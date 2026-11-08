Tramps nav pārliecināts, vai turpinās uzbrukt Irānai
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien apšaubīja kara ar Irānu atsākšanos, ja turpināsies sarunas.
Pēdējo nedēļu laikā Tramps bija draudējis atsākt triecienus, un ASV medijos bija izskanējis, ka karadarbība varētu atsākties pēc šonedēļ notikušajām vidustermiņa vēlēšanām ASV.
Taču svētdien ASV prezidents raidsabiedrībai CNN teica, ka karadarbības atsākšanās ir "ļoti maz ticama", ja sarunās tiks panākts progress. "Atbilde ir tāda, ka ir ļoti maz ticams, ka tas būs nepieciešams," teica Tramps, piebilstot, ka nepieciešamības gadījumā viņš atsāktu karadarbību, "taču mēs viņiem trāpījām tiešām spēcīgi. Es viņiem trāpīju tik spēcīgi. Jūs nezināt, cik stipri es viņiem trāpīju".
Kā brīdināja Tramps, lēmums par karadarbības ar Irānu atsākšanos ir "atkarīgs no tā, vai viņi parakstīs ļoti stingru vienošanos".
ASV prezidents iepriekš atzina, ka ārkārtīgi nepopulārais karš pret Irānu vismaz daļēji ir vainojams par viņa pārstāvētās Republikāņu partijas piedzīvoto skaudro sakāvi otrdien notikušajās vēlēšanās. Svētdien intervijā CNN Tramps vēlreiz norādīja, ka ekonomiskais spiediens, ko izjūt Irāna, piespiedīs tās līderus pieņemt miera līgumu ar ASV noteikumiem. "Viņi ir neveiksmīga valsts. Tikko parādījās informācija, ka šogad inflācija ir 301%," apgalvoja Tramps. "Viņi finansiāli brūk. Mēs esam viņus militāri ievainojuši. Mēs varētu viņus piebeigt," teica ASV prezidents.
Taču Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči svētdien norādīja, ka miera sarunas ir apturētas, kamēr tiek izvērtētas Demokrātu partijas pārliecinošās uzvaras politiskās sekas.
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Starpnieki "pēdējās dienās vairs nav braukuši, un iemesls tam ir šoks, ko visiem ir izraisījuši vēlēšanu rezultāti Amerikas Savienotajās Valstīs," Aragči sacīja valsts televīzijai. "Tagad mums jāredz, cik ilgs laiks viņiem būs nepieciešams, lai sagremotu šos rezultātus, lai noteiktu, kā mēs virzīsimies uz priekšu," viņš piebilda.
Irāna turpina vismaz daļēji bloķēt satiksmi caur stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu, kas ir ierobežojis naftas piegādes no Persijas līča. Saistībā ar to ir pieaugušas benzīna cenas ASV, kas veicina kara nepopularitāti.