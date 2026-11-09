Lielbritānijā brīdina par "visbīstamāko periodu" un veido aliansi pret Krievijas zemūdenēm
Lielbritānija un Ziemeļeiropas valstis veido militāri jūras spēku aliansi, lai ierobežotu Krievijas aktivitātes.
Londona un tās Ziemeļeiropas sabiedrotie plāno pāriet pie konkrētiem kopīgiem militāriem pasākumiem, lai ierobežotu Krievijas aktivitātes Atlantijas okeāna ziemeļu daļā, Arktikā un Baltijas jūrā. Viena no galvenajām prioritātēm būs Krievijas zemūdeņu atklāšana un to darbības ierobežošana, vēsta "Financial Times".
Vienošanās dalībnieki negrasās aprobežoties tikai ar politiskiem paziņojumiem, bet plāno pāriet pie praktiskas sadarbības. Runa ir par ciešākas koordinācijas nodrošināšanu starp jūras, gaisa un sauszemes spēkiem.
Viens no galvenajiem sadarbības virzieniem būs pretdarbība Krievijas zemūdenēm, kas darbojas minētajos reģionos.
Šo reģionu nozīme alianses drošībā arvien pieaug. Viens no iemesliem ir jaunu jūras transporta maršrutu veidošanās Arktikas ledāju kušanas dēļ. Tāpat šajos reģionos atrodas svarīgi zemūdens sakaru kabeļi, no kuriem atkarīga sakaru infrastruktūras darbība.
Par nepieciešamību aktīvāk vērsties pret Krievijas radītajiem draudiem izteicies Lielbritānijas Aizsardzības štāba priekšnieks, aviācijas galvenais maršals sers Ričards Naitons.
Viņš atzinis, ka Lielbritānija Krievijas radīto draudu mēroga novērtēšanā atpaliek no vairākām citām Eiropas valstīm.
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Ņemot to vērā, Naitons paziņojis par turpmākiem pasākumiem Krievijas zemūdeņu aktivitāšu ierobežošanai Atlantijas okeāna ziemeļu daļā.
Runājot par Maskavas rīcību, viņš minēja mērķtiecīgas slepkavības, diversijas un kiberuzbrukumus, norādot, ka Eiropas valstu rīcībā ir pierādījumi par Krievijas valsts iesaisti šādās darbībās.
Pēc Naitona vērtējuma, Maskava arvien biežāk īsteno provokatīvas darbības, un termins "hibrīdās aktivitātes" vairs neatspoguļo notiekošā nopietnību.