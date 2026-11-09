Mākslīgais intelekts ieņem pilsētas Krievijas armijas vietā: kā Gerasimovs māna Putinu
Ko Vladimiram Putinam noklusē paša ģenerāļi? Kremlim pietuvināti avoti un medija izmeklēšana izgaismojusi pārsteidzošu plaisu starp Kremļa priekšstatiem un realitāti Ukrainas frontē.
Starptautiskie mediji ironizē par Krievijas armiju, komentējot tās taktiku – publicēt ar mākslīgā intelekta palīdzību radītus viltojumus, lai demonstrētu it kā gūtos panākumus frontē.
"Financial Times" Rietumu auditorijai atklājis, kā Krievijas armijas komandieri izmanto dziļviltojumu video, lai piedēvētu sev tādu pilsētu ieņemšanu, kuras patiesībā nav izdevies ieņemt.
Nepatiesā informācija par it kā ieņemtajām apdzīvotajām vietām pa militārās vadības ķēdi nonāk līdz pašam Putinam, kurš gūst iespaidu par uzvarām, kas realitātē nemaz nav notikušas.
Russia is using AI-generated videos as “proof” of battlefield gains. Russian commanders even told Putin they had captured a villege of Dobropillia. Russian Ministry of Defence backed the claim with drone footage of a soldier waving a flag from a ruined window. With an AI-altered video. Even Russia’s pro-war bloggers mock villages “liberated with the help of neural networks”. When fake creations go up the chain of command, may subsequent orders assume situations that don't exist? Stalin had people shot for false victory reports. Today they just get re-rendered. False victory reports are as old as war itself, from Napoleon's bulletins to First World War communiqués, but until now nobody could render the proof ;-) But also expose the fake on the fly, and in public.— Lukasz Olejnik (@lukOlejnik) November 9, 2026
Oktobra vidū Krievijas militārā vadība ziņoja Vladimiram Putinam par Dobropiļļas ieņemšanu, bet Aizsardzības ministrija publicēja video, kurā virs pilsētas drupām redzami Krievijas karogi. Tomēr, pēc analītiķu vērtējuma, vismaz viens no video fragmentiem ir ģenerēts ar mākslīgo intelektu.
Gandrīz trīs nedēļas pēc šī ziņojuma Ukrainas karaspēks joprojām noturēja pozīcijas Dobropiļļā.
Kā vēsta "Financial Times", nepatiesa informācija caurvij visu Krievijas armijas vadības hierarhiju, bet par tā dēvēto "karoga pacelšanu ar neirontīklu palīdzību" jau smejas pat Krievijas karu atbalstošie blogeri.
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Dronu uzņemto kadru montāžā redzami karavīri ar Krievijas karogiem it kā ieņemtas pilsētas drupās.
"Karoga novietojums video pēkšņi mainās, it kā tas vienā mirklī būtu piestiprināts pie kāta aiz pretējās malas. Šādu kļūmi nav iespējams izskaidrot ar video saspiešanu vai kameras sensora radītiem attēla defektiem. Nav šaubu, ka šis fragments ir viltots," paziņojis organizācijas "Conflict Intelligence Team" vadītājs Ruslans Levijevs.
Tas nav vienīgais šāds gadījums.
Kara izpētes institūts (ISW) identificējis 35 Krievijas militāro vienību un kara korespondentu publicētus video, kas, visticamāk, radīti vai rediģēti ar mākslīgā intelekta palīdzību.
Daudzos no tiem redzamas acīmredzamas kļūdas – karavīri ar nedabiskām ķermeņa proporcijām, kā arī cilvēki un karogi, kas pēkšņi pazūd koku lapotnē.
Šī prakse Krievijā ieguvusi nosaukumu "flagovtik" jeb demonstratīva karoga iespraušana, savukārt karu atbalstošie blogeri šādus video dēvē par "karoga pacelšanu ar neirontīklu palīdzību".
Kāds "Financial Times" avots, kurš personīgi pazīst Putinu, aprakstījis, kā nepatiesā informācija pa militārās vadības hierarhiju nonāk līdz pašai augšai.
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"Kad kāds ziņo, ka ir ieņēmis apdzīvotu vietu, viņš ar to palielās pulkvedim, pulkvedis – ģenerālim, ģenerālis – ģenerālleitnantam, kurš savukārt lielās Ģenerālštābam, bet tas – virspavēlniekam. Līdz brīdim, kad viņi pabeidz ziņot, karavīri jau ir atkāpušies," stāstījis avots.
"Pēc tam tiek dotas pavēles, balstoties uz pieņēmumu, ka mēs joprojām noturam šo pozīciju un cenšamies ieņemt nākamo, lai gan patiesībā mūs tur vairs nav. Tieši tāpēc abās pusēs rodas milzīgi zaudējumi. Lūk, kāpēc Staļins par šādām lietām pavēlēja cilvēkus nošaut," piebildis izdevuma sarunbiedrs.
Analītiķi uzskata, ka militārās vienības, saskaroties ar neveiksmēm un vadības spiedienu, izmanto viltotus video, lai atskaitītos par Kremļa noteikto termiņu ievērošanu vai pamatotu pārspīlētus ziņojumus par panākumiem.
Pēc ekspertu vērtējuma, šādi video varētu būt radījuši arī pašam Putinam nepamatotu pārliecību par Krievijas armijas virzību uz priekšu.
Plaisa starp militārās vadības ziņojumiem un reālo situāciju frontē ir milzīga.