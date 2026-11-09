Krievija nevēlas Eiropu pie sarunu galda: Abū Dabī spriedīs par Ukrainas nākotni
Otrdien, 10. novembrī, Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī sāksies ASV, Ukrainas un Krievijas pārstāvju divu dienu sarunas par kara izbeigšanu. Tās būs pirmās šāda formāta sarunas kopš februāra, un to galvenais jautājums būs drošības garantijas.
Iepriekšējās sarunu kārtās šā gada sākumā neizdevās panākt būtisku progresu ceļā uz gandrīz piecus gadus ilgstošā kara izbeigšanu. Arī pirms gaidāmajām sarunām Maskavas un Kijivas nostāja vairākos būtiskos jautājumos joprojām ievērojami atšķiras.
Krievijas diktators Vladimirs Putins pieprasa Ukrainas karaspēka izvešanu no četriem Ukrainas apgabaliem, kurus Maskava 2022. gada septembrī nelikumīgi pasludināja par anektētiem, lai gan Krievija tos pilnībā nekontrolē. Tāpat Maskava pieprasa Ukrainai atteikties no centieniem pievienoties NATO, ierobežot savus bruņotos spēkus un atcelt vairākus ierobežojumus attiecībā uz krievu valodu un Maskavas patriarhātam pakļauto pareizticīgo baznīcu.
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis noraida prasības labprātīgi atteikties no teritorijām un piekrist militāriem ierobežojumiem, kas varētu vājināt valsts aizsardzības spējas. Ukraina uzstāj, ka pirmajam solim jābūt tūlītējai uguns pārtraukšanai, kam sekotu sarunas par plašāku miera noregulējumu. Krievija savukārt nevēlas piekrist vispārējam pamieram pirms vienošanās panākšanas, apgalvojot, ka Ukraina to varētu izmantot savu spēku atjaunošanai.
Viens no galvenajiem sarunu jautājumiem būs drošības garantijas Ukrainai. Zelenskis iepriekš norādījis, ka Kijivai nepieciešamas skaidras Rietumu sabiedroto saistības gadījumam, ja Krievija nākotnē atkārtoti sāktu iebrukumu. Tiek apspriestas arī garantijas, kas būtu līdzīgas NATO līguma 5. pantā paredzētajam kolektīvās aizsardzības principam.
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Tikmēr Kremlis uzstāj, ka iespējamajai vienošanās jāietver arī Krievijas drošības garantijas. Maskava kategoriski iebilst pret Eiropas valstu karavīru izvietošanu Ukrainā pēc iespējamās miera vienošanās.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps svētdien pārraidītajā intervijā raidījumam "60 Minutes" paziņoja, ka Krievija un Ukraina esot ļoti tuvu vienošanās panākšanai. Vienlaikus viņš pieļāva, ka miera vienošanās rezultātā varētu mainīties Ukrainas robežas. Tramps arī izteicies, ka tiekot gatavota plašāka vienošanās par Eiropas drošību, kas skartu ne tikai Ukrainu, bet, iespējams, visu Eiropu.
Atšķirīgi viedokļi ir arī par Eiropas valstu iesaistīšanos sarunās. Ukraina uzstāj, ka tās Eiropas sabiedrotajiem jāpiedalās miera procesā, savukārt Krievija pagaidām iebilst pret viņu iesaisti tiešajās sarunās. Ukrainas delegācijas vadītājs Rustems Umerovs paziņojis, ka Abū Dabī paredzētas atsevišķas tikšanās ar Eiropas valstu, NATO un Eiropas Komisijas pārstāvjiem.
Krievijas delegāciju vadīs Putina palīgs Vladimirs Medinskis, kurš piedalījies arī iepriekšējās sarunās ar Ukrainu. Ukrainas delegācijas vadībā būs Umerovs, bet ASV sarunās pārstāvēs prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners.
Sarunas notiks laikā, kad kaujas Ukrainā turpinās aptuveni 1200 kilometru garajā frontes līnijā. Abas karojošās puses pastiprinājušas tāla darbības rādiusa dronu un raķešu uzbrukumus, savukārt Krievija, tuvojoties ziemai, arvien intensīvāk apšauda Ukrainas enerģētikas infrastruktūru.