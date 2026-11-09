Viss liesmās: Ukrainas droni trāpījuši svarīgai Krievijas naftas rūpnīcai pie Sanktpēterburgas, VIDEO
Naktī uz pirmdienu Ukrainas droni devuši triecienu vienai no nozīmīgākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas ziemeļrietumos.
Kirišu naftas pārstrādes rūpnīcā netālu no Sanktpēterburgas izcēlies ugunsgrēks, un sākotnējā informācija liecina, ka bojātas vairākas ražošanas iekārtas.
Par uzbrukumu ziņo Krievijas neatkarīgie mediji un Ukrainas kara monitoringa kanāli. Krievijas neatkarīgais medijs "Astra" vēsta, ka Kirišu rūpnīca ir viens no svarīgākajiem degvielas piegādātājiem Sanktpēterburgai. Tā nodrošina arī aviācijas degvielu Pulkovas lidostai, kas apkalpo Krievijas otro lielāko pilsētu.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju dronu trieciena rezultātā aizdegusies naftas sākotnējās pārstrādes iekārta "ELOU-AVT-2". Bojājumi esot nodarīti vēl divām iekārtām – "ELOU-AVT-6" un "ELOU-AT-6". Pagaidām nav zināms, cik nopietni ir postījumi un vai tie ietekmējuši rūpnīcas darbību.
Jāatzīmē, ka Kirišu naftas pārstrādes rūpnīca ietilpst Krievijas naftas uzņēmuma "Surgutņeftegaz" grupā un ieņem nozīmīgu vietu valsts ziemeļrietumu reģiona apgādē ar degvielu. Tajā ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu, mazutu, bitumenu, sašķidrināto gāzi un citus naftas produktus. Uzbrukuma iespējamās sekas varētu būt būtiskas, ņemot vērā rūpnīcas lomu degvielas piegādēs Sanktpēterburgai un tās apkārtnei.