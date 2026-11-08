VIDEO. Maldīvijas dzelmē sakaujas nirēji - zemūdens drāma pusgadu pēc itāļu nirēju grupas bojāejas
Maijā pasauli satrieca piecu itāļu nirēju grupas bojāeja Maldīvijas zemūdens alā, bet nu soctīklos par virālu kļuvis citas bīstamas situācijas video, kurā dzelmē vardarbīgi attiecības skaidro nirēju grupa.
10月28日马尔代夫，一位中国游客直接发视频曝光水下被霸凌。 潜水时对方故意冲撞、挡镜头，搞得人差点失控 https://t.co/0wyQOagBA2— Mudso (@mud_so) October 30, 2026
Šokējošais incidents noticis 28. oktobrī apmēram 18 metru dziļumā pie Maldīvijas Dienvidu Ari atola.
Konflikts izcēlās, kad niršanas instruktors Sjao Du, kurš tobrīd atradās brīvdienās, kopā ar kādu citu nirēju pētīja zemūdens pasauli populārajā un nirēju pārpildītajā Kuda Rah Thila niršanas vietā. Sjao apgalvo, ka viņam pietuvojušies trīs citi nirēji, no kuriem viens piepeldējis no apakšas un viņu pagrūdis, vēsta “Dive Magazine”. Kad svešinieks peldējis prom, viņš trāpījis Sjao ar pleznu, kuru tas atgrūdis malā. Šī rīcība acīmredzot sadusmojusi pārējos grupas dalībniekus, jo šokējošajā video redzams, kā Sjao strauji tuvojas vēl viens nirējs, bet plūkšanās laikā kāds pat mēģinājis viņam noraut masku un iemuti.
Sjao apgalvoja, ka spēja no saniknoto vīru bara izrauties, pateicoties savām niršanas instruktora iemaņām.
Sjao bija devies nirt ar “Maldives Legend” kuģi. Uzņēmums atzina incidenta faktu, kurā bija iesaistīts gids no cita kuģa “Infinity X”, un paziņoja, ka visu iegūto informāciju nodevis izmeklētājiem. bet viens no tās niršanas gidiem ir atstādināts no pienākumu pildīšanas. Uzņēmums apstiprināja, ka pēc incidenta viens no uzņēmuma niršanas gidiem ir atstādināts no pienākumu pildīšanas.
Pēc zemūdens kautiņa Maldivu Nacionālā laivošanas asociācija (NBAM) paziņoja, ka arī tā sākusi incidenta izmeklēšanu.
Šā gada maijā Maldīvija jau nokļuva pasaules uzmanības centrā, kad pieci itāļu nirēji gāja bojā, pētot Maldīvijas zemūdens alas. Nelaime notika, kad nirēji pie Vaavu atola devās izpētīt zemūdens alas vairāk nekā 50 metru dziļumā un neatgriezās. Bojāgājušo skaitā bija Dženovas universitātes jūras bioloģijas profesore Monika Montefalkone un viņas 20 gadus vecā meita, kā arī trīs citi pētnieki — jahtas “Duke of York” kapteinis Džanluka Benedeti bija niršanas instruktors, Federiko Gvaltjēri rakstīja disertāciju par Maldīvijas atoliem, bet Muriela Odenino darbojās jūras dabas aizsardzības jomā. Viņu ķermeņus izdevās izvilkt sarežģītas un dzīvībai bīstamas operācijas rezultātā. Tiek uzskatīts, ka nirēji gāja bojā, zaudējot orientāciju dziļā alā gandrīz nulles redzamības apstākļos un nespējot atrast izeju, pirms viņiem beidzās skābeklis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas