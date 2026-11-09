Ēģiptē notikusi traģiska vilcienu sadursme: septiņi bojāgājušie un vairāk nekā 100 ievainoto
Ēģiptē svētdien notikusi smaga dzelzceļa katastrofa, kurā dzīvību zaudējuši septiņi cilvēki, bet vēl vismaz 125 guvuši ievainojumus. Traģēdija notikusi Gīzā, dzelzceļa līnijā, kas savieno Kairu ar Asuānu.
Saskaņā ar Ēģiptes Nacionālās dzelzceļa pārvaldes sniegto informāciju viens vilciens ietriecās cita, uz sliedēm stāvoša vilciena pēdējā vagonā. Sadursmes rezultātā vairāki vagoni noskrēja no sliedēm. Veselības ministrija apstiprinājusi, ka četri no septiņiem bojāgājušajiem bijuši pasažieri.
Uz traģēdiju reaģējis arī Ēģiptes prezidents Abdelfatahs as Sisi, kurš izteicis līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem. Sociālajā tīklā "X" viņš paziņojis, ka devis rīkojumu rūpīgi izmeklēt notikušā apstākļus un saukt pie atbildības personas, kuru vainas dēļ notikusi katastrofa.
Ēģiptē dzelzceļa negadījumi nav retums - pēdējās desmitgadēs valstī notikušas vairākas smagas traģēdijas. Viena no postošākajām katastrofām notika 2002. gadā, kad aizdegās pasažieru vilciens, laupot 361 cilvēka dzīvību.
Lai uzlabotu pasažieru drošību un novērstu līdzīgus negadījumus, Ēģiptes valdība pēdējos gados ieguldījusi līdzekļus dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanā. Tomēr jaunākā katastrofa atkal aktualizējusi jautājumus par dzelzceļa satiksmes drošību valstī.