"Burtnīcā zīmēja savus kariņus" - Vecmāmiņa pastāsta par 24 gadus vecā Krakovas šāvēja bērnības aizraušanos
Laikraksta "Gazeta Wyborcza" žurnālisti devās uz Vašņovu – Krakovā notikušā uzbrukuma sarīkotāja, 24 gadus vecā Mihala Oksiņska dzimto pilsētu –, kur aprunājās ar viņa vecmāmiņu.
80 gadus vecā Marijas kundze joprojām nespēj noticēt notikušajam. "Viņš bija tik labs bērns. Es nezinu, kas viņam bija uznācis. Viņš taču gāja uz baznīcu, lai gan pēdējā laikā mazliet retāk," laikrakstam stāstīja sieviete.
Sieviete pastāstīja, ka jau piektdien viņu kaut kas bija sācis uztraukt, jo dēls, Krakovas uzbrucēja tēvs, kurš nu jau ir miris, nebija atbraucis pēc olām. Tomēr viņa nodomājusi, ka dēls, iespējams, ieradīsies sestdien. Sieviete uzsvēra, ka dēlam bijis daudz darba un reizēm viņš strādājis arī naktīs.
Par notikušo Krakovā sievietei pastāstīja viņas māsasmeita, kura parādīja arī uzbrucēja fotogrāfiju. "Ak, Dievs, vai tas nav Mihals? Tā es nodomāju, taču skaļi to pateikt neuzdrošinājos. Man šķita, ka tas ir kāds viņam līdzīgs cilvēks, ka tas nevar būt viņš," sarunā ar laikrakstu atcerējās 80 gadus vecā sieviete.
Ap pulksten 22.00 pie viņas ieradās meita, lai paziņotu, ka viņas dēls, vedekla un mazmeita ir miruši.
Marijas kundzei tika jautāts arī par viņas dēla aizraušanos ar ieročiem, jo viņam bijusi atļauja glabāt deviņus šaujamieročus. Sieviete pastāstīja, ka visi trīs viņas dēli dienējuši armijā.
Pēc 80 gadus vecās sievietes teiktā, viņas dēlam, Krakovas uzbrucēja tēvam, ļoti paticis nodarboties ar šaušanu, un šī aizraušanās viņam sagādājusi lielu prieku. Ieroču glabāšanai viņš iegādājies seifu par 6000 zlotu.
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"Uz 18. dzimšanas dienu Janušs Mihalam nopirka kaut kādu militāro formastērpu. Viņš pat pie manis mājās tajā pārģērbās. Es viņam teicu: "Nu, liecies taču mierā ar to!"" laikrakstam "Gazeta Wyborcza" stāstīja Marijas kundze.
Tomēr sieviete nezina, vai tas bija tas pats apģērbs, kurā vīrietis bija ģērbies uzbrukuma laikā Krakovā.
Vecmāmiņa atceras mazdēlu kā izpalīdzīgu un atsaucīgu cilvēku. Viņu pārsteidzis tas, ka, neraugoties uz labajām sekmēm skolā, jaunietis nav vēlējies turpināt mācības augstskolā. Viņš strādājis par virpotāju un apgalvojis, ka ar to viņam pietiekot, jo vēlas pelnīt naudu. Savukārt no jautājumiem par meitenēm viņš izvairījies.
Žurnālisti sievietei arī jautāja, vai Mihals Oksiņskis bija radikalizējies. "Kur nu! Neko tādu es nemanīju," atbildēja sieviete, vien piebilstot, ka viņai nav paticis tas, ka mazdēls staigājis ar kapuci galvā.
Marijas kundze nespēj saprast, kāpēc mazdēls nogalinājis savus tuvākos cilvēkus un pēc tam devies tieši uz Krakovu. "Es nespēju rast atbildi. Mīļais Jēzu, Janušs taču tik ļoti mīlēja Mihalu," viņa sacīja sarunā ar laikrakstu "Gazeta Wyborcza".
Radio ESKA žurnālistiem izdevies sazināties ar cilvēku, kurš pazinis Mihalu O. un mācījies ar viņu vienā klasē.
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"Viņš bija ļoti dīvains – kluss, reizēm kaut ko pateica, taču atceros kādu gadījumu, kad sēdējām stundā un viņš zīmēja. Viņa zīmējumos bija attēloti pakārti cilvēki vai kāds, kurš ienāk ar pistoli rokās," atceras kādreizējā Krakovas uzbrucēja skolasbiedrene.
"Toreiz mēs par to jokojām"
Sieviete stāsta, ka tad, kad klasesbiedri jautājuši, kas tie par zīmējumiem, Mihals atbildējis, ka tas esot "uzbrukums skolai" un ka "tas esot viņš pats, kurš ienāk ar pistoli".
Bijusī Mihala O. klasesbiedrene atceras arī kādu gadījumu attālināto mācību laikā, kad jaunietis pieslēdzies tiešsaistes stundai ar gāzmasku sejā.
"Mēs savā starpā runājām, ka viņš kādreiz noteikti kādu nogalinās. Toreiz mēs par to jokojām, bet (...) patiesībā tas nemaz nav smieklīgi," sarunā atzina sieviete.
Viņa atceras, ka 24 gadus vecais Krakovas uzbrukuma sarīkotājs bijis kluss un mazrunīgs. Stundās viņš nav bijis īpaši aktīvs un izteicies galvenokārt vēstures stundās. Tur viņam bijis daudz sakāmā, jo jaunietis aizrāvies ar karu un militāro tematiku.
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Mihals zīmēja savus "kariņus"
Kāda cita Mihala O. paziņa atzina, ka viņš bijis savdabīgs cilvēks. "Viņam bija melni nolakoti nagi, un stundās viņš zīmēja savus zīmējumus – kaut kādas nezināmas izcelsmes zīmes, svastikas un tamlīdzīgi. Esmu pilnīgā šokā. Mēs ar šo cilvēku mācījāmies vienā klasē, sēdējām skolas solos, un neviens neko tādu nebija gaidījis," viņa sacīja.
Arī šī sieviete atceras, ka Mihals bijis noslēgts un nav ļāvis citiem sevi tuvāk iepazīt. "Viņš burtnīcā zīmēja savus "kariņus", kaut kādus uzbrukumus skolām. Neviens to neuztvēra nopietni, jo viņš pats par to smējās. Taču, tagad atskatoties uz to visu, ir skaidrs, ka tas nebija normāli," uzskata bijusī skolasbiedrene.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Polijā slimnīcā miris 24 gadus vecais vīrietis, kurš tiek turēts aizdomās par sestdien Krakovas centrā sarīkoto apšaudi, kurā dzīvību zaudēja seši cilvēki. Uzbrucējs tika ievainots apšaudē ar policistiem un kopš aizturēšanas atradās slimnīcā.