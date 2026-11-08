Medvedevs cer, ka Krievijas hokeja izlases boikotētāji atrāpos uz ceļiem
Par “liberāli” kādreiz uzskatītais Medvedevs, kurš pēdējo gadu laikā pārvērties kareivīgākajā “kaujas vanagā”, paudis pārliecību, ka Krievijas ienaidnieki paši pazemīgi lūgs agresorvalsts atgriešanos starptautiskajā sportā, atliek tikai pagaidīt.
30. septembrī Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt Starptautiskajai Hokeja federācijai (IIHF) nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm. Vīriešu čempionātos augstākajā divīzijā spēlē arī Latvijas izlases. Latvija, Somija, Zviedrija, Čehija, Norvēģija un Dānija jau paziņojušas par atteikšanos spēlēt pret Krievijas izlasi 2027. gada pasaules čempionātā hokejā, bet Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs un Kanādas hokeja federācija jau paziņoja, ka neizsniegs Krievijas izlases dalībniekiem vīzas uz pasaules junioru čempionātu, kas no 26. decembra līdz 5. janvārim norisināsies Kanādā.
“Pareizāk būtu sagaidīt radikālas situācijas pārmaiņas, kad mūsu ienaidnieki pazemīgi lūgs Krieviju atgriezties profesionālajā sportā. Esmu pārliecināts, ka šāds laiks drīz pienāks, jo Krievija ir liela sporta lielvalsts, turklāt starptautiskajām sporta federācijām un lielu sacensību organizatoriem ar naudu mēdz būt grūti,” Medvedevs bravūrīgi rakstīja savā kanālā platformā “Max”. Viņš piebilda, ka nejūt nekādu sajūsmu par CAS lēmumu, jo nelietīgie Rietumi tik un tā slikti izturoties pret Krieviju un tās pārstāvjiem. “Ņemot vērā tik lopisku attieksmi pret mūsu valsti un mūsu cilvēkiem, kādu demonstrējis kanādiešu nelietis [Marks] Kārnijs, mūsu sportistu dalība sacensībās būs tikai un vienīgi nervu bendēšana.”
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Kremļa diktators Vladimirs Putins, pēc kura pavēles jau gandrīz piecus gadus notiek Ukrainas iedzīvotāju slepkavošana un pilsētu izpostīšana, savukārt Krievijas valdības sēdē lēja krokodila asaras par Krievijas sportam noteiktajiem “politizētiem ierobežojumiem”, kas esot “tiesību, tiesu lēmumu un tātad arī pašu demokrātijas institūtu skaidra, rupja pārkāpšana”.
Savukārt agresorvalsts sporta ministrs un Krievijas Olimpiskās komitejas vadītājs Mihails Degtjarjovs, kurš pārstāv bēdīgi slavenā Vladimira Žirinovska dibināto “liberāldemokrātisko partiju”, solījis cīnīties pret vīzu izsniegšanas atteikumu un izlases boikotu. “Tāpēc mēs cīnīsimies, izredzes ir labas, taču prognozes neizteiksim. Mēs darām visu iespējamo, lai mainītu šo rusofobisko tendenci. Lielākā daļa pasaules sporta sabiedrības ir mūsu pusē, tāpat kā Starptautiskā Olimpiskā komiteja,” viņš apgalvoja laikrakstam “Izvestija”.
Par boikota iemeslu viņš, protams, neminēja protestu pret Krievijas agresiju, bet gan “bailes zaudēt”. Ar zelta zivtiņas atmiņu nesirgstošie gan lieliski atceras, ka līdz Krievijas invāzijai Ukrainā neviena izlase neboikotēja spēles, turklāt Krievijas izlase nemaz nevar palepoties ar grandioziem panākumiem pasaules čempionātos — līdz 2021. gadam tā uzvarējusi tikai piecas reizes jeb mazāk nekā Kanāda, Zviedrija un Čehija, bet līdz finālam tikusi retāk nekā Kanāda, Zviedrija un Somija.