidot uz Krieviju. Operācijā, kas noveda pie viņu aizturēšanas, bija iesaistītas vietējās un starptautiskās tiesībaizsardzības iestādes, kā arī Interpols.
Policija neatklāja aizdomās turamo valstspiederību, kā arī to, kuras armijas pusē viņi plānoja karot.
Paredzams, ka deviņi aizturētie stāsies tiesas priekšā apsūdzībās par iespējamiem Dienvidāfrikas "Ārvalstu militārās palīdzības regulēšanas likuma" pārkāpumiem. Likums aizliedz algotņu darbību un regulē militāro palīdzību ārvalstu konfliktu pusēm, tostarp vervēšanu un apmācību. Likuma noteikumi attiecas arī uz ārvalstu pilsoņiem, kuri darbojas Dienvidāfrikas teritorijā.
Ziņu aģentūra "Bloomberg" oktobrī vēstīja, ka Krievija paplašinājusi to Āfrikas valstu loku, kurās tā vervē vīriešus karam pret Ukrainu. Krievija tagad pievērš uzmanību valstīm ar zemu demokrātijas līmeni, ierobežotu preses brīvību un vāju tiesu sistēmu, norādīja aģentūra.
Ņemot vērā relatīvo nabadzību Āfrikā, cilvēkus var vieglāk pierunāt doties uz Krieviju, bieži vien ar viltus solījumiem par darbu civilajā sektorā, piemēram, ēdināšanas vai transporta nozarē. Rekrūšiem tiek piedāvāti arī ievērojami vienreizējie maksājumi līguma parakstīšanas brīdī, augstas algas un iespēja iegūt Krievijas pilsonību.
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Bezpeļņas datu žurnālistikas un tehnoloģiju organizācijas "Code for Africa" veiktā izmeklēšana atklāja 289 tīmekļa vietnes, domēnus un sociālo tīklu profilus, kurus izmantoja, lai piesaistītu cilvēkus ar viltus reklāmām un solījumiem par dāsniem labumiem.
Dienvidāfrika ir palīdzējusi repatriēt vairākus pilsoņus, kuri, kā tika apgalvots, tika pierunāti iesaistīties konfliktā. Policija izmeklēja apsūdzības, ka Duduzile Zuma-Sambudla, bijušā Dienvidāfrikas prezidenta Džeikoba Zumas meita, palīdzēja pierunāt 17 DĀR pilsoņus cīnīties Krievijas pusē. Viņa noliedza šīs apsūdzības un 2025. gada novembrī nolika deputāta mandātu. Zumai-Sambudlai netika oficiāli izvirzītas apsūdzības, taču viņa tika minēta starp personām, pret kurām tika veikta izmeklēšana.
Atsevišķā lietā radio raidījuma vadītājam Nonkululeko Mantulam 2025. gada beigās tika izvirzīta apsūdzība par to, ka viņš esot savervējis četrus DĀR pilsoņus, lai tie pievienotos Krievijas bruņotajiem spēkiem.
DĀR kaimiņvalstī Zimbabvē varasiestādes martā paziņoja, ka karā Ukrainā ir gājuši bojā 15 pilsoņi un ka tās cenšas panākt vēl 66 citu atgriešanos. Informācijas ministrs Zhemu Soda teica, ka savervētajiem vīriešiem tika solīti labi apmaksāti darbi, taču viņiem tika konfiscēti ceļošanas dokumenti un viņi tika piespiesti piedalīties kardarbībā.
Kenijas valdība februārī paziņoja, ka vairāk nekā 1000 pilsoņu ir savervēti, lai cīnītos Krievijas pusē. Martā ģimenes rīkoja protestus Nairobi, pieprasot savu radinieku atgriešanos un atbildīgo personu saukšanu pie atbildības.
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Pēc oktobrī Maskavā notikušā Krievijas un Āfrikas samita Gana un Kenija paziņoja, ka ir panākušas Krievijas apņemšanos pārtraukt savu pilsoņu vervēšanu. Ganas Ārlietu ministrija norādīja, ka šis solījums attiecas gan uz nelikumīgu vervēšanu, gan brīvprātīgu pievienošanos.