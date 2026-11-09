"Nolaidies tak uz zemes!" Rubio uzskata, ka Tramps pāragri pasludinājis ASV uzvaru karā pret Irānu
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Savienotās Valstis jau uzvarējušas karā pret Irānu un tagad atliek vien pielikt konfliktam punktu. Tomēr viņa optimistiskie izteikumi krasi atšķiras no ASV valsts sekretāra Marko Rubio sacītā, kurš atzinis, ka sarunas ar Teherānu pagaidām nav devušas cerētos rezultātus, vēsta "Euronews".
"Mēs Irānā uzvarējām. Tagad atliek tikai visu pabeigt," svētdien paziņoja Tramps. Viņš arī apgalvoja, ka jauni militārie triecieni Irānai, visticamāk, nebūs nepieciešami, tomēr tas būšot atkarīgs no Teherānas gatavības noslēgt ASV pieņemamu vienošanos.
Vienlaikus Tramps neslēpa, ka ASV ir gatavas atsākt uzbrukumus. Pēc viņa teiktā, reģionā atrodas trīs amerikāņu aviācijas bāzes kuģi, bet ASV militāristi jau izraudzījušies iespējamos mērķus Irānā, tostarp elektrostacijas un tiltus. Prezidents pat apgalvoja, ka amerikāņu spēki vienas stundas laikā varētu iznīcināt 38 tiltus, lai gan viņš nevēloties nodarīt šādus postījumus.
Tikmēr ASV valsts sekretārs Marko Rubio situāciju vērtē daudz piesardzīgāk. Viņš atzinis, ka sarunas ar Irānu nav bijušas produktīvas un abas puses neatrodas pat tuvu konflikta finišam. Rubio arī norādījis, ka vairākas Irānas izvirzītās prasības Vašingtonai ir nepieņemamas.
Arī Irāna negrasās piekāpties. Teherāna uzstāj, ka ASV vispirms jāatceļ sankcijas, jāpārtrauc jūras blokāde un militārā darbība. Tikai pēc tam Irāna būtu gatava atsākt sarunas par konflikta izbeigšanu.
Neraugoties uz Trampa paziņojumiem par uzvaru, spriedze reģionā nav mazinājusies - tieši pretēji. Svētdien tika ziņots par jaunu ASV triecienu Kešmas salai Hormuza šaurumā, kas ir viens no pasaulē nozīmīgākajiem naftas transportēšanas ceļiem.