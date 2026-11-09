Traģēdija Ķīnā: liesmas pārņem daudzstāvu ēku, bojā gājuši vismaz 14 cilvēki
Ķīnas ziemeļos svētdien izcēlies postošs ugunsgrēks daudzstāvu ēkā, prasot vismaz 14 cilvēku dzīvības. Vēl desmitiem cilvēku nogādāti slimnīcā, bet traģēdijas cēlonis pagaidām nav noskaidrots, vēsta AFP.
Ugunsgrēks izcēlās ap plkst. 17 Šaņsji provinces galvaspilsētā Taijuaņā. Liesmas pārņēma ēku pilsētas centrā, kurā atradās dzīvokļi, viesnīca un bērnu izglītības centri. Notikuma vietā nekavējoties ieradās ugunsdzēsēji un glābēji, kuriem liesmas izdevās nodzēst aptuveni divu stundu laikā.
Sākotnēji tika ziņots, ka slimnīcās nogādāti 38 cilvēki, no kuriem pieci miruši. Tomēr pirmdienas rītā varasiestādes apstiprināja, ka bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 14. Meklēšanas un glābšanas darbi ir noslēgušies, bet izmeklētāji turpina noskaidrot ugunsgrēka izcelšanās apstākļus.
Būtiski, ka šī nav pirmā šāda traģēdija Ķīnā pēdējā gada laikā. Pērn novembrī plašā ugunsgrēkā Honkongas daudzstāvu dzīvojamajā ēkā dzīvību zaudēja 168 cilvēki. Pēc šīs katastrofas Ķīnā tika sākta pastiprināta augstceltņu ugunsdrošības pārbaude.
Tomēr arī turpmāk valstī notikuši postoši ugunsgrēki. Pērnā gada decembrī dzīvojamās ēkas ugunsgrēkā Guandunas provincē gāja bojā 12 cilvēki, savukārt šā gada jūlijā apavu rūpnīcas ugunsgrēks Ķīnas austrumos laupīja 28 cilvēku dzīvības.