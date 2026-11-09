Pasaulē

Krievija par rudens ofensīvu maksā ļoti augstu cenu: zaudējumi sasnieguši rekordlielu apmēru

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Krievijas armija ar pilnu jaudu turpina uzbrukumus Ukrainas austrumos, taču par mēģinājumiem virzīties uz priekšu maksā ārkārtīgi augstu cenu. Militārais eksperts atklājis, cik milzīgus zaudējumus pēdējās nedēļās cieš okupantu spēki.

Krievija par rudens ofensīvu maksā ļoti augstu cen...

Krievija ar pilnu jaudu turpina uzbrukuma operācijas Ukrainas austrumos, taču par to maksā ārkārtīgi augstu cenu – tās karaspēka zaudējumi sasnieguši rekordlielu apmēru. Par to paziņojis pazīstamais atklāto avotu izlūkošanas (OSINT) eksperts un militārais analītiķis Klemāns Molēns.

Viņš pievērsis uzmanību Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku (SBS) publiskotajiem datiem, saskaņā ar kuriem Krievijas karaspēka zaudējumi vienas diennakts laikā sasnieguši 809 karavīrus, no kuriem 272 ir kritušie.

"Bezpilota sistēmu spēku darbības rezultātā rodas aptuveni trešdaļa no Krievijas ikmēneša zaudējumiem. Viņiem ir stingra rezultātu pārbaudes sistēma – pēc trāpījuma mērķim komandvadība pieprasa atkārtotu drona pārlidojumu, lai apstiprinātu rezultātu. Par to armijas motivācijas sistēmā tiek piešķirti punkti," skaidroja eksperts.

Pēc Molēna aplēsēm, pēdējās nedēļās Krievija ik dienu zaudē 1500–2000 karavīru, no kuriem aptuveni puse ir kritušie.

"Kā katru rudeni, Krievija cenšas izmantot laikapstākļus, lai strauji virzītos uz priekšu. Tomēr šogad miglas ir mazāk, bet dronu – ievērojami vairāk. Turklāt, kokiem nometot lapas, ukraiņiem kļūst vieglāk pamanīt Krievijas karavīrus, kuri mēģina nemanīti iefiltrēties Ukrainas pozīcijās. Īpaši sarežģītas joprojām ir vienīgi kaujas pilsētu apbūvē," secināja Molēns.

Foto: Ekrānuzņēmums
Krievija ar pilnu jaudu turpina uzbrukuma operācijas Ukrainas austrumos, taču par to maksā ārkārtīgi augstu cenu.
Krievija ar pilnu jaudu turpina uzbrukuma operācijas Ukrainas austrumos, taču par to maksā ārkārtīgi augstu cenu.

Ukrainas armijas ģenerālštābs par okupantu zaudējumiem

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 9. novembra rītam sasnieguši 1 609 380 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2980 iebrucēji, tādējādi sasniedzot jaunu rekordu – lielākos Krievijas armijas zaudējumus vienas diennakts laikā kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 12 462 (+4) tankus, 25 683 (+15) bruņutransportierus, 52 112 (+68) lielgabalus un mīnmetējus, 2263 (+6) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1753 (+2) zenītartilērijas iekārtas, 452 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3109 (+10) sauszemes bezpilota sistēmas, 602 020 (+1843) bezpilota lidaparātus, 5196 (+0) spārnotās raķetes, 35 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 172 488 (+638) automobiļus un autocisternas, kā arī 4889 (+1) specializētās tehnikas vienības.

Tēmas

Krievijas armijaUkrainaUkrainas armijaUkrainas bruņotie spēkiKrievijas Aizsardzības ministrijaKrievija

Citi šobrīd lasa