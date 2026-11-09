Turcijā sākas ANO klimata konference: pasaules valstis meklēs risinājumus globālajai sasilšanai
Pirmdien Turcijas pilsētā Antālijā sākas ANO Klimata pārmaiņu konference COP31, kurā pasaules valstu pārstāvji spriedīs par klimata pārmaiņu ierobežošanu un to radīto seku mazināšanu.
Divu nedēļu garumā valstu pārstāvji centīsies vienoties par turpmākajiem pasākumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, atjaunojamās enerģijas plašākai izmantošanai un palīdzības sniegšanai valstīm, kuras īpaši smagi skar klimata pārmaiņas. Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta arī pārejai no fosilā kurināmā uz elektroenerģiju un resursu izšķērdēšanas mazināšanai.
Viens no sarežģītākajiem jautājumiem būs finansējums nabadzīgākajām valstīm, kurām nepieciešami līdzekļi, lai pasargātu iedzīvotājus no plūdiem, sausuma un citām dabas katastrofām. Iepriekš turīgākās valstis apņēmušās līdz 2035. gadam šim mērķim nodrošināt vismaz 85 miljardus ASV dolāru gadā, taču pašreizējais finansējums joprojām būtiski atpaliek no iecerētā.
Gaidāmas arī sarunas par dabasgāzes izmantošanu. Eiropas Savienība uzsver, ka pārejai uz elektroenerģiju jābalstās uz tīriem enerģijas avotiem, savukārt vairākas naftas un gāzes ieguvējvalstis dabasgāzi uzskata par pieņemamu pagaidu risinājumu.
ANO pārstāvji brīdina, ka ar līdzšinējiem solījumiem nepietiek, lai apturētu globālo sasilšanu. Tāpēc COP31 galvenais izaicinājums būs ne tikai panākt jaunas vienošanās, bet arī nodrošināt, lai valstis īstenotu iepriekšējās apņemšanās.