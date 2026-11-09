Trampa piedāvājums UFC prezidentam Vaitam liek uzvirmot savdabīgām teorijām
Pagājušās nedēļas nogalē ažiotāžu izraisīja ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums, ka viņš piedāvājis par Baltā nama preses sekretāru kļūt jauktās cīņu mākslas čempionāta (UFC) prezidentam Deinai Vaitam. Taču šis paziņojums izraisījis ažiotāžu, jo tika pieļauta iespēja, ka Tramps ir sajaucis cilvēkus ar vienādu vārdu un uzvārdu.
Tikmēr soctīklos izplatījās versija, ka patiesībā Trampa padomnieki šim amatam esot ieteikuši bijušo ASV aizsardzības ministra palīdzi sabiedrisko attiecību jautājumos Trampa pirmās prezidentūras laikā Deinu V. Vaitu. Viņa savulaik strādājusi galēji labējā domnīcā “Heritage Foundation”, rakstījusi “The Wall Street Journal” un bijusi komentētāja Trampam draudzīgajā “Fox News”.
“Visiem, kuri man raksta un apsveic: paldies, bet jūs vēršaties pie nepareizās Deinas Vaitas,” sociālajā tīklā “LinkedIn” sajukumu komentēja Deina V. Vaita. “Esmu stāvējusi pie tribīnes un atbildējusi uz Pentagona žurnālistu jautājumiem. Taču nekad neesmu stāvējusi oktagonā. Es gribētu, lai tā arī paliek.”
Lai gan šāds pārpratums nav apstiprināts, daudzi sociālo tīklu lietotāji norādīja, ka bijusī Pentagona amatpersona šim amatam būtu daudz piemērotāka nekā UFC vadītājs, ar kuru Tramps ir lielos draugos. Dzēlīgāki komentētāji uzsvēra, ka Tramps ir vecs un attiecīgi arī domāšana vairs nav svaiga. “Tikai Donalds Tramps spētu Baltā nama preses sekretāra amatam izvirzīt Deinu F. V. Vaitu, UFC prezidentu un izpilddirektoru, kura īpašumu vērtība sasniedz 600 miljonus dolāru, nevis Deinu V. Vaitu, bijušo Pentagona galveno preses pārstāvi. Trampam ir 80 gadi, tāpēc šādi pārpratumi ir vecuma izraisīti atmiņas misēkļi,” rakstīja kāds komentētājs. “Ir tik skumji atzīt, ka šāda notikumu versija šķiet pilnīgi ticama neatkarīgi no tā, vai tā ir patiesība,” piebilda cits.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Only Donald Trump would nominate Dana F.W. White, president and CEO of UFC, worth $600 million, for White House Press Secretary, instead of Dana W. White, former Chief Pentagon Spokesperson. Trump is 80 so mix-ups like this are senior moments. "Dana W. White served as the Assistant to the Secretary of Defense for Public Affairs and the Chief Pentagon Spokesperson for the U.S. Department of Defense under Secretary James Mattis during Donald Trump’s first presidential term. "Department of Defense Inspector General Investigation: In 2018 and 2019, an official DoD Inspector General investigation concluded that White abused her position by forcing staff to run personal errands (such as picking up dry cleaning, getting lunch, and arranging personal travel). She resigned from her position in December 2018." Source of quoted text: Google AI— Laurence (Larry) Boorstein (@LarryBoorstein) November 8, 2026
Taču pastāv arī cita iespēja. Kaut gan republikāņi cietuši graujošu sakāvi gan Senāta, gan Pārstāvju palātas vidustermiņa vēlēšanās, divu štatu galīgie rezultāti Senāta vēlēšanās joprojām nav zināmi. Viens no tiem ir Aļaska, kur republikāņu senators Dens S. Salivens cīnās pret demokrātu kandidāti Mēriju Peltolu, bet viens no pārējiem kandidātiem ir Dens Dž. Salivens juniors. Pašlaik saskaitītas apmēram trīs ceturtdaļas balsu un Peltola ir vadībā ar nepilnu tūkstoti balsu. Tramps ar republikāņiem apsūdz demokrātus, ka viņi šādā viltus ceļā cer atņemt balsis republikāņu senatoram. Iespējams, ka Tramps ar šo “misēkli” varētu būt cerējis demonstrēt, ka Aļaskas vēlētāji ļoti vienkārši varējuši sajaukt Salivenus un nobalsot par “nepareizo”. Pagaidām Dens Dž. Salivens juniors ir saņēmis apmēram 3600 balsis jeb 1,68 procentus.
Svētdien Tramps viesa skaidrību un paziņoja, ka bija “tikai pajokojis”. Sarunā ar žurnālistiem, atgriežoties Baltajā namā no sava pludmales kluba Floridā, Tramps paskaidroja sava joka būtību: ja UFC vadītājs, kurš ir uzticams prezidenta atbalstītājs, stātos žurnālistu priekšā kopā ar sešiem cīkstoņiem, reportieri “vairs tik ļoti neuzdrošinātos viņam piesieties”. “Tātad es jokoju, bet domāju, ka Deinam šī ideja patīk, un viņš ir ļoti spējīgs cilvēks,” piebilda Tramps. “Protams, es jokoju. To varēja saprast arī pēc tā, ka par viņa palīgiem biju iecēlis visus šos lieliskos cīkstoņus, kuriem bija jānāk kopā ar viņu. Tā bija tikai neliela izklaide.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēdējā Baltā nama preses sekretāre Keitija Zakarija amatā noturējās tikai dažas dienas un novadīja tikai vienu, turklāt īsu preses brīfingu, kas vairāk atgādināja Trampa slavināšanas runu.
Svētdien Tramps sociālajos tīklos arī dalījās ar kāda sava atbalstītāja, izmantojot mākslīgo intelektu, izveidotu animācijas video, kurā UFC cīkstoņi piekauj žurnālistus. Video redzams arī viens no cīkstoņiem Džošs Hokits, kurš atkārto rasistisku izteikumu par Mišelu Obamu, ko viņš bija paudis UFC pasākumā Baltajā namā jūnijā, Trampa dzimšanas dienā.
Izskatās, ka Diena Vaits nebūtu pieņēmis Trampa piedāvājumu, pat ja tas būtu bijis pausts nopietni. Atsaucoties uz informētu avotu, CNN vēsta, ka 57 gadus vecais UFC vadītājs jau “noraidījis šo netradicionālo ideju”.