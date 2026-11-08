"Nedzirdējām nevienu kliedzienu": kaimiņi atklāj līdz šim nezināmas detaļas par Krakovas terorista ģimeni
Pēc 7. novembrī notikušā asiņainā terorakta Krakovā, kurā 24 gadus vecais labējais radikālis Mihals O. nošāva sešus cilvēkus un mājās noslepkavoja savu ģimeni, gaismā nākusi jauna informācija par uzbrucēja dzīvi.
Kaimiņi Polijas medijiem atklājuši, ka slepkavas vecāki bijuši ļoti atvērti un sirsnīgi cilvēki, turklāt slepkavības brīdī daudzdzīvokļu namā nav bijis dzirdams ne mazākais troksnis, vēsta izdevums "Fakt".
Kontrasts starp vecākiem un dēlu
Mihals O. kopā ar vecākiem dzīvoja daudzdzīvokļu nama pēdējā stāvā Ostrovecas Sventokšiskas pilsētā. Kaimiņš Zdzislavs Šostaks, kurš dzīvojis blakus dzīvoklī un ar uzbrucēja vecākiem savulaik pat kopā svinējis Jauno gadu, nespēj aptvert notikušo. "Viņi bija tik dzīvespriecīgi cilvēki. Pilnīgs pretstats viņam [Mihalam]," žurnālistiem stāsta Šostaks.
Uzbrucēja māte strādāja par kasieri netālajā lielveikalā "Biedronka", un kaimiņi viņu atminas kā vienmēr smaidīgu un laipnu sievieti. Vēl dienu pirms traģēdijas viņa izskatījusies mierīga un bijusi labā noskaņojumā. Savukārt uzbrucēja māsa, kura liktenīgajā dienā bija ieradusies apciemot vecākus, studēja Krakovas Mākslas akadēmijā un bija pazīstama kā ļoti talantīga, daudzsološa jaunā māksliniece.
Pats Mihals vietējā Profesionālās izglītības centrā apguvis virpotāja arodu. Kaimiņu atmiņās viņš krasi atšķīries no ģimenes. "Viņš bija nedaudz dīvains. Nekad nerunāja. Ja atcerējās, dažreiz sasveicinājās. Visu laiku staigāja ar galvā uzvilktu kapuci, ģērbies tikai melnā, vienmēr atšķirts no citiem un skumjš," stāsta nama iedzīvotāji, piebilstot, ka nekad iepriekš nebija redzējuši puisi militārā tērpā.
Ieroču arsenāls un klusās slepkavības
Kaimiņš Šostaks zinājis, ka ģimenei mājās ir liels ieroču arsenāls, taču tas nevienu nav biedējis, jo 52 gadus vecajam tēvam un dēlam šaušana bijusi kopīgs vaļasprieks. "Katru svētdienas rītu viņi abi devās uz netālo šautuvi. Tas nešķita bīstami," atzīst kaimiņš. Tēvam bijusi oficiāla ieroču atļauja, un arī melnais "Subaru" spēkrats, ar kuru uzbrucējs ieradās slaktiņa vietā Krakovā, bija reģistrēts uz tēva vārda.
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Visšokējošākais kaimiņiem šķiet fakts, ka viņi nav dzirdējuši ne mazāko troksni brīdī, kad Mihals dzīvoklī noslepkavoja savu tēvu, māti un māsu. "Mēs nedzirdējām absolūti neko tādu, kas varētu radīt bažas," medijiem atzina kāda kaimiņiene.
Krakovas slaktiņš
Kā ziņots, 7. novembrī Mihals O., ģērbies taktiskajā militārajā formā un bruņojies ar triecienšauteni "AR-15", atklāja uguni pa garāmgājējiem Krakovas centrā. Teroraktā dzīvību zaudēja seši cilvēki, bet vēl 16 tika ievainoti, tostarp divi policisti un pats uzbrucējs, kurš patlaban ievietots slimnīcā stingrā apsardzībā. Saistībā ar notikušo visā Varšavā tika pastiprināti drošības pasākumi, un sabiedrību uzrunāja arī Polijas premjers Donalds Tusks.