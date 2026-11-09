Krievija par rudens ofensīvu maksā ļoti augstu cenu: zaudējumi sasnieguši rekordlielu apmēru
Krievijas armija ar pilnu jaudu turpina uzbrukumus Ukrainas austrumos, taču par mēģinājumiem virzīties uz priekšu maksā ārkārtīgi augstu cenu. Militārais eksperts atklājis, cik milzīgus zaudējumus pēdējās nedēļās cieš okupantu spēki.
Krievija ar pilnu jaudu turpina uzbrukuma operācijas Ukrainas austrumos, taču par to maksā ārkārtīgi augstu cenu – tās karaspēka zaudējumi sasnieguši rekordlielu apmēru. Par to paziņojis pazīstamais atklāto avotu izlūkošanas (OSINT) eksperts un militārais analītiķis Klemāns Molēns.
Viņš pievērsis uzmanību Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku (SBS) publiskotajiem datiem, saskaņā ar kuriem Krievijas karaspēka zaudējumi vienas diennakts laikā sasnieguši 809 karavīrus, no kuriem 272 ir kritušie.
"Bezpilota sistēmu spēku darbības rezultātā rodas aptuveni trešdaļa no Krievijas ikmēneša zaudējumiem. Viņiem ir stingra rezultātu pārbaudes sistēma – pēc trāpījuma mērķim komandvadība pieprasa atkārtotu drona pārlidojumu, lai apstiprinātu rezultātu. Par to armijas motivācijas sistēmā tiek piešķirti punkti," skaidroja eksperts.
Russia is pushing its offensive in the east at full throttle, suffering record-high casualties, a fact confirmed by all/my sources. Today, the Ukrainian "drone army" (USF) reported striking 809 Russian soldiers, 272 of whom were killed. This force is responsible for approximately one-third of Russia’s monthly losses. It is worth noting that there is a rigorous verification process in place: when a target is struck, command requires a follow-up drone overflight to confirm the outcome, which in turn earns points within the army's reward system. For several weeks now, total Russian casualties have consistently hovered between 1,500 and 2,000 per day, with roughly one-third to one-half of these being fatalities (KIA). As it does every autumn, Russia is attempting to leverage the weather conditions to advance rapidly. However, this year there is less fog and a significantly higher number of drones. Furthermore, the loss of foliage makes it easier for the Ukrainians to spot Russian soldiers attempting to infiltrate. Only urban combat remains particularly challenging.— Clément Molin (@clement_molin) November 8, 2026
Pēc Molēna aplēsēm, pēdējās nedēļās Krievija ik dienu zaudē 1500–2000 karavīru, no kuriem aptuveni puse ir kritušie.
"Kā katru rudeni, Krievija cenšas izmantot laikapstākļus, lai strauji virzītos uz priekšu. Tomēr šogad miglas ir mazāk, bet dronu – ievērojami vairāk. Turklāt, kokiem nometot lapas, ukraiņiem kļūst vieglāk pamanīt Krievijas karavīrus, kuri mēģina nemanīti iefiltrēties Ukrainas pozīcijās. Īpaši sarežģītas joprojām ir vienīgi kaujas pilsētu apbūvē," secināja Molēns.
Ukrainas armijas ģenerālštābs par okupantu zaudējumiem
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 9. novembra rītam sasnieguši 1 609 380 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
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Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2980 iebrucēji, tādējādi sasniedzot jaunu rekordu – lielākos Krievijas armijas zaudējumus vienas diennakts laikā kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 12 462 (+4) tankus, 25 683 (+15) bruņutransportierus, 52 112 (+68) lielgabalus un mīnmetējus, 2263 (+6) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1753 (+2) zenītartilērijas iekārtas, 452 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3109 (+10) sauszemes bezpilota sistēmas, 602 020 (+1843) bezpilota lidaparātus, 5196 (+0) spārnotās raķetes, 35 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 172 488 (+638) automobiļus un autocisternas, kā arī 4889 (+1) specializētās tehnikas vienības.