Viņai visa dzīve vēl bija priekšā... Krakovas šāvēja noslepkavotā māsa bijusi talantīga māksliniece
Viņai bija tikai 21 gads un daudzsološa nākotne mākslas pasaulē. Magdalena Oksiņska, kura sestdien tika atrasta mirusi kopā ar saviem vecākiem, bija Krakovas šāvēja jaunākā māsa.
Jauniete jau bija sarīkojusi savu mākslas izstādi un studēja glezniecību vienā no Polijas pazīstamākajām mākslas augstskolām - Krakovas Jana Matejko Mākslas akadēmijā.
Ar mākslu viņa aizrāvās jau skolas laikā, bet 2024. gadā dzimtajā Ostrovecā-Sventokšiskā sarīkoja izstādi "Acne vulgaris", kurā iepazīstināja apmeklētājus ar saviem darbiem. Tajā pašā gadā jauniete saņēma arī vietējās pašvaldības stipendiju par sasniegumiem mākslā.
Jaunietes intereses neaprobežojās tikai ar glezniecību. Viņa aizrāvās arī ar fotogrāfiju, dzeju un rakstniecību. Arhitekts Pavko Krajka, pieminot Magdalenu, raksturojis viņu kā ļoti talantīgu un daudzpusīgu mākslinieci, kuras nāve ir liels zaudējums kultūras pasaulei.
Par Magdalenas nāvi oficiāli paziņojusi arī Krakovas Mākslas akadēmija. "Mūs pārņem dziļas skumjas un milzīga zaudējuma sajūta. Mēs atvadāmies no Magdas – jaunas mākslinieces, mūsu akadēmiskās kopienas locekles, kuras dzīve tik traģiski aprāvās," teikts augstskolas paziņojumā.
Akadēmijas rektors Andžejs Bednarčiks izsludinājis sēras līdz 11. novembrim, atceļot plānotos pasākumus. Viņš arī aicinājis studentus un darbiniekus šajā smagajā laikā atbalstīt citam citu, uzsverot, ka notikušais dziļi satricinājis visu augstskolas kopienu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka sestdien Krakovas centrā bruņots vīrietis atklāja uguni uz garāmgājējiem, nogalinot sešus cilvēkus un ievainojot vēl vairākus. Uzbrucēju policijai izdevās ievainot un aizturēt, bet vēlāk viņa ģimenes mājoklī Ostrovecā-Sventokšiskā tika atrasti trīs līķi.
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Policija apstiprinājusi, ka mirušie ir uzbrucēja 53 gadus vecais tēvs, 52 gadus vecā māte un 21 gadu vecā māsa Magdalena. Uz viņu ķermeņiem konstatēti ievainojumi, kas sākotnēji novērtēti kā šautas brūces. Izmeklētāji turpina noskaidrot precīzus ģimenes locekļu nāves apstākļus un to saistību ar uzbrukumu Krakovā.