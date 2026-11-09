Krievija pilnveidojusi "Iskander" raķetes, lai precīzāk trāpītu tiltiem Kijivā, norāda eksperts
Radiotehnoloģiju eksperts Serhijs Beskrestnovs, kurš pazīstams ar iesauku "Flash", skaidrojis, ka Krievijas raķetes "Iskander" spēj precīzi trāpīt Ukrainas tiltiem, pateicoties optiskajām un radiolokācijas pašvadības sistēmām.
Krievijas karaspēks var panākt augstu precizitāti triecienos pa Ukrainas tiltiem, izmantojot īpašas raķešu "Iskander" pašvadības sistēmas. Par to paziņojis radiotehnoloģiju eksperts un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks Serhijs Beskrestnovs, kurš pazīstams ar iesauku "Flash".
Pēc viņa teiktā, apstākļos, kad gaisa trauksmes laikā tiek plaši slāpēti navigācijas signāli, raķetes inerciālā navigācijas sistēma nespēj garantēt trāpījumu ar viena metra precizitāti.
Tāpēc raķetēs "Iskander" var tikt izmantotas optiskās pašvadības sistēmas 9E436 un 9B918, kā arī dārgākas sistēmas ar radiolokācijas vadību.
"Flash" skaidroja, ka raķetes kaujas galviņas nolaišanās laikā dažu sekunžu garumā tiek skenēta apkārtējā teritorija, pēc tam vadības sistēmā tiek veiktas trajektorijas korekcijas. Tas ļauj palielināt precizitāti, ar kādu raķete trāpa izvēlētajam mērķim.
Jāatgādina, ka pēdējās nedēļās Krievija pastiprinājusi uzbrukumus tiltiem Kijivā. Iepriekš Ukrainas galvaspilsētā tika bojāts Dienvidu tilts un Metro tilts.
Pēc nesenajiem Krievijas uzbrukumiem ar reaktīvajiem trieciendroniem "Geran-4" ukraiņi uz Kijivas Ziemeļu tilta uzstādījuši pretdronu tīklus. Lai gan šāda aizsardzība var būt diezgan efektīva pret lēnākiem un mazāk jaudīgiem FPV droniem vai "ZALA Lancet" tipa trieciendroniem, ir apšaubāms, vai tā spēs apturēt "Geran-4" trieciendronu, kas aprīkots ar 50–90 kilogramus smagu kaujas galviņu un pikē uz mērķi ar ātrumu, kas pārsniedz 350 kilometrus stundā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas