Divi policisti atzīti par varoņiem pēc stāšanās pretī bruņotam uzbrucējam Krakovā
Divi Polijas policisti, kuri sestdien Krakovā tika ievainoti, vajājot un aizturot bruņotu uzbrucēju, tiek slavēti kā varoņi.
Viens no viņiem ir Jakubs Kuliks (Jakub Kulik) – bijušais desantnieks un brīvprātīgais ugunsdzēsējs, kurš guva kritiski smagus ievainojumus apšaudē ar aizdomās turamo no neliela attāluma.
Uzbrucējs bija 24 gadus vecs Polijas pilsonis, kurš uzbrukumā nogalināja sešus un ievainoja 17 cilvēkus. Tiek uzskatīts, ka uzbrukumu iedvesmojusi galēji labējā ideoloģija.
Otrs ievainotais policists ir Arturs Moraņskis (Artur Morański). Kā vēsta Polijas ziņu kanāls TVP World, abi policisti ir jaunāki par 30 gadiem.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks sestdien sociālajā tīklā X rakstīja: "Viņi, visticamāk, izglāba daudzu cilvēku dzīvības, nerēķinoties ar risku paši savai dzīvībai."
Savukārt Polijas tieslietu ministrs Valdemars Žureks (Waldemar Żurek) norādīja, ka abu policistu ātrā reakcija un varonība "novērsa turpmākus cilvēku upurus".
Policija notikuma vietā ieradās tikai 23 sekundes pēc pirmā ārkārtas izsaukuma saņemšanas no Krakovas galvenā laukuma, kur aizdomās turamais no savas automašīnas haotiski šāva uz cilvēkiem.
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🚨🇵🇱 Kraków, Poland! Look at this hero dad as he lifts the little girl I have goosebumps and tears in my eyes… https://t.co/zTl7glgwaw— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) November 7, 2026
Svētdien publiskotajos videoierakstos redzams, kā divi policisti iesaistās apšaudē ar uzbrucēju. Pēc tam viens no likumsargiem nogāž aizdomās turamo zemē un viņu aiztur, bet pēc tam vairākas reizes izšauj no sava ieroča. Neilgi pēc tam policists pats nokrīt zemē, acīmredzot būdams ievainots.
Palīgā steidzās divi vietējie ķirurgi – Mihals Pendzivjatrs (Michał Pędziwiatr) un Mateušs Vjerdaks (Mateusz Wierdak), kuri tobrīd netālu bija ieturējuši maltīti.
New angle of the seriously wounded Polish policeman firing at the suspected terrorist in Krakow today. This man is a hero and all of Poland is praying for him. https://t.co/bzrfSd5YfN— Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026
"Vjerdaks sāka sniegt palīdzību policistam, kurš bija neitralizējis uzbrucēju, jo viņam patiešām bija nepieciešama neatliekama palīdzība," Pendzivjatrs pastāstīja Polijas ziņu portālam "Onet".
"Bez jebkādiem aizsarglīdzekļiem, bez cimdiem viņš nekavējoties pievērsās policistam, cenšoties apturēt asiņošanu krūškurvja rajonā. Tas, visticamāk, izglāba viņa dzīvību."
Kuliks apšaudē guva trīs ložu ievainojumus un sestdien tika operēts. Valstī izplatīts arī aicinājums iedzīvotājiem ziedot asinis.
Savukārt Moraņskis tika sašauts krūškurvja rajonā, un arī viņam tika veikta operācija. Kā ziņo "Polskie Radio 24", svētdien abi policisti tika pamodināti no medicīniski izraisītas komas.
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Kuliks ir arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju dienesta biedrs. "Mēs ar viņu ļoti lepojamies," vietējam ziņu portālam "Bielsko.biala.pl" sacīja kāds brīvprātīgais ugunsdzēsējs no pilsētas Leščinu rajona. "Viņš dodas palīgā ārkārtas situācijās, gluži tāpat kā mēs."
Savukārt TVP World vēsta, ka Moraņskis nāk no Povrozņikas ciema, kas atrodas aptuveni 150 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Krakovas, netālu no Slovākijas robežas. Svētdien vietējā baznīcā par viņu tika noturēta Svētā Mise.