Francijā kiberuzbrukumi paralizē simtiem lielveikalu - Parīze vaino Irānu pārtikas sabojāšanā un ugunsgrēku izraisīšanā
Francija apsūdzējusi Irānas Revolucionāro gvardi par kiberuzbrukumiem lielveikalu dzesēšanas sistēmām un izsaukusi Irānas vēstnieku, lai izteiktu protestu, pirmdien paziņoja Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Baro.
Kiberuzbrukumi naktī no 11. uz 12. oktobri skāra aptuveni 700 Francijas lielveikalus, sabojājot lielu daudzumu preču un izraisot ugunsgrēkus, atgādināja Baro.
Viņš raksturoja šo operāciju kā bezprecedenta gan apjoma, gan agresivitātes ziņā, nosaucot to par pirmo liela mēroga kiberuzbrukumu, kura mērķis bija sabotāža Francijas teritorijā, un par nopietnu draudu valsts interesēm un sabiedrības drošībai.
Francija iestāsies par Eiropas Savienības (ES) sankciju piemērošanu visiem atbildīgajiem un veiks turpmākus pasākumus, lai reaģētu uz šādiem uzbrukumiem un novērstu līdzīgus uzbrukumus, paziņoja ministrs.
Arī citās Eiropas valstīs kopš oktobra vidus ir notikuši kiberuzbrukumi lielveikalu un pārtikas rūpniecības uzņēmumu saldēšanas un dzesēšanas sistēmām. Uzbrucēji attālināti paaugstināja temperatūru, izraisot pārtikas sabojāšanos.
Novembra sākumā kiberuzbrukumā cieta arī Francijas asins banka.
Arī ASV mediji ziņojuši par izmeklēšanām saistībā ar vairākiem incidentiem Savienotajās Valstīs.