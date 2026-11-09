Slimnīcā miris Krakovas šāvējs, kurš nogalināja deviņus cilvēkus, ieskaitot savu ģimeni
Polijā slimnīcā miris 24 gadus vecais vīrietis, kurš tiek turēts aizdomās par sestdien Krakovas centrā sarīkoto apšaudi, kurā dzīvību zaudēja seši cilvēki. Uzbrucējs tika ievainots apšaudē ar policistiem un kopš aizturēšanas atradās slimnīcā.
Krakovas policija pirmdienas rītā apstiprināja, ka aizdomās turētais miris. Viņš tika sašauts sestdien, 7. novembrī, kad neilgi pirms plkst. 15 pēc vietējā laika atklāja uguni uz cilvēkiem Krakovas galvenajā tirgus laukumā. Policisti ieradās notikuma vietā un trīs minūšu laikā neitralizēja slepkavu, sašaujot viņu. Policijas ātrā rīcība, iespējams, novērsusi vēl lielāku traģēdiju.
Uzbrukumā tika nogalināti seši cilvēki – četras sievietes un divi vīrieši. Četri bojāgājušie bija Polijas pilsoņi, bet pārējie divi – Lielbritānijas pilsonis un Austrijas pilsone. Slimnīcā tika nogādāti 16 cilvēki, tostarp pieci ārvalstnieki, divi policisti un pats uzbrucējs. Starp cietušajiem ārvalstniekiem ir Austrijas, Lielbritānijas, Vācijas, Portugāles un Krievijas pilsoņi.
Pēc apšaudes policija pārmeklēja uzbrucēja ģimenes mājokli, kur tika atrasti vēl trīs miruši cilvēki. Svētdien likumsargi apstiprināja, ka bojāgājušie ir aizdomās turētā 53 gadus vecais tēvs, 52 gadus vecā māte un 21 gadu vecā māsa. Izmeklētāji turpina noskaidrot viņu nāves apstākļus un saistību ar uzbrukumu Krakovā.
Polijas amatpersonas iepriekš paziņojušas, ka šāvēju fascinējušas galēji labējās ideoloģijas. Kāds ministrs viņu raksturojis kā ultranacionālistu, taču plašāka informācija par iespējamajiem uzbrukuma motīviem pagaidām nav sniegta.