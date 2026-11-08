Poļu ķirurgu slavē kā "varoni" - viņš izglāba dzīvību policistam, kurš neitralizēja Krakovas slaktiņa rīkotāju
Pēc sestdienas slaktiņa Polijas pilsētā Krakovā, kur galēji labējais ekstrēmists nošāva sešus cilvēkus, par varoni kļuvis kāds ķirurgs, kurš traģēdijas brīdī netālu no uzbrukuma vietas ieturēja pusdienas.
Krakow, Poland. This policeman is a hero. Wounded, he still took down the terrorist and saved many lives. We pray he is okay. Hero. https://t.co/VJQ99EgUIb— RadioGenoa (@RadioGenoa) November 7, 2026
Profesors Mihals Pendzivjats un doktors Mateušs Vjerdaks ar savām ģimenēm pusdienoja Krakovas centrā, kad izdzirdēja šāvienus, vēsta vietējie mediji. “Pēkšņi pie manis pieskrēja dēls un sacīja: “Tēt, tur šauj uz cilvēkiem, cilvēki krīt zemē!”” Pendzivjats pastāstīja ziņu izdevumam “Fakt”. Viņš piebilda, ka, ierodoties apšaudes vietā, viņi snieguši medicīnisko palīdzību gan slepkavniekam, gan policistiem. “Kad runa ir par dzīvību glābšanu, nav nozīmes tam, kurš ir kurš,” viņš sacīja.
Policija turpina izmeklēt sestdien notikušo apšaudi Krakovas Tirgus laukumā, kurā dzīvību zaudēja seši cilvēki. Vēl 16 cilvēki tika ievainoti, tostarp policisti Jakubs Kuliks un Arturs Moraņskis, vairāku cietušo stāvoklis ir smags vai kritisks. Vēl trīs cilvēku līķi tika atrasti šāvēja dzīvoklī. Policija noskaidrojusi, ka nogalinātie ir 24 gadus vecā slepkavas vecāki un 21 gadu vecā māsa. Pēc ģimenes apšaušanas vīrietis ar automašīnu iebrauca Krakovas rosīgajā tirgus laukumā un bez izšķirības šāva uz garāmgājējiem., vairāki no viņiem ir smagā vai kritiskā stāvoklī. Viņa motīvs joprojām ir neskaidrs, taču iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis preses konferencē paziņoja, ka vīrietis bija aizrāvies ar galēji labējām ideoloģijām un pārstāvēja ļoti radikālus uzskatus. Prezidents Karols Navrockis izsludināja divu dienu nacionālās sēras svētdien un pirmdien.
Pendzivjats pastāstīja, ka pēc apšaudes beigām viņš sācis sniegt palīdzību citiem cietušajiem, tostarp uzbrucējam, kuram arī bija nepieciešama medicīniskā palīdzība. Tikmēr Vjerdaks steidzās palīdzēt policistam, kurš bija sašauts krūtīs. “Vienkārši sakot, viņš sabāza visus pārsējus [policista] krūškurvja brūcē un ar rokām centās apturēt asiņošanu,” Pendzivjats pastāstīja izdevumam “Fakt”. “Ja viņš to nebūtu izdarījis, nezinu, kā viss būtu beidzies, jo ātrās palīdzības ierašanās bija ilgi jāgaida.”
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Tikmēr Pendzivjats sazinājās ar Jāņa Pāvila II slimnīcu, kurā atrodas Krūškurvja un sirds ķirurģijas nodaļa. “Es uzstāju, lai viņu nogādā tieši tur, jo, manuprāt, šajā slimnīcā viņam bija vislielākās izredzes izdzīvot. Tur strādā speciālisti, kuri ārstē tieši šāda veida ievainojumus,” viņš sacīja.
Kā vēsta vietējie mediji, Vjerdaks ir Krakovā labi pazīstams ķirurgs. Savukārt Krakovas Universitātes slimnīca norāda, ka Pendzivjats vada Vispārējās, onkoloģiskās, metabolās un neatliekamās ķirurģijas nodaļu.
BBC vēsta, ka pēc apšaudes palīdzību cietušajiem snieguši arī seši Dublinas Civilās aizsardzības dienesta brīvprātīgie. Viens no dienesta pārstāvjiem Džeimss Makonels Īrijas sabiedriskajai raidorganizācijai “RTE News” pastāstīja, ka grupa bija devusies īsā atpūtas braucienā uz Krakovu un apšaudes brīdī atradās netālu no pilsētas galvenā laukuma. Brīvprātīgie, kuri ir apmācīti sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, nekavējoties steidzās palīdzēt ievainotajiem, veicot sirds un plaušu reanimāciju un apturot asiņošanu.
Jakubam Kulikam trāpīja trīs lodes, viņš sestdien pārcieta operāciju. Savukārt Arturs Moraņskis tika sašauts krūškurvja apvidū, un arī viņam tika veikta operācija. Kā vēsta "Polskie Radio 24", svētdien abi policisti tika pamodināti no medikamentozi izraisītas komas. Pēc apšaudes Kulikam funkcionē tikai viena plauša. Polijā izsludināts aicinājums ziedot ievainotajiem asinis.