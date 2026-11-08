Izraēla brīdina Irānu: cīņa nav beigusies
Izraēla vēl nav pabeigusi cīņu pret Irānu, svētdien paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs, kā arī brīdināja Teherānas sabiedroto Libānas kaujinieku grupējumu "Hizbollah" neiesaistīties, ja atsāktos sadursmes.
Aizsardzības ministrs Israels Kacs atkārtoti apgalvoja, ka Irāna, kurai kopš pagājušā gada divas reizes uzbrukts plašās Izraēlas un ASV bombardēšanas kampaņās, cenšas iegūt kodolieročus. Teherāna to noliedz.
"Attiecībā uz Irānu misija joprojām nav pabeigta. Irāna cenšas atjaunot centienus iegūt kodolieročus, kā arī citus nopietnus centienus, kas Izraēlas valsti pakļauj reālām briesmām," sacīja Kacs.
"Mēs neatkāpsimies no drošības zonām Gazas joslā, Libānā un Sīrijā, un, ja teroristu organizācija "Hizbollah" izvēlēsies pievienoties Irānai uzbrukumā Izraēlai, tā cietīs ārkārtīgi smagus triecienus," sacīja Kacs.
Premjerministrs Benjamins Netanjahu, kurš cīnās par savu politisko nākotni, pēdējās nedēļās vairākkārt ir draudējis ar jauniem triecieniem Irānai.
Tomēr joprojām nav skaidrs, vai viņam ir ASV prezidenta Donalda Trampa atbalsts, kura republikāņi otrdien ASV vidustermiņa vēlēšanās zaudēja daļēji arī vēlētāju saniknojuma par karu dēļ.
Izraēlas televīzijas kanāls "Channel 12" piektdien vēstīja, ka Netanjahu un izlūkdienests "Mossad" pirms vēlēšanām Izraēlā oktobra beigās mēģināja sarīkot operāciju pret Irānu, taču ASV par to uzzināja un apturēja.
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Netanjahu ir panācis vairāku valstu iesaisti karā pēc tam, kad Gazas joslā valdošais palestīniešu grupējums "Hamas" 2023. gada oktobrī sarīkoja slaktiņu Izraēlā.
Izraēla ir uzbrukusi Gazas joslai un iebrukusi Libānā pēc tam, kad "Hizbollah", solidarizējoties ar Irānu, apšaudīja Izraēlu. Izraēla ir arī pārkāpusi agrāko pamiera līniju, lai okupētu daļu no vēsturiskās pretinieces Sīrijas pēc ilggadējā līdera Bašara al Asada režīma krišanas 2024. gadā.
Netanjahu zaudēja 27. oktobra vēlēšanās, un opozīcijas kandidātam Gadi Eizenkotam ir dota pirmā iespēja izveidot valdošo koalīciju.
Eizenkots ir brīdinājis Izraēlas armiju, ka Netanjahu nav mandāta un ka tai nevajadzētu karot viņa "politisko vajadzību" dēļ, lai gan bijušais armijas vadītājs lielā mērā ir atbalstījis Netanjahu kara lēmumus.
"Mēs varam strīdēties un mēs varam nepiekrist, bet, kad uz spēles ir likta valsts drošība, mums jāzina, kā pacelties pāri saviem strīdiem," sacīja Kacs, kurš uzstājās ceremonijā, kas veltīta Izraēlas karavīriem, kuri gāja bojā 1956. gada uzbrukumā Ēģiptei.