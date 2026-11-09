VIDEO: novērošanas kameru ierakstā iemūžināts nāvējošās apšaudes sākums Krakovas vēsturiskajā centrā
Atklātībā nonākuši novērošanas kameru ieraksti, kuros iemūžināti mirkļi no nāvējošās apšaudes Polijas pilsētā Krakovā. Saskaņā ar varasiestāžu sniegto informāciju 7. novembrī notikušajā uzbrukumā dzīvību zaudēja seši cilvēki, bet vēl vairāki guva ievainojumus.
Publicēts novērošanas kameru fiksētais video no Polijas pilsētas Krakovas vēstuiskā centra. Tajā redzams, kā bruņots uzbrucējs ar auto iebrauc netālu no galvenā laukuma. Cilvēki staigā garām viņa automašīnai, nenojaušot autovadītāja patiesos mērķus, līdz viņš pa auto logu atklāj uguni un nogalina garāmgājēju.
Uzbrucējs bija 24 gadus vecs Polijas pilsonis Mihals Oksiņskis, kurš uzbrukumā nogalināja sešus un ievainoja 17 cilvēkus. Tiek uzskatīts, ka uzbrukumu iedvesmojusi galēji labējā ideoloģija.
Šāvēja slaktiņā nogalinātas četras sievietes un divi vīrieši. Četri bojāgājušie ir Polijas pilsoņi, bet uzbrukumā dzīvību zaudējis arī viens Lielbritānijas pilsonis un Austrijas pilsone.
Policija notikuma vietā ieradās tikai 23 sekundes pēc pirmā ārkārtas izsaukuma saņemšanas no Krakovas galvenā laukuma, kur aizdomās turamais no savas automašīnas haotiski šāva uz cilvēkiem.
Soctīklos publiskotajos videoierakstos redzams, kā divi policisti iesaistās apšaudē ar uzbrucēju. Pēc tam viens no likumsargiem nogāž aizdomās turamo zemē un viņu aiztur, bet pēc tam vairākas reizes izšauj no sava ieroča. Neilgi pēc tam policists pats nokrīt zemē, acīmredzot būdams ievainots.
Jauns.lv jau vēstīja, ka sestdien Krakovas centrā bruņots vīrietis atklāja uguni uz garāmgājējiem, nogalinot sešus cilvēkus un ievainojot vēl vairākus. Uzbrucēju policijai izdevās ievainot un aizturēt, bet vēlāk viņa ģimenes mājoklī Ostrovecā-Sventokšiskā tika atrasti trīs līķi. Policija apstiprinājusi, ka mirušie ir uzbrucēja 53 gadus vecais tēvs, 52 gadus vecā māte un 21 gadu vecā māsa Magdalena.
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Uz viņu ķermeņiem konstatēti ievainojumi, kas sākotnēji novērtēti kā šautas brūces. Izmeklētāji turpina noskaidrot precīzus ģimenes locekļu nāves apstākļus un to saistību ar uzbrukumu Krakovā. Jauns.lv jau vēstīja, ka Polijā slimnīcā miris 24 gadus vecais vīrietis, kurš Krakovas centrā sarīkoja apšaudi.