Austrijā tiesa nostājas varžu pusē: kaimiņam nāksies samierināties ar "nakts koncertiem" piemājas dīķī
Austrijā noslēgusies gadiem ilga un visai neparasta tiesvedība – valsts Augstākā tiesa lēmusi par labu vardēm, ļaujot tām arī turpmāk netraucēti kurkstēt privātā dīķī, neraugoties uz kaimiņa sūdzībām par naktsmiera traucēšanu, vēsta izdevums "Heute".
Kuriozais strīds aizsākās Pašingas pilsētā, Augšaustrijas federālajā zemē, kur kāds vīrietis vērsās tiesā pret kaimiņiem. Viņš sūdzējās, ka kaimiņu dīķī mītošās vardes naktīs kurkst tik skaļi, ka nav iespējams gulēt pie atvērta loga.
Kā liecina lietas materiāli, dīķī bija iemitinājušās aptuveni 50 vardes. To radītais troksnis naktīs skaņas līmeni pie kaimiņa mājas paaugstināja par četriem decibeliem. Sākotnēji Traunas apgabaltiesa lēma par labu sūdzības iesniedzējam, uzdodot dīķa īpašniekiem no pulksten 22.00 līdz 6.00 rītā ierobežot varžu radīto troksni. Turklāt viņiem bija jāsedz tiesāšanās izdevumi, kas varēja sasniegt pat 30 000 eiro.
Tomēr dīķa īpašnieki spriedumu pārsūdzēja, un Lincas reģionālā tiesa nostājās viņu pusē. Tiesneši norādīja, ka vardes dīķī apmetušās pašas, tāpēc to kurkstēšana ir dabiska parādība, ar kuru vienkārši jārēķinās.
Kaimiņš gan nepadevās un lieta nonāca līdz pat Austrijas Augstākajai tiesai. Tā viņa prasību ir pilnībā noraidījusi, pieliekot punktu gadiem ilgajam strīdam.