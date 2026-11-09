"Vienīgais iemesls, kāpēc karš beigsies, esmu es!" Tramps sev uzsit pa plecu un prognozē drīzas kara beigas Ukrainā
ASV prezidents Donalds Tramps uzskata, ka Krievijas un Ukrainas karš drīzumā varētu beigties, taču pēc tā Ukrainas aprises būs nedaudz citādas. Intervijā telekanāla CBS raidījumam "60 Minutes" viņš paziņojis, ka miera vienošanās esot pavisam tuvu.
"Es uzskatu, ka mums izdosies to paveikt, un iznākumā Ukraina iegūs nedaudz atšķirīgas aprises," sacīja Tramps, prognozējot kara iespējamo iznākumu. Vienlaikus viņš neprecizēja, kādas tieši izmaiņas Ukrainas teritorijā vai robežās ar to domājis.
ASV prezidents pauda optimismu arī par gaidāmajām trīspusējām sarunām starp ASV, Ukrainu un Krieviju, kas otrdien un trešdien paredzētas Abū Dabī. Pēc Trampa teiktā, puses esot ļoti tuvu vienošanās panākšanai. "Es ticu, ka šis karš beigsies, un tas beigsies drīz. Vienīgais iemesls, kāpēc tas beigsies, esmu es," paziņoja Tramps.
Runājot par lielākajiem šķēršļiem miera panākšanai, Tramps izcēla Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas diktatora Vladimira Putina savstarpējās attiecības. "Tas bija naids starp Zelenski un Putinu," sacīja ASV prezidents. Kad žurnālists norādīja, ka Zelenska attieksme ir saprotama, jo tieši Krievija iebruka Ukrainā, Tramps izvairījās no tiešas atbildes.
Uz jautājumu, kuram no abiem līderiem viņš uzticas vairāk, Tramps atbildēt atteicās. "Es labāk to neteikšu, bet es labi saprotos ar abiem," viņš sacīja, vienlaikus noraidot pieņēmumu, ka Putins varētu viņu apzināti maldināt.
Intervijā tika apspriesti arī Ukrainas militāro sakaru sistēmas "Starlink" darbības traucējumi, kas oktobrī radīja sarežģījumus Ukrainas spēkiem. Tramps apgalvoja, ka nezina, kurš ir atbildīgs par sistēmas ātruma ierobežošanu, un noliedza savu saistību ar notikušo. "Tas nebiju es," sacīja prezidents, piebilstot, ka pēc tam, kad viņš uzzinājis par problēmām, sistēmas darbības ātrums atkal palielinājies.