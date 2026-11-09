Pēc asiņainajiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainai sasaukta ANO Drošības padomes ārkārtas sēde
Pēc Krievijas pēdējā laika postošajiem uzbrukumiem Ukrainai šodien Ņujorkā notiks ANO Drošības padomes ārkārtas sēde. Tās uzmanības centrā būs Krievijas uzbrukumi Ukrainas civiliedzīvotājiem un kritiskajai infrastruktūrai, kuros dzīvību zaudējuši desmitiem cilvēku.
Ārkārtas sēde sāksies plkst. 17 pēc Latvijas laika, un tā sasaukta pēc Ukrainas pieprasījuma. Sanāksmes rīkošanu atbalstījusi Latvija, Dānija, Francija, Grieķija un Lielbritānija. Latviju tajā pārstāvēs ārlietu ministre Baiba Braže.
Viens no galvenajiem iemesliem sēdes sasaukšanai ir 2. novembrī notikušie Krievijas triecieni Zaporižjas apgabala Komišuvahā. Uzbrukumos humānās palīdzības izdales vietai un civiliedzīvotāju patvertnei tika nogalināti vairāk nekā 50 cilvēku. Turklāt Krievija veica atkārtotus triecienus, kuros dzīvību zaudēja arī notikuma vietā ieradušies glābēji.
Saskaņā ar Ārlietu ministrijas sniegto informāciju Braže sanāksmē pievērsīs uzmanību Krievijas agresijas smagajām humanitārajām sekām, atsaucoties uz ANO dokumentētajiem faktiem. Ministre uzsvērs nepieciešamību nekavējoties pārtraukt uzbrukumus civiliedzīvotājiem un panākt, lai par pastrādātajiem starptautiskajiem noziegumiem atbildīgās personas tiktu sauktas pie atbildības.
Latvija arī atkārtoti aicinās panākt tūlītēju, pilnīgu un beznosacījumu pamieru Ukrainā. Ārlietu ministrija norāda, ka viena no Latvijas prezidentūras ANO Drošības padomē galvenajām prioritātēm ir nepieļaut, ka Krievijas agresija pret Ukrainu tiek uztverta kā ierasta parādība vai pazūd no starptautiskās sabiedrības uzmanības loka.