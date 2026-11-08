Atceraties "Zolitūdes emigrantu" Vabiku, kurš trakoja Šveices vilcienā, solot apšaut visus ukraiņus? Viņa lietā ir jaunumi
Parādījušies jaunumi Šveicē dzīvojošā Latvijas emigranta Aleksandra Vabika lietā. Šis iebraucējs no Zolitūdes pērn ieguva skandalozu slavu, vilcienā mazu bērnu klātbūtnē publiski draudot ukraiņu ģimenei un solot nogalināt visus ukraiņus. Vēlāk noskaidrojās, ka viņš draudējis jau daudzām ukraiņu sievietēm.
Radio “Svoboda” vēsta, ka Bernes kantona prokuratūra Vabiku atzinusi par vainīgu atkārtotos draudos un apvainojumos, kas pausti pret četriem cietušajiem Šveicē. Viņam piespriests nepilnu 4000 Šveices franku (nepilni 4375 eiro) naudas sods, bet vēl 12 000 Šveices franku (13 125 eiro) nosacīts naudas sods ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem. Šāda informācija publicēta, atsaucoties uz ukraiņu producenti un brīvprātīgo Radu Radmileviču. Viņa norādījusi, ka cietušo prasības par morālā kaitējuma kompensāciju tiks izskatītas civilprocesā.
No Rīgas Šveicē iebraukušais Vabiks izpelnījās bēdīgu slavu, kad 2025. gada 13. oktobrī vilcienā no Interlakenas uz Špīcu krieviski draudēja ukrainietei Olenai Dudnikai un viņas vīram, solot fiziski izrēķināties gadu un desmit mēnešus vecā dēliņa klātbūtnē. Soctīklos publicētā video komentētāji draudētāju atpazina kā 42 gadus veco Latvijas pilsoni Vabiku, kas savos sociālo tīklu profilos bija norādījis, ka savulaik mācījies Rīgā Zolitūdes ģimnāzijā un dzīvo Cīrihē, Šveicē.
Video ierakstītā tirāde gandrīz pilnībā sastāv no draudiem un lamām. “Ko tu man, bļ***, izdarīsi, *****?” “Labāk izdzēš šo video, kamēr tas, bļ***, nav tev slikti beidzies” “Es esmu šveicietis, joptv***, parādi pasi, kāds tu, nah**, šveicietis, bļ***? Tinieties nah*** no šī vagona, lai mēs jūs neredzētu. Skaidrs, kuce, bļ***? Citādi tev būs tāda piz*** . Ko, netici, bļ***? Ko tu te sēdi, bļ***, izej ārā, nah***. Tinies ar savu ģimeni, kamēr bērns nav dabūjis traumas, nah***. Saprati, nah**?
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Нашли орка, им оказался Александр Вабикс, уроженец Риги, этнический русский орк, проживающий в Цюрихе. У него нет швейцарсго паспорта. Полиция уже разбирается. Подключились и кремлегандоны, стали писать, что это это была разборка 2-х украинцев...😅 https://t.co/kOuvYVv55M https://t.co/DKFieQhQYg— ARTAN 🇺🇦 (@Echt_Oberst) October 16, 2025
Pēc tam agresīvais krievs sāka interesēties, kur viņa agresijas upuris kāps ārā, lai ar viņu “parunātu”. Pēc tam viņš pats sāka filmēt šo ģimeni, stāstot, ka kaut kāda ***** ģimene no Ukrainas viņam draudot. “Viss, tu esi kadrā, bļ***. Izdzēs šito, bļ*** un tinieties no šejienes nah***, skaidrs, pagaidām es tevi tikai brīdinu.” pēc tam piedraudot viņus “apstrādāt”.
Uz jautājumu, kādēļ būtu jāiet prom, krievs uzbļāva: “Tāpēc, ka jūs, kuces, pret krieviem. Es esmu krievs, mēs jūs, kuces, nogalināsim un nogalināsim līdz galam, jūs visus.” “Pēdējais, bļ***, brīdinājums, tinieties no šejienes, citādi es jūs sākšu pizģīt nah***!!!” Krievu nemulsināja mazu bērnu klātbūtne. “Ko ierakumos, bļ***, nesēdi? Man čomi sēž ierakumos.” Uz iebildumu, ka viņš pats sāka lamāties, krievs atteica: “Tāpēc ka mēs šaujam tādus kā tu, bļ***.”
Aleksandrs Vabiks has been arrested!! Thank you all for making my wish come true, @frontlinekit family, you the real MVPs 🫡 Hopefully he gets sent back to Orcistan. https://t.co/W0lMnnHNQ5— Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) October 17, 2025
Man ir Šveices pase, Vabiks pateica, tādēļ man ar policiju problēmu nebūs, bet pārējiem problēmas būs, ja video neizdzēsīs. Kad viņa agresijas upuris mēģināja zvanīt policijai, Vabiks viņai uzbruka, bet vīrs metās aizstāvēt. Sarunu ar Dudnikas vīru Gabrielu var noskatīties šeit.
Kā apgalvo video publicētājs, pasažieri izsaukuši policiju, bet krievs vēl pieprasījis no cietušajiem 10 000 Šveices franku, lai policijai par viņiem nesūdzētos, bet pat policijas klātbūtnē uzvedies izaicinoši, turpinot dzert alu.
Radio “Svoboda” pērn vēstīja, ka vairāk nekā desmit ukraiņu sievietes vēlāk sūdzējušās, ka Vabiks pret viņām agresīvi uzvedies gan sabiedriskajā transportā, gan uz ielas, gan sporta zālēs, gan veikalos. “Mēs tevi nogalināsim, tavus bērnus nogalināsim. Tagad tu izkāpsi no tramvaja, es paskatīšos, kurā pieturā. Tā, lūk. Mēs tevi izvarosim, un arī tavus bērnus,” Vabika teikto atstāstīja Marija Lembaka, kura pēc Krievijas invāzijas guva patvērumu Šveicē.
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Olena Dudnika pastāstīja radio “Svoboda”, ka Vabiks strādāja par šefpavāru Cīrihes lidostas virtuvē, bet pēc incidenta viņš atlaists.
Turklāt iespējams, ka šis ir tas pats Vabiks, kurš Latvijā iekļauts alimentu nemaksātāju sarakstā.
Izrādās, ka urla no Latvijas, kurš Šveicē vilcienā ārdījās, ir alimentu nemaksātājs no Zolitūdes https://t.co/FryQK9p77K— Otto Ozols (@OttoOzols) October 16, 2025