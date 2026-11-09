"Patiesais mērķis esmu es!" Ungārijas ekspremjers Orbāns nāk klajā ar skaļu paziņojumu pēc brāļa aizturēšanas
Ungārijā pirmdien aizturēts bijušā premjerministra Viktora Orbāna jaunākais brālis Ārons Orbāns, kurš tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību. Uz notikušo jau reaģējis arī pats ekspremjers, paziņojot, ka aizturēšanas patiesais mērķis esot politiska izrēķināšanās ar viņu.
Par Ārona Orbāna aizturēšanu sākotnēji ziņoja Ungārijas portāls "Kontroll", bet vēlāk šo informāciju sociālajā tīklā "Facebook" izplatīja arī pašreizējais premjerministrs Pēters Maģars. Policija apstiprinājusi, ka Budapeštā un divās tuvējās pilsētās aizturēti vairāki cilvēki un veiktas kratīšanas, tomēr aizturēto vārdus sākotnēji neatklāja.
Uz ziņām par brāļa aizturēšanu asi reaģējis Viktors Orbāns. "Mērķis esmu es, mans brālis ir tikai instruments," viņš rakstīja sociālajos tīklos, apsūdzot pašreizējo valdību politisko pretinieku vajāšanā. Pēc Orbāna domām, notiekošais esot mēģinājums novērst sabiedrības uzmanību no valdībai neērtiem jautājumiem.
Ārona Orbāna vārds Ungārijas medijos jau iepriekš izskanējis saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem vīzu iegūšanas procesā. Kā vēsta laikraksts "Blikk", viņam pietuvināts uzņēmums esot palīdzējis Vjetnamas pilsoņiem pieteikties īsiem apmācību kursiem Ungārijā, tādējādi, iespējams, atvieglojot Šengenas vīzu saņemšanu.
Ungārijas policija solījusi pirmdienas pēcpusdienā sniegt plašāku informāciju par aizturēšanas apstākļiem un izmeklēšanas gaitu.